Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: пневматический гаечный ключ, штангенциркуль и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок

Пневматический гаечный ключ

Цена: от US $72.96 / 5340.19 руб.

Пневматический гаечный ключ FUJIWARA с надёжным корпусом, отлитым из качественного алюминиевого сплава, и весом, который не превышает 2,9 килограмма, работает в трёх скоростных режимах. Для их включения предусмотрен удобный переключатель, расположенный на задней стенке, это позволяет менять скорость работы, не отвлекаясь от рабочего процесса.

Вакуумный пистолет для ремонта шин

Цена: US $23.55 / 1723.70 руб.

реклама

Отличный вариант при случайном проколе шины, с которым доводится сталкиваться практически всем водителям без исключения. Вместо того чтобы менять колесо, владельцу такого универсального пистолета достаточно будет просто заправить его комплектной пробкой, именуемой грибком, и пропустить её в полученное отверстие. В итоге шляпка грибка окажется внутри резины, а её ножка выйдет наружу, благодаря чему можно будет продолжить движение до ближайшего шиномонтажа на временной заглушке.

Ремень-мультитул

Цена: US $22.99 / 1682.72 руб.

Обычные мультитулы не всегда получается носить с собой, например, элементарно можно забыть, а такой универсальный аксессуар от Xiaomi Nextool будет всегда на поясе. Ремень-мультитул имеет в себе открывалки, отвёртку, ножницы, крюк, нож, иглу и пилку.

Магнитный кабель microUSB

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цена: от US $1.19 / 87.10 руб.

Этот многофункциональный кабель с интерфейсом microUSB Type-C обеспечит быстрый заряд по технологии QuickCharge 3.0. Кроме того, это универсальное приспособление поможет в считанные минуты передать необходимую информацию на другой носитель, например, со смартфона на ноутбук или компьютер. Подходит не только для Samsung и популярных китайских моделей, но и для последних флагманов известного американского производителя Apple.

Женские смарт-часы

Цена: от US $23.84 / 1744.93 руб. 

реклама

Водонепроницаемые смарт-часы HESTIA – это отличный вариант по доступной цене для стильных и деловых женщин. Искусственную инкрустацию и позолоту дополняет эффектная боковая огранка большого круглого дисплея. Наличие в «умных» часах функций фитнес-трекера, работающих в паре с мобильным устройством на платформах Android и iOS, позволяет внимательно следить за своим здоровьем.

Цифровой штангенциркуль

Цена: US $20.99 / 1536.33 руб.

Штангенциркуль DUKA имеет цифровой дисплей, на котором отображается вся информация о проводимых измерениях. Инструмент обладает высокой точностью до 0.01 мм, благодаря чему разбег в замерах будет минимальным. Есть водо- и пылезащита, чтобы штангенциркуль не испортился и ничего не мешало вашей работе.

Сэндвичница

Цена: US $39.15 / 2865.52 руб.

Компактная сэндвичница Pinlo с антипригарным покрытием всего за 3 минуты сможет приготовить сэндвич, бутерброд, мясо, яичницу или даже запечь овощи. Легко чистится и имеет небольшие размеры 29 х 14см, благодаря которым, её можно брать в любую поездку, командировку или путешествие.

Роутер

Цена: от US $40.99 / 3000.20 руб.

Маршрутизатор производства компании Xiaomi оснащён двухдиапазонным передатчиком данных Wi-Fi, работающим на 2.4 и 5-гигагерцовых частотах. Скорость раздачи достигает в своем максимуме 2100 Мбит/с, тогда как объём памяти устройства составляет 128 МБ. Кроме того, роутер имеет три LAN и один WAN-порт, эффектный цилиндрический форм-фактор с компактными размерами 12 x 21.3 см, а также возможность подключения к фирменному приложению Xiaomi.

Кувшин-очиститель для воды

Цена: US $28.05 / 2049.41 руб.

Кувшин для воды Xiaomi Super Filter при фильтрации очищает воду от хлора, примесей, тяжелых металлов и предотвращает накипь. Один фильтр может фильтровать воду от 4 до 6 недель, после чего его рекомендуется менять. Вмещает кувшин 3,5 литра. С ним гораздо безопаснее даже просто пить воду, чем из крана.

