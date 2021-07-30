Магнитные держатели для мобильных телефонов пользуются большой популярностью, несмотря на то, что они обладают не самыми надёжными креплениями. Поэтому автолюбители в последнее время предпочитают отказываться от подобного рода девайсов в пользу более доступных по цене, но от этого не менее качественных приспособлений с боковыми рамками. Благодаря такому креплению, вероятность повреждения смартфона от соскальзывания сводится к нулю.

Цена: US $1.30 / 95.26 руб.

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Пульты дистанционного управления разными системами автомобиля, расположенные на рулевом колесе, долгое время были доступно только для дорогих моделей. Теперь каждый желающий может оснастить своё авто таким устройством, купить гаджет за небольшие деньги и самостоятельно установить его на рулевое колесо. Этот кнопочный пульт управления позволит переключать музыкальные треки, отвечать на смартфонные звонки и корректировать маршрут по GPS-навигатору, не отвлекаясь от дороги.

Цена: US $13.57 / 994.37 руб.

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Гаджет делает массаж и тёплый компресс плечам и коленям, будет полезен тем, у кого проблемы с суставами или просто много ходит. Устройство имеет по три режима регулировки температуры и частоты массажа, также автоматический тайминг в 15 минут, по истечению которого, отключается самостоятельно. На экране помимо регулировок и времени отображается заряд и кнопка питания.

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Цена: US $93.69 / 6928.89 руб.

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Хорошая 2 din магнитола от компании Podofo с 7-дюймовым сенсорным экраном работает на мобильной операционной системе Android 8.1. Устройство оснащено модулями беспроводной передачи данных Bluetooth и Wi-Fi, а также навигационными системами GPS и Глонасс. Доступно подключение камеры заднего вида. Звук гаджета чистый и без искажений.

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Цена: от US $72.29 / 5333.85 руб.

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Беспроводной увлажнитель ёмкостью 1 литр включает в себя ночник и большой аккумулятор на 3000 мАч, который выдерживает 8 часов беспрерывной работы. Сверху увлажнителя расположен цифровой дисплей со всей необходимой информацией. Полного бака хватит на распыление до 14 часов с расходом 50 мл/час, а заливать можно не открывая, прямо в ёмкость сверху.

Цена: US $17.49 / 1293.48 руб.

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Данный поплавок оснащён светодиодным индикатором, который меняет цвет с зелёного на красный при погружении ниже уровня датчика, то есть в момент, когда рыба зацепилась за крючок и пытается уплыть. Работает от двух комплектных батареек. У продавца есть различные по конфигурации поплавки.

Цена: US $1.30 / 95.26 руб.

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Портативный цифровой манометр с простым и удобным для считывания ЖК-экраном работает от батарейки, имеет небольшой дизайн и легко управляется. Кроме того, в девайсе предусмотрено ручное включение/выключение питания, а также автоматическое выключение для экономии энергии. Благодаря встроенной в дисплей светодиодной подсветке, вы сможете проверить давление в шинах даже в темноте.

Цена: US $6.00 / 439.66 руб.

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