Недорогие и полезные товары с AliExpress: пневматический гаечный ключ, штангенциркуль и другие
Пневматический гаечный ключ
Цена: от US $72.96 / 5340.19 руб.
Пневматический гаечный ключ FUJIWARA с надёжным корпусом, отлитым из качественного алюминиевого сплава, и весом, который не превышает 2,9 килограмма, работает в трёх скоростных режимах. Для их включения предусмотрен удобный переключатель, расположенный на задней стенке, это позволяет менять скорость работы, не отвлекаясь от рабочего процесса.
Вакуумный пистолет для ремонта шин
Цена: US $23.55 / 1723.70 руб.
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Отличный вариант при случайном проколе шины, с которым доводится сталкиваться практически всем водителям без исключения. Вместо того чтобы менять колесо, владельцу такого универсального пистолета достаточно будет просто заправить его комплектной пробкой, именуемой грибком, и пропустить её в полученное отверстие. В итоге шляпка грибка окажется внутри резины, а её ножка выйдет наружу, благодаря чему можно будет продолжить движение до ближайшего шиномонтажа на временной заглушке.
Ремень-мультитул
Цена: US $22.99 / 1682.72 руб.
Обычные мультитулы не всегда получается носить с собой, например, элементарно можно забыть, а такой универсальный аксессуар от Xiaomi Nextool будет всегда на поясе. Ремень-мультитул имеет в себе открывалки, отвёртку, ножницы, крюк, нож, иглу и пилку.
Магнитный кабель microUSB
Цена: от US $1.19 / 87.10 руб.
Этот многофункциональный кабель с интерфейсом microUSB Type-C обеспечит быстрый заряд по технологии QuickCharge 3.0. Кроме того, это универсальное приспособление поможет в считанные минуты передать необходимую информацию на другой носитель, например, со смартфона на ноутбук или компьютер. Подходит не только для Samsung и популярных китайских моделей, но и для последних флагманов известного американского производителя Apple.
Женские смарт-часы
Цена: от US $23.84 / 1744.93 руб.
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Водонепроницаемые смарт-часы HESTIA – это отличный вариант по доступной цене для стильных и деловых женщин. Искусственную инкрустацию и позолоту дополняет эффектная боковая огранка большого круглого дисплея. Наличие в «умных» часах функций фитнес-трекера, работающих в паре с мобильным устройством на платформах Android и iOS, позволяет внимательно следить за своим здоровьем.
Цифровой штангенциркуль
Цена: US $20.99 / 1536.33 руб.
Штангенциркуль DUKA имеет цифровой дисплей, на котором отображается вся информация о проводимых измерениях. Инструмент обладает высокой точностью до 0.01 мм, благодаря чему разбег в замерах будет минимальным. Есть водо- и пылезащита, чтобы штангенциркуль не испортился и ничего не мешало вашей работе.
Сэндвичница
Цена: US $39.15 / 2865.52 руб.
Компактная сэндвичница Pinlo с антипригарным покрытием всего за 3 минуты сможет приготовить сэндвич, бутерброд, мясо, яичницу или даже запечь овощи. Легко чистится и имеет небольшие размеры 29 х 14см, благодаря которым, её можно брать в любую поездку, командировку или путешествие.
Роутер
Цена: от US $40.99 / 3000.20 руб.
Маршрутизатор производства компании Xiaomi оснащён двухдиапазонным передатчиком данных Wi-Fi, работающим на 2.4 и 5-гигагерцовых частотах. Скорость раздачи достигает в своем максимуме 2100 Мбит/с, тогда как объём памяти устройства составляет 128 МБ. Кроме того, роутер имеет три LAN и один WAN-порт, эффектный цилиндрический форм-фактор с компактными размерами 12 x 21.3 см, а также возможность подключения к фирменному приложению Xiaomi.
Кувшин-очиститель для воды
Цена: US $28.05 / 2049.41 руб.
Кувшин для воды Xiaomi Super Filter при фильтрации очищает воду от хлора, примесей, тяжелых металлов и предотвращает накипь. Один фильтр может фильтровать воду от 4 до 6 недель, после чего его рекомендуется менять. Вмещает кувшин 3,5 литра. С ним гораздо безопаснее даже просто пить воду, чем из крана.
Мультимедийный плеер
Цена: от US $95.34 / 6978.25 руб.
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Несмотря на свою бюджетность, 2 din магнитола AMPrime имеет отличную функциональную составляющую, в пользу чего говорит большое количество заказов этого мультимедийного устройства, ведь где ещё можно найти за такую цену аудиосистему в автомобиль с 10.1-дюймовой диагональю, камерой заднего вида, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Bluetooth, Wi-Fi, а также технологией Mirrorlink. Среди прочих достоинств – GPS, радио FM, MP5 плеер, поддержка Hands Free и простота установки даже без вспомогательной инструкции.
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