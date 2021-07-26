Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: чехол-органайзер, толщиномер, отвёртка и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Чехол-органайзер

Многофункциональный чехол-органайзер для ipad mini из нубука (кожи) имеет внутри отдел для визиток и пластиковых карт, блокнот, ручку, отсек для наушников (airpods), для зарядки, а также большой карман для дополнительной тетради или блокнота. Качество отличное, соответствует описанию. Доступна быстрая доставка со склада в России.

Цена: US $49.99 / 3680.13 руб.

Посмотреть товар

Толщиномер

реклама

Как узнать, был ли автомобиль в ДТП или нет? С прибором RICHMETERS GY910 подобные вопросы отпадают, поскольку он позволяет оперативно определить все проблемные места, что особенно актуально при покупке машины на вторичном рынке. При этом степень погрешности минимальна, поскольку толщиномер способен снимать показания в сверхчувствительном диапазоне от 0 до1300 микрон, даже если приходится работать с цветным или чёрным металлом.

Цена: US $29.52 / 2173.18 руб.

Посмотреть товар

Универсальный пылесос

Компактный пылесос Deerma Vacuum Cleaner с множеством различных насадок и удобной системой организации сбора пыли и мусора имеет мощность двигателя 600 Вт и уровень шума менее 78 дБ. При работе пылесоса внутри него создается высокое давление в 14000 Па, благодаря чему даже мелкий мусор быстро оседает на стенках. Ёмкость для сбора пыли можно промыть под проточной водой. Объём пылесборника – 0.8 литра. 

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цена: US $94.90 / 6986.28 руб.

Посмотреть товар

Сетевые коннекторы RJ-45

С помощью этих коннекторов можно самостоятельно обжимать витую пару, используемую преимущественно для передачи пакетных данных. Фиксатор и защёлка позволяют делать крепление максимально надёжным. Для собственных нужд вполне хватит набора из 20 штук, но если приходится постоянно работать с витой парой, то лучше остановить свой выбор на комплекте из 50 или 100 экземпляров.

реклама

Цена: от US $1.59 / 117.05 руб.

Посмотреть товар

Мужские наручные часы

Водонепроницаемые и ударопрочные наручные часы SANDA с многофункциональным циферблатом и очень удобным ремешком выполнены в военном стиле и идеально дополнят образ каждого мужчины. Часы показывают текущее время, имеют календарь, секундомер, будильник, люминесцентную подсветку и выдерживают погружение в воду на глубину до 30 метров. К заказу доступно пять часов разного цвета.

Цена: US $13.90 / 1023.28 руб.

Посмотреть товар

Отвёртка 20 в 1

В набор Wowstick входит две отвёртки и 20 бит для прецизионных и бытовых работ, а также бокс для их хранения. Ценителям профессионального инструмента такой набор обязательно понравится: материал бит – легированная сталь S2, твёрдость 60HRC, двухслойная антикоррозионная обработка.

Цена: US $16.99 / 1250.76 руб.

Посмотреть товар

Видеорегистратор

Условия современного трафика таковы, что наличие видеорегистратора на борту автомобиля является обязательным, поэтому модель D40458 бренда VEHIMACH будет как нельзя кстати. Регистратор имеет 6.86-дюймовый экран разрешением 1920 x 1080 пикселей, две камеры, широкоугольный обзор, ADAS, GPS-навигацию, Wi-Fi и Bluetooth. Устройство работает под управлением ОС Android 8.1 на батарее ёмкостью 500 мАч. Кроме того, имеются циклическая запись, монитор парковки, отображение времени и даты, изображение заднего хода, ночное видение, поддержка функции Hands-free и микрофон.

Цена: от US $106.81 / 7863.06 руб.

Посмотреть товар

Распродажа на AliExpress «Ого-ого скорости!»

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
3
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
41
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
35
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
47

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 41
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
13
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
23
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
22
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
21
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
40
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
30
Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53
40
Китайский процессор ZhiQing 800 получит 500 ядер, 40 млрд транзисторов, 7-нм и выйдет в 2021 году
14
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
21
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
46
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
40
Рэпер Снуп Догг почти неделю вёл стрим на Twitch без звука
10
Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
28
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
7
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
4
GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
36
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
106
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
Стали известны рекомендованные цены на новые видеокарты AMD RX 6600 XT и RX 6600
49
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
37

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
41
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
40
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
3

Сейчас обсуждают

Тимур Бечуркаев
09:58
Так вроде обычная 3060 столько стоить должна, а ti в районе 40,не?
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
sanchez521
09:58
Может, все-таки до 38?
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
DarkShaman
09:57
Открываем официальную спецификацию на сайте nvidia и читаем "Тактовая частота с ускорением (МГц) - 1582" Все что выше заслуга конкретного производителя.
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
Арктур Пирожков
09:56
Ау, Владимир Захаров! Так кто такой этот Майнинг и почему, всё таки, эфиру именно сейчас хана? И почему у тебя POS (эфир 2.0) = улучшению для эфира 1.0 EIP-1559 хардфорк «Лондон»? Просвяти, плз)
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Просто Хомяк
09:55
Дураков нет, и вообще абсолютному большинству уже давным-давно надоел этот бесконечный цирк.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Jaster
09:55
У меня тоже 1070ti Zotac отлично работает, но именно с 1080ti проблемы были, т.к. очень нажористая.
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
stockclock
09:54
биток на картах не майнят, эфир скоро обломают, думаю тоже на АСИКИ перейдёт.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Alles_Luge
09:53
Cannon Fodder?
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Jaster
09:53
Хороший вариант для апгрейда с Али через несколько лет, тем кто купил 1200 + 4-6 ядер самый дешевый.
В сеть утекли спецификации процессоров Intel Xeon E-2300: до 8 ядер и TDP до 95 Вт
Don-Pedro
09:49
Цель - 56 000 в ближайшие сутки. Успеваем входить!
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем