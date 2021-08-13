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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электронная зажигалка, FM-трансмиттер и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Электронная USB-зажигалка

Цена: US $7.63 / 565.45 руб.

Идеальный вариант для заядлых курильщиков, ведь заправлять такое устройство не придётся, да и менять на новое тоже. Восполнить заряд зажигалки можно очень просто - через интерфейс USB. Кроме того, в этом устройстве нет открытого пламени, поскольку вместо этого производитель предусмотрел нагревательный элемент, что также является несомненным преимуществом.

FM-трансмиттер

Цена: US $10.92 / 809.27 руб.

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Это отличная альтернатива аудиомагнитолам. FM-трансмиттер YASOKRO свободно считывает TF/Micro SD карты памяти, воспроизводит аудиофайлы с флешки через интерфейс USB 2.0, синхронизируется по Bluetooth 3.0 со смартфоном, не даёт шумов, вне зависимости от выбранного формата прослушивания и радует своим высоким качеством звука. Кроме того, девайс оснащён FM-тюнером, 3.5 мм разъёмом для наушников и микрофоном, может использоваться для подзарядки мобильных гаджетов и поддерживает функцию громкой связи hands-free. Для подключения устройства используется прикуриватель.

Беспроводные наушники

Цена: US $14.49 / 1073.84 руб.

Наушники без проводов – мечта любого активного человека, который обязательно оценит по достоинству новое лёгкое устройство. Они практически незаметные и неощутимые в эксплуатации. Кроме того, TWS-стереонаушники Baseus имеют сенсорное управление, Bluetooth 5.0, высококачественное звучание, идеально подходят тем, кто занимается спортом и совместимы со всеми беспроводными устройствами.

Телефон Nokia E63

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Цена: от US $34.41 / 2550.10 руб.

Некоторые люди с ностальгией вспоминают некогда популярную модель Nokia E63. Она полюбилась многим благодаря своей QWERTY-раскладке, считающейся максимально удобной для текстового набора в социальных сетях и при SMS-переписке. Теперь появилась возможность приобрести такую модель в виде восстановленной версии, воспользовавшись китайской торговой площадкой AliExpress.

Противоударный чехол

Цена: US $0.78 / 57.81 руб.

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Сегодня вовсе не обязательно покупать дорогостоящий смартфон, переплачивая за предусмотренный на его борту защитный стандарт. Вместо этого можно стать счастливым обладателем надёжного противоударного чехла, который защитит ваш смартфон от царапин, отпечатков пальцев, пыли и ударов, и тем самым продлит сроки службы мобильного устройства.

Беспроводная мини-воздуходувка

Цена: от US $35.99 / 2667.19 руб.

Не секрет, что на клавиатуре ноутбуков имеет свойство собираться пыль, которая запросто может спровоцировать поломку. Избежать таких последствий поможет регулярная профессиональная чистка или применение портативной воздуходувки TRAVOR в надёжном пластиковом корпусе. Это устройство заряжается через USB, подходит не только для чистки клавиатуры и ПК, но и автомобиля.

Дверной звонок Youpin Zero AI

Цена: от US $41.21 / 3054.04 руб.

В последнее время все большее количество домовладельцев обзаводится дверными звонками со встроенной системой лицевой идентификации. Своё виденье такого устройства представил и суббренд Youpin китайской компании Xiaomi. Он выпустил модель, выполняющую функции домофона и дверного звонка. Также к другим достоинствам этого любопытного устройства «2 в 1» можно отнести и возможность подачи тревожного сигнала, активирующегося в случае попытки взлома, и рассылку уведомлений с фото посетителя на синхронизированный гаджет.

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