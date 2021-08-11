Цена: от US $36.79 / 2702.01 руб.

Помимо необычного дизайна, это устройство имеет компактные габариты 6.5 х 4.4 х 24.5 см и массу 1 кг. Максимальный показатель давления компрессора достигает 120 PSI, что позволяет тратить на накачку одной шины не более 6 минут при напряжении 12 В и силе тока 5 А. Аккумуляторная батарея устройства ёмкостью 2000 мАч способна обеспечить высокую автономность устройства.

Цена: от US $4.79 / 351.80 руб.

реклама

Нагорело на резьбе автомобильной свечи? Нечаянно получилось её скрутить при демонтаже? Не беда, эта проблема решаема, если у вас есть такой специальный набор, предназначенный для восстановления, казалось бы, испорченной свечной резьбы в моторном блоке. Также идеально подходит для восстановления поврежденной резьбы в гайках и других крепёжных элементах. Набор продаётся в пластиковой коробочке.

Цена: от US $24.77 / 1730.34 руб.

Это эффективное многофункциональное устройство от производителя Wavlink может быть использовано не только в офисе, но и дома, благодаря своим отличным характеристикам. Среди них: высокая скорость передачи данных – 5 ГБ/с, наличие двух слотов под установку твердотельных накопителей разного типоразмера (2,5/3,5 дюйма), два USB-порта 3.0 для подключения гаджетов, а также двойной кардридер.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цена: от US $3.25 / 238.69 руб.

Это идеальный вариант для эргономичного оснащения рабочей зоны! Представляет собой комплект, состоящий из трёх элементов: розетка с интегрированными двумя USB-разъёмами и два удобных держателя для смартфонов. Розетка оснащена блоком питания.

Цена: US $8.89 / 652.92 руб.

реклама

Ёмкость внешнего аккумулятора составляет 10000 мАч, что в совокупности с выходами стандарта USB/microUSB делает его незаменимым помощником для любого мобильного пользователя. Это зарядное устройство свободно размещается в кармане джинсов или небольшой сумочке. Покупатель может выбрать любую расцветку устройства, в итоге получив очень стильный аксессуар.

Цена: US $32.78 / 2407.50 руб.

Электрическая отвёртка Xiaomi HOTO имеет 12 бит, которые хранятся в крышке и четыре положения регулировки ручки: 3 скоростных режима и выключение-замок. Есть электрический и ручной режим, а также автовыключение через 10 секунд. На полном заряде аккумулятора ёмкостью 1500 мАч можно вкрутить более 1000 болтов. В комплекте к отвёртке в пластиковом кейсе прилагаются 12 бит из легированной стали с твёрдостью 60 HRC.

Цена: от US $16.14 / 1188.57 руб.

Налобный фонарь NEXTOOL от суббренда компании XIAOMI имеет 3 режима яркости, от которых зависит время его работы: 170 люмен - 2 часа, 20 люмен - 11 часов, 5 люмен - 18 часов. Водозащита IPX4 позволяет использовать фонарь, который заряжается через Type-С разъём, даже во время сильного дождя. В магазине можно выбрать комплектацию с дополнительными креплениями: на руль велосипеда и на козырек кепки.

Цена: US $48.84 / 3596.65 руб.

Благодаря встроенному чипу, смарт-футболка Xiaomi сканирует сердечный ритм, делает анализ стресса и усталости. Если нагрузка слишком велика, футболка предупреждает вас вибрацией, чтобы избежать травм. Её удобно носить и легко стирать. Также имеется защита от влаги.

Цена: от US $4.11 / 302.67 руб.

Светодиодная смарт-лента с RGB-подсветкой станет оригинальным украшением для вашего дома, она оснащена пультом дистанционного управления с сенсорным переключателем и поддерживает Bluetooth. Ленту можно легко включить/выключить, изменить её цвет и регулировать яркость. Девайс имеет блок питания с USB-портом для подключения к источнику электропитания. Входное напряжение составляет 12 вольт.

Цена: от US $58.50 / 4296.48 руб.

реклама





Лёгкий, компактный, простой в применении – этот надувной домкрат способен за считанные минуты набирать нужный объём, приподнимая даже внедорожники с большим клиренсом. Рассчитан на вес 3 и 4 тонны. Отличное решение для тех, кто любит далеко ездить на своем авто, но не хочет занимать его багажник более тяжелыми приспособлениями.

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в нашем Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!