Цена: US $32.46 / 2375.86 руб.

Топовая беспроводная электрическая отвёртка-шуруповёрт Marsworker оснащена 32 битами, зарядным портом Micro USB, кабелем и комплектным кейсом для хранения и транспортировки инструмента. Электрическая отвёртка обладает следующими достоинствами: раскладной корпус для удобного доступа в труднодоступные места, зарядка по USB и LED-подсветка.

Цена: от US $23.37 / 1710.53 руб.

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Суперкомпактное решение для кухонной столешницы и других рабочих поверхностей, которые можно встраивать в них, не занимая лишнего пространства. В одном таком блоке размешается от трёх до шести розеток, воспользоваться которыми можно одним только нажатием на верхнюю часть конструкции, приводящую в действие встроенную пружину.

Цена: US $16.10 / 1178.41 руб.

В эту небольшую сумку от Xiaomi с несколькими отделениями и пространством под термос/бутылку без проблем помещается кошелёк, портмоне, ключи, повербанк, небольшой планшет и книжка. Очень удобная сумка на каждый день, изготовлена из водонепроницаемого материала. Имеет регулируемый нейлоновый ремень и металлические пряжки, её можно носить как через плечо, так и на поясе.

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Цена: от US $67.99 / 4976.42 руб.

Компактный и лёгкий внешний твердотельный накопитель (SSD) M.2 NVME ORICO iMatch IV300 подходит для ноутбука и настольного компьютера, ёмкость составляет 250 ГБ (также есть объёмы на 500 ГБ и 1 ТБ), скорость чтения 985 МБ/с, скорость записи 931 МБ/с. Кроме того, накопитель подключается по USB Type-C, его размеры составляют 6.9 х 3.2 см, вес 35 граммов.

Цена: от US $2.20 / 161.03 руб.

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Теперь вам не потребуется дополнительных зарядных станций, аккумуляторы заряжаются напрямую от USB. Согласно заявлению производителя, один такой аккумулятор может заменить 1200 обычных батареек. Время зарядки составляет 3 часа, ёмкость аккумулятора 2600 мАч, вольтаж 1,5В.

Цена: US $29.73 / 2176.04 руб.

Удобный беспроводной микрофон от Xiaomi, оснащённый Bluetooth, раскроет для любителей караоке-вечеринок новые возможности. Эта модель 2020 года выпуска имеет премиальное исполнение, а также эргономичный дизайн. Среди достоинств - корпус выполнен из алюминиевого сплава, чувствительный микрофон, аккумулятор ёмкостью 1800 мАч.

Цена: от US $11.75 / 860.02 руб.

Бюджетный концентратор USB-С в значительной мере упростит эксплуатацию ПК, собрав в себе все универсальные модули и порты, начиная с дополнительных USB и заканчивая слотом для карты памяти полноразмерного стандарта SD с прилагающимся к нему адаптером для microSD.

Цена: US $23.78 / 1740.54 руб.

Такие весы будут полезны всем, кто пристально следит за своей фигурой и любыми колебаниями веса. Информативный LED-дисплей отлично дополняет Bluetooth 5.0, который передаёт все данные на синхронизированный смартфон с минимальной погрешностью 50 граммов. Кроме того, весы, покрытые закалённым стеклом, способны запоминать информацию 16 пользователей, отправляя её на их смартфоны через фирменное приложение Xiaomi Sports. Что касается автономности, то её обеспечивают три батарейки стандарта AAA.

Цена: от US $3.99 / 292.04 руб.

Эта бюджетная, но качественная гарнитура от Baseus имеет стильный металлический корпус и достойное звучание для своего ценового сегмента. Подходят для смартфонов Xiaomi, iPhone, Samsung и других аппаратов с 3.5 мм устройством ввода-вывода. Наушники лёгкие, их вес составляет всего 17 граммов, имеется встроенный микрофон, в комплект входит 3 размера амбушюр.

Цена: US $395.19 / 28925.28 руб.

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Если хочется максимально обезопасить свой дом, то есть смысл присмотреться к этому замку, открыть который реально только несколькими способами: через специальное приложение, установленное на смартфоне, магнитным ключом или собственным пальцем, воспользовавшись встроенным в ручку дактилоскопическим сканером. Кроме того, есть возможность использовать секретный код. Замок работает от встроенной батареи, восполнить заряд которой можно через обычный повербанк.

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