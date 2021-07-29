Термовоздушная паяльная станция c набором насадок и комплектом дополнительных приспособлений имеет светодиодный цифровой дисплей, выходную мощность пистолета горячего воздуха 750 Вт, выходную мощность паяльника 80 Вт и диапазон нагрева от 180 до 500 С. Доступны две конфигурации электроприбора с рабочим напряжением AC220-240V или AC100-130V. При оформлении покупки можно заказать доставку товара с российского склада.

Цена: от US $23.59 / 1744.61 руб.

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Набор винтов от бренда NINDEJIN с шестигранной головкой и гайками выполнен из углеродистой стали. Все винты разложены по своим ячейкам в специальной пластиковой коробке. Такой набор должен быть в каждом доме, чтобы в случае необходимости можно было оперативно заменить износившийся или лопнувший элемент крепления.

Цена: от US $16.49 / 1219.53 руб.

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Такой органайзер пригодится любому хозяину, который предпочитает во всём соблюдать порядок. Сумка предназначена для хранения и транспортировки телефонных кабелей, зарядных устройств, жёстких дисков, флешек, карт памяти и другой различной мелочёвки. На выбор доступны шесть цветов.

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Цена: от US $6.66 / 492.54 руб.

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Компактный нож, оснащённый острыми лезвиями, имеет алюминиевый корпус, небольшие размеры и автоматическую блокировку от возврата. Товар доступен в трёх цветах, при желании вы можете заказать дополнительные лезвия.

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Цена: US $1.30 / 96.14 руб.

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Поддержка технологии Bluetooth 5.0, два динамика, удобные кнопки для переключения, микрофон, функция Hands-free и батарея емкостью 600 мАч позволяют использовать устройство в качестве портативной переносной колонки, которая идеально подойдёт для прогулок и путешествий, не обременяя рук и не требуя дополнительных сумок и рюкзаков для переноски. Любителям смотреть сериалы в наушниках тоже стоит обзавестись этим полезным девайсом, который помогает разгрузить спину и шейный отдел, позволяя забыть о дискомфорте.

Цена: US $20.75 / 1534.58 руб.

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Универсальное зарядное устройство с ЖК-дисплеем и интеллектуальной схемой, выпущенное производителем Nitecore, подходит для большинства современных аккумуляторов с типоразмерами АА, ААА и АААА. Интеллектуальная схема устройства выбирает оптимальный режим зарядки (CC, CV и dV/dt) для аккумулятора и каждого из четырех микрокомпьютерных зарядных слотов d4, а затем контролирует и заряжает батарею самостоятельно. В интернет-магазине также есть на выбор комплекты с адаптером для прикуривателя.

Цена: от US $12.64 / 934.80 руб.

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Светодиодный походный фонарь в прочном водонепроницаемом корпусе по стандарту IP68 оснащён ёмкой аккумуляторной батареей (доступны 3 варианта на 2600, 5200 и 7800 мАч), благодаря которой может заряжать через разъём USB различные гаджеты, как внешний аккумулятор. Фонарь оснащён магнитными крючками для крепления к любой железной поверхности и ремешком для подвешивания.

Цена: от US $14.96 / 1106.37 руб.

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