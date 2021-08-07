Цена: US $104.77 / 7654.70 руб.

Отличный вариант компактной дрели-перфоратора имеет высокую мощность, размеры 37 x 21 см и небольшой вес 3 кг. Скорость работы устройства представлена в трёх режимах, максимальный из которых обеспечивает показатель в 3300 оборотов за одну минуту с частотой удара 0-3400.

Цена: US $2.56 / 187.04 руб.

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Что вы знаете о компактности, не увидев в действии новую нейлоновую сумку-брелок Nautiloop, которую в любую секунду можно свернуть в небольшое кольцо, накинув его на палец. Длинная ручка позволяет носить сумку на плече, а компактная петелька – фиксировать на ключах или рюкзаке.

Цена: от US $36.80 / 2688.68 руб.

Универсальный автомобильный 2 din медиаплеер AMPrime с возможностью подключения камеры заднего вида порадует водителя не только невысокой ценой, но и весьма неплохим качеством. Устройство работает на операционной системе Android 9.1 и имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей, поддержку tf-карты, стереозвук, радио FM, модуль Bluetooth, 2ГБ ОЗУ и 32ГБ флеш-памяти.

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Цена: от US $65.49 / 4784.83 руб.

Не стоит испытывать судьбу, если барахлит аккумулятор! Просто приобретите полноценное пусковое устройство GREPRO, оснащённое для удобства фонариком и тремя USB-разъёмами. Подключение устройства поможет в считанные секунды завести двигатель. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 21000 мАч, время полной зарядки - 6 часов. Кроме того, этот портативный внешний аккумулятор имеет встроенный автомобильный зарядный кабель, USB-кабель и кабель для ноутбука. Он поможет зарядить ваше мобильное устройство в любое время.

Цена: US $9.39 / 686.05 руб.

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Этот компактный переходник компании Baseus обеспечит максимально чистое звучание без сторонних помех и шумов даже с самого посредственного смартфона. Приятно удивит вас и быстрое, простое подключение, а также возможность использования аксессуара для эксплуатации в удобном режиме Hands-free, благодаря наличию встроенного микрофона.

Цена: US $96.22 / 7030.02 руб.

10-дюймовый планшет производителя BDF с разрешением экрана 1280x800 пикселей и ёмкой батареей на 5000 мАч оснащён двумя камерами на 5 Мп, слотами под 2 SIM-карты, 2 ГБ оперативной памяти, встроенным хранилищем на 32 ГБ с возможностью увеличения до 64 ГБ и работает на ОС Android 9.0. Кроме того, планшет получил поддержку сервисов Google Play, GPS, WiFi и Bluetooth. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор обеспечивает возможность эксплуатации гаджета практически для любых целей.

Цена: US $48.29 / 3528.16 руб.

7-дюймовый монитор SOPHY, встроенный непосредственно в автомобильный подголовник, скрасит даже самый утомительный долгий путь, несмотря на незначительную экранную зернистость. Кроме того, устройство имеет разъём для флеш-накопителя и прямого подключения гарнитуры, которая дает гораздо более качественный звук, чем предусмотренные производителем динамики.

Цена: от US $25.99 / 1898.88 руб.

Портативный пылесос CARAYMIN со 120-ваттной мощностью имеет целый набор насадок, применение которых позволит осуществить качественную уборку даже в самых труднодоступных местах с полной ликвидацией мелких частиц типа песка. Прилагается к пылесосу и компактная сумка для удобного хранения и транспортировки всех комплектующих.

Цена: US $1.30 / 94.98 руб.

Мужская бритва Fusion Proglide от известной компании Gillette с 5 лезвиями, получившими антифрикционное покрытие, обеспечивает мягкое бритьё. Смазывающая полоска-индикатор станет блеклой, когда бритва перестанет давать наилучший результат. Одной сменной кассеты хватит на 1 месяц бритья. К заказу доступно 13 наборов разной комплектации. Также в подарок идут дополнительные лезвия.

Цена: от US $13.55 / 989.99 руб.

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Мужская бритва Gillette Fusion Proglide с 5 лезвиями, получившими антифрикционное покрытие, обеспечивает мягкое бритьё. Смазывающая полоска-индикатор поблекнет, когда бритва перестанет давать оптимальный результат. В наборах бритв одной сменной кассеты хватает на один месяц бритья. К заказу доступно 13 наборов разной комплектации. Также в подарок идут дополнительные лезвия.

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