Цена: US $36.35 / 2676.87 руб.

Слабый аккумулятор, который моментально садится при понижении температуры, забытых во включенном состоянии фарах и других неблагоприятных факторах воздействия, теперь не проблема: если под рукой окажется пусковое устройство GKFLY, то автомобиль можно будет завести с пол оборота. Прибор имеет ёмкую батарею на 16000 мАч, которая поможет забыть о прикуривателях и заводе машины с толкача. Также в этом компактном устройстве имеются компас, молоток для разбития стекла в аварийной ситуации и фонарик, которые могут пригодиться автомобилисту в дороге.

Цена: US $15.88 / 1169.43 руб.

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Беспроводные наушники бренда H&A обладают отличным звуком, глубокими басами, сенсорным управлением, водонепроницаемостью и поддержкой Bluetooth 5.0. К товару прилагается комплектный футляр, предназначенный не только для хранения и транспортировки, но и для подзарядки устройства, так как он оснащён аккумулятором ёмкостью 2200 мАч. А ещё от него можно подзарядить свой смартфон.

Цена: от US $7.38 / 543.47 руб.

Фонари Goodland работают на солнечных батареях, заряжаются от дневного света, ярко светят в темноте и совершенно не требуют внешнего подключения электричества. Предназначены для наружного освещения, сделаны из ABS-пластика и имеют защиту от воды по стандарту IP65, благодаря чему могут работать во время дождя, снега и тумана. Если аккумулятор фонаря ёмкостью 2200 мАч заряжать более 8 часов под прямым солнечным светом, он будет держать освещение больше 8 часов. Кроме того, фонари оснащены чувствительными датчиками, которые обнаруживают движение в радиусе от 3 до 5 метров и автоматически включаются. Когда движущийся объект выходит из поля действия датчиков, фонари отключаются.

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Цена: от US $21.37 / 1573.72 руб.

Подставка сделана из пластика и закалённого стекла, предназначена для ноутбука или монитора и оснащена одним USB-портом для зарядки гаджетов и тремя USB для передачи информации между подключенными устройствами. Скорость передачи данных составляет 480 Мбит/сек. В интернет-магазине представлен большой выбор подставок разного размера и цвета. Есть возможность заказать бесплатную доставку покупки со склада в России.

Цена: US $25.40 / 1870.49 руб.

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Большой набор от магазина Lurehunter состоит из 56 твердотельных объёмных рыболовных приманок десяти размеров для ловли троллингом, «дорожкой» или спиннингом. Все приманки имеют высокоотражающую голографическую отделку и оснащены тройными крючками. Длина воблеров составляет от 2.9 см до 9.5 см. Товар очень популярный и получил уже более 200 положительных отзывов от заядлых рыбаков.

Цена: US $22.72 / 1673.13 руб.

Это многофункциональное устройство бренда VODOOL с 2.7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида предназначено не только для видеозаписи дорожных событий в режиме реального времени в качестве 1080P Full HD, но и для оповещения водителя в случае приближения к скрытым камерам и радарам. Кроме того, регистратор можно использовать в качестве GPS-трекера, фиксирующего движение и расположение транспортного средства. Звуковое предупреждение водитель получит и в случае опасно близкого приближения к впереди идущему транспортному средству, при выходе за пределы своей полосы движения и повышении скоростного режима.

Цена: от US $39.43 / 2903.68 руб.

С помощью 7-дюймового монитора SOPHY SH7038-MP5, встроенного в подголовник сиденья, ваши пассажиры скрасят долгую дорогу или простои в пробках. Гаджет имеет сенсорные кнопки управления, USB-порт для подключения флеш-накопителей, кардридер для чтения SD-карт и воспроизведения аудио- и видеофайлов в формате MP3/MP4, FM-радио, а также разъём для наушников, видеовход и встроенные динамики. Монитор работает от 12 вольт, в комплекте к нему прилагается пульт дистанционного управления.

Цена: US $44.99 / 3313.13 руб.

Уровень яркости осветительного прибора Xiaomi Mijia 1S составляет целых 1250 люмен, чего хватит, чтобы осветить большое помещение. Кром того, светильник имеет встроенный объектив, делающий свет максимально рассеянным и приятным глазу, и работает в четырёх разных режимах, которые можно корректировать с установленного на смартфоне фирменного приложения Xiaomi.

Цена: US $12.99 / 956.60 руб.

Главная особенность беспроводной колонки Lewinner C7 – это футуристический дизайн и эффектная подсветка. Хотя и функциональная составляющая колонки также не подкачала: высокое качество звучания с 360-градусным охватом, наличие беспроводного модуля передачи данных Bluetooth 5-го поколения. Кроме того, есть возможность одновременно использовать сразу нескольких таких колонок.

Цена: от US $27.99 / 2061.22 руб.

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Портативный повербанк может пригодиться не только в дороге, но и дома. Особенно если речь идёт о таком мощном устройстве, как BASEUS, ёмкость которого составляет 30000 мАч. Устройство также имеет поддержку технологии быстрого заряда, USBпорт Type C, выход microUSB и четыре световых индикатора, показывающих процент заряда.

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