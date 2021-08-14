Недорогие и полезные товары с AliExpress: охотничий нож, электрическая мини-отвёртка и другие
Охотничий нож
Цена: US $21.76 / 1599.49 руб.
Этот высокопрочный тактический складной нож для выживания, кемпинга, охоты и повседневного использования, как и другая аналогичная продукция бренда TYRANT, займёт достойное место в любой коллекции, благодаря своей красивой отделке. Общая длина ножа составляет 21.9 см, из которых длина ручки – 12.1 см. Длина лезвия, сделанного из хромированной стали 7Cr17Mov с твёрдостью 56 HRC, равна 9.8 см, а толщина – 3.2 мм. Нож весит 262 грамма.
Электрическая мини-отвёртка
Цена: US $35.24 / 2590.35 руб.
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Электрическая мини-отвёртка Wowstick 1F+ – это лучший вариант отвёрток такого размера от компании Xiaomi, который можно найти на Алиэкспресс. В комплекте к инструменту прилагаются 56 сменных бит, выполненных из промаркированной стали S2. Заряжается отвёртка через USB-кабель, время зарядки составляет 40 минут, а время работы без нагрузки 2 часа. Сам инструмент выполнен из качественного и прочного алюминиевого сплава.
Дизельный насос
Цена: US $11.80 / 867.37 руб.
Чтобы перекачивать топливо, не обливая им всё вокруг, стоит воспользоваться новым малогабаритным насосом TYTYTY, оснащённым шлангом и пистолетом. Устройство легко врезается в любое горлышко автомобильного бензобака и работает не только от аккумулятора, но и от прикуривателя. Что касается скорости перекачки, то она составляет около 30 литров в минуту, что весьма неплохо.
Автомобильный пылесос
Цена: от US $16.60 / 1220.20 руб.
Теперь вовсе не обязательно обращаться в клининговые службы и автомойки, чтобы убрать в салоне собственной машины, вместо этого можно быстро справиться с этой задачей с помощью компактного пылесоса компании RACEFAS. Наличие эргономичных сменных насадок и HEPA-фильтров поможет быстро убрать в автомобиле, параллельно сэкономив на сторонних услугах.
Колпачки с индикатором давления
Цена: US $3.99 / 293.29 руб.
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Не стоит забывать о том, насколько важно контролировать давление в шинах транспортного средства, ведь его избыток или недостаток неизменно приводят к ускоренному износу резины. Чтобы не пропустить момент, когда нужно произвести подкачку, предусмотрены четыре датчика, предназначенные для установки на автомобильных колёсах и служащие индикатором их внутреннего давления. Зелёный цвет является признаком нормы, проявляющийся жёлтый – отклонения, а красный сигнализирует о падении давления до критического уровня.
Графический планшет
Цена: US $24.66 / 1812.66 руб.
Тем, кто профессионально занимается графическим дизайном и любит рисование, обязательно пригодится компактное устройство HUNION H430P, способное выполнять различные задачи. Гаджет обладает высокой чувствительностью, распознавая почти 5 тысяч уровней давления, а также имеет комплектное цифровое перо, работающее без подзарядки. Планшет прекрасно синхронизируется с ПК, работающими под управлением MacOS и Windows.
VR-очки
Цена: US $27.29 / 2005.98 руб.
Многие мечтают иметь гарнитуру с технологией виртуальной реальности, однако качественная продукция стоит немалых денег, тогда как дешёвые модели плохо справляются со своими основными задачами. Как оказалось, выход есть и заключается он в покупке VR-очков BOBOVR Z5 с интегрированными стереодинамиками и Bluetooth-джойстиком, предназначенным для управления смартфоном. Кроме того, эти VR-очки подойдут для мобильных устройств с диагональю дисплея от 4.7 до 6.2 дюйма.
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