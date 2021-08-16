Цена: от US $129.56 / 9495.70 руб.

Видеорегистратор имеет удобный форм-фактор и большой дисплей с 7.84- дюймовой диагональю и разрешением Full HD. Установить это многофункциональное устройство можно на автомобильную торпеду, используя его удобный механизм открытия, позволяющий в случае необходимости и в любой момент свернуть гаджет. В основе видеорегистратора лежит система ADAS, позволяющая контролировать соблюдение полосности движения и расстояния до следующих впереди автомобилей, а также камера заднего вида, ведущая потоковую запись на предварительно установленную карту памяти.

Цена: US $25.36 / 1858.68 руб.

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Китайский гигант продолжает заботиться о своих покупателях и предлагает солидный набор инструментов в компактном кейсе из качественного жёсткого пластика. В комплекте имеются: молоток, отвёртка со сменными насадками, рулетка, плоскогубцы, разводной ключ, индикатор напряжения, рулетка и так далее. Всего в чемодане предусмотрено 60 наименований.

Цена: от US $4.94 / 362.06 руб.

Если хочется, чтобы в салоне собственного авто всегда приятно пахло, то стоит присмотреться к этому миниатюрному освежителю с функцией ароматизатора. В комплекте к нему прилагаются сменные стики с разными ароматами (апельсин, лимон и олива). Производитель заявляет, что для их создания использовались исключительно натуральные компоненты – следовательно, можно перевозить не только детей, но и будущих мам без какого-либо риска для их здоровья.

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Цена: от US $100.00 / 7329.19 руб.

Такое компактное приспособление пригодится в любом автомобиле. С лёгкостью преобразовывает 12 вольт в 220 вольт посредством подключения в систему прикуривателя. Два USB-порта для зарядки на 3.1 А, идеально подходят для смартфонов, планшетов, gps-устройств, зарядных устройств, dvd-плееров, MP3-плееров, электрической бритвы, а также подключения любого аксессуара, что особенно актуально в долгой дороге или пробках.

Цена: от US $66.82 / 4897.36 руб.

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Зачем тратиться на телевизионную панель с поддержкой новомодной функции smart-TV, если на AliExpress можно приобрести бюджетную приставку, которая поддерживает все популярные видеохостинги и приложения. Устройство работает на операционной системе Android TV 9.0, имеет 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi, IPTV и Google Assistant. Кроме того, оно не перегревается и занимает совсем немного места.

Цена: US $11.92 / 873.64 руб.

Отличная модель беспроводной зарядки, которая исключает потерю проводов, имея собственный кабель для подключения к электросети. Вас приятно удивит и компактность устройства, хотя оно является далеко не самым тонким из того ассортимента, который предлагает современный рынок.

Цена: US $135.06 / 9898.80 руб.

Автомагнитола 1Din с 9-дюймовым сенсорным экраном разрешением 1024 х 600 пикселей работает на четырёхъядерном процессоре под управлением операционной системы Android 8.1 и имеет 1 ГБ ОЗУ, встроенную память на 16 ГБ, Wi-Fi-модем и т.д. Кроме того, в устройстве предусмотрены GPS-модуль, проигрыватели MP3/MP4 и управление музыкой по Bluetooth.

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