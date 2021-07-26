Многофункциональный чехол-органайзер для ipad mini из нубука (кожи) имеет внутри отдел для визиток и пластиковых карт, блокнот, ручку, отсек для наушников (airpods), для зарядки, а также большой карман для дополнительной тетради или блокнота. Качество отличное, соответствует описанию. Доступна быстрая доставка со склада в России.

Цена: US $49.99 / 3680.13 руб.

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Как узнать, был ли автомобиль в ДТП или нет? С прибором RICHMETERS GY910 подобные вопросы отпадают, поскольку он позволяет оперативно определить все проблемные места, что особенно актуально при покупке машины на вторичном рынке. При этом степень погрешности минимальна, поскольку толщиномер способен снимать показания в сверхчувствительном диапазоне от 0 до1300 микрон, даже если приходится работать с цветным или чёрным металлом.

Цена: US $29.52 / 2173.18 руб.

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Компактный пылесос Deerma Vacuum Cleaner с множеством различных насадок и удобной системой организации сбора пыли и мусора имеет мощность двигателя 600 Вт и уровень шума менее 78 дБ. При работе пылесоса внутри него создается высокое давление в 14000 Па, благодаря чему даже мелкий мусор быстро оседает на стенках. Ёмкость для сбора пыли можно промыть под проточной водой. Объём пылесборника – 0.8 литра.

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Цена: US $94.90 / 6986.28 руб.

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С помощью этих коннекторов можно самостоятельно обжимать витую пару, используемую преимущественно для передачи пакетных данных. Фиксатор и защёлка позволяют делать крепление максимально надёжным. Для собственных нужд вполне хватит набора из 20 штук, но если приходится постоянно работать с витой парой, то лучше остановить свой выбор на комплекте из 50 или 100 экземпляров.

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Цена: от US $1.59 / 117.05 руб.

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Водонепроницаемые и ударопрочные наручные часы SANDA с многофункциональным циферблатом и очень удобным ремешком выполнены в военном стиле и идеально дополнят образ каждого мужчины. Часы показывают текущее время, имеют календарь, секундомер, будильник, люминесцентную подсветку и выдерживают погружение в воду на глубину до 30 метров. К заказу доступно пять часов разного цвета.

Цена: US $13.90 / 1023.28 руб.

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В набор Wowstick входит две отвёртки и 20 бит для прецизионных и бытовых работ, а также бокс для их хранения. Ценителям профессионального инструмента такой набор обязательно понравится: материал бит – легированная сталь S2, твёрдость 60HRC, двухслойная антикоррозионная обработка.

Цена: US $16.99 / 1250.76 руб.

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Условия современного трафика таковы, что наличие видеорегистратора на борту автомобиля является обязательным, поэтому модель D40458 бренда VEHIMACH будет как нельзя кстати. Регистратор имеет 6.86-дюймовый экран разрешением 1920 x 1080 пикселей, две камеры, широкоугольный обзор, ADAS, GPS-навигацию, Wi-Fi и Bluetooth. Устройство работает под управлением ОС Android 8.1 на батарее ёмкостью 500 мАч. Кроме того, имеются циклическая запись, монитор парковки, отображение времени и даты, изображение заднего хода, ночное видение, поддержка функции Hands-free и микрофон.

Цена: от US $106.81 / 7863.06 руб.

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