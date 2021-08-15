Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая зажигалка, беспроводные наушники и другие
Электрическая зажигалка
Цена: от US $8.91 / 653.03 руб.
Стильная беспламенная электрическая зажигалка сделана из высококачественного металла, что говорит о её долгом сроке эксплуатации, она оснащена инфракрасным сенсорным датчикои и имеет интеллектуальное отключение. Девайс заряжается при помощи порта мини-USB, полного заряда хватит на несколько дней пользования. В магазине представлены зажигалки разных цветов: белая, чёрная, матовая чёрная, синяя и перламутровая.
Беспроводные наушники
Цена: US $24.59 / 1802.25 руб.
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Беспроводные стереонаушники Tronsmart Onyx Ace с функцией шумоподавления, 4 микрофонами, защитой от воды IPX5, а также быстрым соединением по Bluetooth 5.0 оснащены каждый сенсорной кнопкой, которая позволяет переключать композиции и отвечать на входящие звонки на синхронизированном смартфоне. Такие наушники понравятся любому ценителю качественного звучания музыки.
Большой USB-концентратор
Цена: от US $26.98 / 1977.41 руб.
USB-концентратор бренда Schitec оснащён семью портами USB 3.0 и одним USB 2.0, который предназначен для подзарядки различных гаджетов. Каждый порт на концентраторе имеет свой собственный выключатель питания, поэтому вы можете выключить устройства, когда они не используются, также каждый порт управляется независимо и не влияет друг на друга. Максимальная скорость передачи данных в портах USB 3.0. составляет 5 Гбит/сек.
Чехлы для смартфонов
Цена: US $2.90 / 212.55 руб.
Ударопрочный чехол KEYSION для смартфонов известного бренда Redmi, защитит ваш гаджет от падений и нежелательных повреждений. Кроме того, он грязеотталкивающий, влагозащищённый и имеет удобную выдвижную подставку в виде кольца. В интернет-магазине для заказа доступны чехлы трёх цветов: чёрный, синий и красный.
Универсальный кардридер
Цена: от US $0.55 / 40.31 руб.
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Этот крошечный девайс может свободно разместиться не только в кармане, но и в небольшом отделении портмоне. Устройство поддерживает карты памяти SD и microSD и имеет двухсторонний интерфейс стандарта microUSB и USB. Максимальная скорость передачи данных составляет 480 МБ/с.
Фотокамера
Цена: US $58.40 / 4280.25 руб.
Известный производитель фототехники Fujifilm пытается повторить былой успех Polaroid, выпустив фотоаппарат Instax Mini 11 с функцией быстрой печати. Их особенность заключается в мгновенном получении фотоснимков. При оформлении покупки нужно учесть, что устройство предлагается как фотобумагой, так и без неё. Поэтому нужно сделать правильный для себя выбор при заказе.
Пальчиковые батарейки
Цена: от US $15.53 / 1138.22 руб.
Пальчиковые батарейки PKCELL с номинальным напряжением 1.2 вольта и ёмкостью 2200 мАч отлично подходят для применения в цифровых камерах, фонариках, игрушках и другой небольшой электронике. Продаются набором в количестве 10 штук.
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