Цена: от US $17.73 / 1303.26 руб.

Электрическая отвёртка Wiha производства известного китайского бренда Xiaomi оснащена храповым механизмом, съёмным стержнем и имеет два режима работы. В комплекте к отвёртке прилагаются восемь сменных головок, которые размещаются в комплектной коробочке вместе с зарядным кабелем и отвёрткой. Качество инструмента отличное, обороты не очень высокие, но за то усилие большое и можно открутить любые шурупы.

Цена: US $40.23 / 2957.15 руб.

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Небольшой проектор EANOP HUD 04 проецирует важную информацию о состоянии автомобиля на лобовое стекло. Устройство устанавливается на центральной консоли и показывает скорость движения, текущее время, температуру двигателя и напряжение аккумулятора. Подключается через порт OBD2 при помощи OBD-кабеля.

Цена: US $19.79 / 1454.69 руб.

Внешний аккумулятор KUULAA ёмкостью 20000 мАч оснащён разъёмами USB, Type-C и microUSB и может зарядить три устройства одновременно. Мощности девайса хватает, чтобы шесть раз зарядить яблочные смартфон iPhone или три раза — ноутбук Mac Book Pro. Устройство имеет эргономичный корпус, поэтому не скользит в руках. На передней панели расположен цифровой дисплей, отображающий уровень заряда, есть защита от короткого замыкания.

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Цена: от US $29.92 / 2200.04 руб.

Эта IP-камера от компании Xiaomi имеет угол обзора 360 градусов и прекрасно подходит для надёжного контроля вашего дома. Возможность дистанционного управления позволяет следить за всем происходящим в режиме онлайн, используя любой из трёх режимов воспроизведения 1x, 4x и 16x. Для хранения информации можно использовать любой облачный сервис. Приятно удивляет и наличие технологии распознавания лиц Xiaomi AI, встроенных динамиков, голосовой поддержки, а также отличное качество картинки даже при тусклом освещении в помещении, где установлена камера.

Цена: US $22.96 / 1687.70 руб.

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Высококачественная брендовая механическая игровая мышь ZERODATE с семью кнопками имеет разрешение сенсора от 600 до 3200 dpi, функцию макросъёмки, которая устанавливает макро-память для применения на любом компьютере, оснащена светодиодной подсветкой и сменными утяжелителями. Кроме того, кнопки устройства программируемые, а срок службы переключателя равен 20 миллионам циклов.

Цена: от US $4.22 / 310.20 руб.

Лучшего фиксатора для разных деталей, чем такой клеевой пистолет, попросту не найти. Он способен склеивать керамику, дерево, металл, пластмассу, ткань, картон и т.д. Работает от 220 вольт, нагревается быстро в течение 3-5 минут. В работе применяются стержни с диаметром 7 мм, которые также можно заменить при необходимости на 11-миллиметровые.

Цена: US $79.99 / 5879.75 руб.

Универсальный чистящий агрегат, получивший двигатель мощностью 1800 ватт и резервуар ёмкостью полтора литра, способен превращать обычную воду в 140-градусный пар всего лишь за полчаса. Величина давления, с которой генерируемый пар подаётся на поверхность, составляет 4 бара. Чтобы обработка прошла с максимальной продуктивностью, в комплекте к устройству прилагаются съёмные насадки для разных поверхностей.

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