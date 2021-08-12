Недорогие и полезные товары с AliExpress: аварийный молоток-мультитул, зеркала слепой зоны и другие
Аварийный молоток-мультитул
Цена: US $11.68 / 860.13 руб.
Такой универсальный инструмент, оснащённый по умолчанию большим количеством комплектных насадок и пробойником, должен быть в машине каждого путешественника или водителя. Резак, молоток, плоскогубцы, раскладной нож, отвёртка, открывалка, гаечный ключ – все эти функции доступны в одном многофункциональном мультитуле HGhomeart.
Силиконовая лента для герметизации
Цена: US $3.15 / 231.97 руб.
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Любому водителю не помешает иметь в багажнике самовулканизирующуюся ленту-герметик, которая поможет на время остановить небольшую течь, даже если имеется незначительное давление. Кроме того, её можно использовать для ремонта садового шланга, труб водоснабжения или отопления, главное, наматывать ленту с небольшим натяжением, и только тогда удастся обеспечить хорошую герметичность.
Компрессорный насос
Цена: от US $35.31 / 2600.28 руб.
Компрессорный насос Hohigh пользуется спросом, причём не только из-за цены, но и благодаря его характеристикам. К ним относится цифровой манометр, альтернативное подключение (насос можно запитывать как от аккумулятора, так и от прикуривателя), двойной цилиндр, прогоняющий воздушный поток объёмом 40 литров в минуту, встроенный яркий светодиодный фонарь, а также комплектация фирменной сумкой для хранения и переноски насоса. Также в комплекте к нему идут различные переходники и насадки, запасной предохранитель, кабель питания длиной 3 метра и шланг 2 метра.
Велосипедный спидометр
Цена: от US $12.99 / 956.60 руб.
Этот съёмный бортовой компьютер-спидометр-одометр для велосипеда оборудован актуальной для тёмного времени суток эргономичной подсветкой. Он станет настоящей находкой для тех, кто не мыслит своей жизни без прогулок на двухколёсном транспорте, а также покажет, сколько вы километров проехали, и какое количество калорий вам удалось сжечь при преодолении этого расстояния.
Портативный проектор
Цена: от US $109.65 / 8074.78 руб.
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Проектор WZATCO E600 получил всё необходимое для максимально комфортного домашнего просмотра, он работает на 4-ядерном процессоре RK3318 под управлением Android 10. Устройство имеет 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ флеш-памяти, разъёмы HDMI, VGA, USB, SD, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, поддерживает Miracast и Airplay, а также воспроизведение видео в качестве Full HD 1080P и формате 4K.
Профессиональные наушники
Цена: от US $19.16 / 1410.97 руб.
Объёмные полноразмерные наушники Oneodio имеют отличное звучание и прямое подключение. Устройство подходит как для ПК, так и для мобильной электроники и DJ-пульта. Наличие встроенного микрофона позволяет использовать устройство в качестве гарнитуры, что особенно актуально для онлайн-гейминга.
Светодиодная лампа
Цена: от US $16.99 / 1251.17 руб.
Этот волшебный многогранник с целой вселенной внутри, на самом деле – необычный светодиодный вращающийся ночник. Эффектный дизайн позволяет использовать осветительный прибор не только по прямому назначению, но и в качестве интерьерного решения. Поэтому его можно использовать, как отличную идею для праздничного украшения помещения или для подарка на день рождения.
Эспандер
Цена: от US $2.74 / 201.78 руб.
Тем, кто ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом, новый эспандер уж точно не помешает, особенно такой формы и дизайна. Можно корректировать нагрузку, снимая или добавляя новые резинки. Регулярные тренировки с эспандером улучшат выносливость ваших мышц, их прочность и гибкость.
Зеркала слепой зоны
Цена: US $1.29 / 95.00 руб.
Абсолютно все водители не понаслышке знакомы с такой проблемой, как слепая зона, из-за которой перестроение и выполнение других манёвров становится потенциально опасным. А чтобы не оборачиваться каждый раз назад, ограничиваясь одним только взглядом по боковым зеркалам, можно усовершенствовать их. Для этого достаточно будет приклеить на двухсторонний скотч эти небольшие круглые линзы, отражающие мёртвую зону.
Зеркало заднего вида с сенсорным экраном
Цена: от US $26.54 / 1954.44 руб.
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Улучшение обзорности не помешает и зеркалу заднего вида. В этом случае можно использовать доступное по цене предложение со встроенным 9.66-дюймовым сенсорным дисплеем и видеорегистратором. Зеркало фиксирует дорожную ситуацию в режиме реального времени, угол обзора у него составляет 170 градусов. Среди прочих достоинств устройства – возможность съёмки потокового видео сразу с двух камер, наличие системы, контролирующей полосность движения, поддержка карты памяти до 128 ГБ, интерфейс USB2.0, а также аккумулятор ёмкостью 500 мАч.
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