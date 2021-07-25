Универсальный прибор AP-6 HUD OBD2 не позволит вам терять бдительность на дороге и поможет контролировать работу автомобиля, благодаря большому цифровому дисплею, отображающему скорость, температуру воды, напряжение, расход топлива, пробег, время в пути, системное время, давление, температуру масла и другие важные показатели. При желании можно включить звуковое оповещение, которое мгновенно даёт знать, если вы превысили скорость. Устройство не нуждается в монтаже, и легко крепится на приборной панели.

Цена: US $49.92 / 3674.97 руб.

Доставка: US $3.37 / 248.09 руб.

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Яркость фонаря составляет 200-450 люмен, мощность 20 Вт, а расстояние действия луча равно 100-200 метров. Имеется защита от воды стандарта IPХ6, то есть фонарь может использоваться в воде, но недолго. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея, ёмкости которой хватит на 2 часа беспрерывной работы на максимуме и на 10 часов на минимуме без промежуточной подзарядки, поэтому его вполне реально использовать в качестве повербанка.

Цена: от US $20.99 / 1545.23 руб.

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Проектор ALSTON C80UP выдаёт изображение высокого разрешения 1280 x 720, имеет 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, отличную цветопередачу, выставленную производителем в настройках по умолчанию, и многоязыковое меню, включающее русифицированную версию. Кроме того, аппарат не занимает много места и не требует определенного пространства для своего хранения и установки во время работы. А ещё устройство можно синхронизировать с мобильником или планшетным ПК, транслируя хранящийся на этих устройствах контент. Работает девайс на операционной системе Android 6.

Цена: от US $79.73 / 5869.50 руб.

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Если для выполнения ремонтных работ или для похода нужно что-то по- настоящему портативное, то имеет смысл остановиться на универсальном инструменте от бренда SPLITMAN, предназначенном для выполнения практически любых задач. Помимо отличной комплектации (нож, отвёртки, ножницы, плоскогубцы, пилка, открывалка и т.д.), мультитул имеет эргономичный чехол для транспортировки и хранения.

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Цена: US $29.63 / 2180.54 руб.

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Винтажные солнцезащитные очки-авиаторы KINGSEVEN с поляризационными стёклами и защитой от УФ-излучения (UV400) оснащены гибкими дужками. Они универсальные, так как подходят и мужчинам, и женщинам. В интернет-магазине предложены семь вариантов на выбор разных расцветок товара.

Цена: US $11.79 / 867.95 руб.

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Тем, кто работает удалённо из дома через интернет и просто для комфортного применения, например, сидя на диване, обязательно пригодится такой удобный прикроватный столик, который имеет основной модуль-площадку для размещения ноутбука и второстепенный модуль для мышки и различной периферии с корзинкой для принадлежностей. Угол наклона и высота столика регулируются, по краям основной площадки предусмотрены фиксаторы, а внизу столика ролики для быстрого перемещения.

Цена: от US $36.99 / 2723.10 руб.

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Лучшие наборы за свою цену, представленные надёжной компанией-производителем инструментов Makita. Наличие всевозможных свёрл, дрели, бит и насадок позволит выполнить работу любой степени сложности, при том, что в комплектных кейсах нет ничего лишнего, поскольку производитель тщательно продумал их наполнение.

Цена: от US $11.87 / 873.84 руб.

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