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Недорогие и полезные товары с AliExpress: алмазный точильный камень, лазерный уровень и другие

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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Алмазный точильный камень

Цена: от US $4.42 / 322.93 руб.

Такой алмазный камень для заточки обладает рядом достоинств перед обычным: он удобный и тонкий (всего лишь 2.5 мм), сотный дизайн не вредит поверхность лезвия и точить с его помощью можно что угодно, начиная с кухонных ножей и заканчивая садовым инструментом. В домашних условиях для поддержки остроты ножей достаточно точильного камня с зернистостью 1000#, а ещё лучше приобрести 2-3 разных, чтобы заточка была в несколько уровней.

Беспроводные наушники 

Цена: US $53.19 / 3879.52 руб.

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Беспроводные полноразмерные наушники ANKER с активным шумоподавлением и динамическим отличным качественным звуком имеют мягкие амбушюры. Благодаря тому, что устройство получило складной форм-фактор, его удобно брать с собой, положив в небольшую сумку, и наслаждаться музыкой в любом месте.  

Флешка-брелок 

Цена: от US $2.81 / 204.95 руб.

Флеш-накопитель WANSENDA с металлическим корпусом и портом USB 3.0 выполнена в виде брелока, работает устройство очень быстро, имеет высокую скорость чтения. Интернет-магазин предлагает флеш-накопители различной ёмкости от 4 ГБ до 256 ГБ.

10-дюймовый планшет 

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Цена: от US $199.74 / 14568.44 руб.

Планшет Chuwi Hipad Х на Android 10 с контрастным 10.1-дюймовым дисплеем работает на производительном 8-ядерном процессоре Helio MT6771V/WM. Память устройства составляет 4ГБ/128 ГБ, задняя камера имеет разрешение 8Мп, фронтальная – 5Мп, ёмкость аккумулятора равна 7000 мАч. Это оптимальный планшет для развлечений и повседневных задач. Также в комплекте к планшету прилагается беспроводная клавиатура и стилус.

Сумка-мессенджер

Цена: от US $14.00 / 1021.12 руб.

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Удобная и прочная сумка-мессенджер от бренда MVA выполнена в винтажном стиле и оснащена прочным ремешком для носки через плечо. Сумка пошита из искусственной, но качественной кожи, кроме того, хотя она и небольшая, но очень вместительная, и подойдёт для повседневной носки, а также для школы или работы. Интернет-магазин предлагает на выбор 12 вариантов сумки разной формы и цвета.

Спортивные смарт-часы

Цена: от US $17.68 / 1289.53 руб.

Стильные спортивные смарт-часы для мужчин и женщин LIGE имеют сенсорный экраном 1.3-дюйма, полностью водонепроницаемый корпусом из нержавеющей стали, а также ёмкий аккумулятор на 200мАч. Часы получили такие функции как будильник, отслеживание сердечного ритма, дневной активности, хронограф, шагометр и отображение уведомлений с синхронизированного смартфона. В магазине представлен широкий выбор предлагаемого товара в количестве 15 смарт-часов разного цвета. 

Наушники-вкладыши

Цена: US $0.81 / 59.08 руб.

Эти простые и недорогие проводные наушники-вкладыши оснащены микрофоном и блоком управления, который располагается на кабеле. В оффлайн-магазинах аналогичные наушники продаются в двое дороже. Учитывая низкую стоимость предложения вы можете взять 2-3 штуки, чтобы были как запасной вариант. Если потеряются, то не жалко, а если сломаются, то быстро замените на запасные.

Лазерный уровень

Цена: US $44.79 / 3266.85 руб.

Лазерный уровень бренда Goxawee может проецировать на стену, пол и потолок тонкие красные линии, благодаря чему сразу видно общее положение дел, например, на сколько опускается или поднят пол или потолок, присутствует ли криволинейность на стенах или перегородках. Прибор имеет большую развёртку лазерных линий от 120 до 360 градусов. С таким приспособлением процесс разметки из рутинной работы обернётся в быстровыполнимую задачу, при которой вы сэкономите много времени. 

HDMI-сплиттер

Цена: от US $9.00 / 656.43 руб.

Такой HDMI-сплиттер от известной компании Ugreen может передавать видеоизображение в формате 4К. Он позволяет одновременно подключить два устройства, например, игровую приставку к монитору и телевизору, либо сразу два телевизора. Также можно сделать наоборот: к одному телевизору подключить две приставки.

Набор инструментов

Цена: от US $32.90 / 2399.63 руб.

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Это инструменты на любой случай – для дома, дачи или гаража. Набор от известного производителя инструментов WorkPro включает в себя 165 наименований: молоток, рулетку, шестигранники, отвёртки с битами, круглогубцы, разводной ключ, шестигранные головки и т.д. Одним таким чемоданчиком можно заменить весь инструмент в доме или мастерской.

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