Мультимедийный плеер

Цена: от US $95.34 / 6978.25 руб.

реклама



Несмотря на свою бюджетность, 2 din магнитола AMPrime имеет отличную функциональную составляющую, в пользу чего говорит большое количество заказов этого мультимедийного устройства, ведь где ещё можно найти за такую цену аудиосистему в автомобиль с 10.1-дюймовой диагональю, камерой заднего вида, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Bluetooth, Wi-Fi, а также технологией Mirrorlink. Среди прочих достоинств – GPS, радио FM, MP5 плеер, поддержка Hands Free и простота установки даже без вспомогательной инструкции.

Топ-скидки на Алиэкспресс за неделю!

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в нашем Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
5
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
13
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
37
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
25
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
30
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
33

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продажи видеокарт в немецкой рознице обвалились – GeForce 2060 и Radeon 580 снизились в 9 раз за год
37
Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
72
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
77
Apple нашла способ избавиться от челки в iPhone
20
Обнаружен способ быстро запретить Windows блокировать торренты и прочий пиратский контент
31
Покупатель бракованной EVGA RTX 3080 был разочарован, когда попытался заменить её по гарантии
116
Геймеры активно переходят на 2К-мониторы, а доступных видеокарт с поддержкой 4К всё ещё нет
83
5 ключевых претензий к Windows 11 – пользователи требуют от Microsoft вернуть удалённые функции
26
В этом месяце появится новая информация о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
21
43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
7
Столкновение поколений: Core i7-11700K vs Core i7-860 – что изменилось за 12 лет в процессорах Intel
59
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
18
Майнеры скупают видеокарты Radeon RX 6000, поскольку почти все NVIDIA имеют блокировку LHR от Эфира
64
Igor'sLAB: у MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM горят и текут термопрокладки из-за ненадлежащего охлаждения
34
NASA ищет добровольцев для участия в миссии имитации жизни на Марсе
16
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
10
На JD.com и Tmall уже предзаказано 230000 смартфонов Xiaomi Mi MIX 4
2
Биткоин продолжает дорожать – криптовалюта выросла на $7000 за 3 дня
37
Илон Маск планирует продавать более мощные антенны для Starlink с высоким показателем излучения
17
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
34

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
42
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
100
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
68
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
20
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
10
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
13
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
15
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
5
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
2
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

ЯR
09:29
Когда-нибудь и Солнце погаснет. Нет ничего вечного в этом мире, юзай сейчас пока живой и есть возможность. Так же и риски никто не отменял... Союз нерушимый казалось - навсегда. А вот как оно вышло, т...
Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
boomeralo
09:23
А когда биткойн рухнет, будут бомжевать)
Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
gandalf55
09:21
Тоже примерно в это время покупал, OCZ на 128гб. Платил 3тр.
X-NAND обещает память QLC на скоростях SLC
ЯR
09:20
Гореть в Аду мы будем ВСЕ. Но майнеры хотя бы на халяву поживут красиво и поднимут бабла не въёбывая здоровье на заводике или в стрессах среди окружающих их быдложивотных коллег.
Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
Кеша
09:19
Это же здорово. выйдет эфир 2 и там выйдет платный депозит. Вот тогда и будет очень интересно скупать карты по дешёвке у мамкиных майнеров.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
gandalf55
09:18
Большое желание не пользоваться windows 11 и интелом.
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
Антон Конкин
09:18
Сейчас переломный момент.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
АлександрМостовой
09:18
Всего то вырубить на хрен хлам под названием защитник Windows или найти сборку с уже вырезанным защитником. И жить станет проще. Майки в нем защиту от торрентов прикрутили
Обнаружен способ быстро запретить Windows блокировать торренты и прочий пиратский контент
gandalf55
09:17
Это реально раздражает. Новые сокеты на новые процы...
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
Кеша
09:17
Если карты скупают. то с какого перепуга на карты цены в магазине просели. Странно.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем