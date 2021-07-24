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Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльник с регулятором температуры, рюкзак и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Массажёр для глаз

Уникальный девайс от бренда XGEEK E6 позволяет снять усталость с глаз и улучшить общую концентрацию. Устройство имеет 4 комбинации массажа и встроенные динамики для трансляции «белого шума» (звук текущей воды в горах, пение птиц в лесу, шум дождя), также можно транслировать свою музыку по соединению Bluetooth. Благодаря предусмотренным в массажёре графеновым нагревательным элементам, снимается отёчность и ощущение усталости с глаз. Кроме того, по заявлению производителя, многочастотный вибрационный массаж позволяет достичь эффекта омоложения.

Цена: US $40.99 / 3017.57 руб.

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Паяльник с регулятором температуры

Удобный и лёгкий паяльник Handskit весом 140 граммов работает от стандартной сети 220 В, имеет мощность 90 Вт. Этого хватит, чтобы за одну минуту прогреть инструмент от 180 до 480 градусов, контролируя температуру с помощью специального дисплея, расположенного на рукоятке и двух кнопок. Если паяльником не пользоваться 15 минут, он автоматически отключается. В комплектацию входят жала в количестве 5 штук.

Цена: US $19.19 / 1412.71 руб.

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Электроотвёртка

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Отвёртка Xiaomi оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, рассчитанным на 180 применений, имеет эргономичный дизайн, и комплектный набор бит в количестве 6 штук из легированной стали S2 с твёрдостью 60 HRC и кейсом для хранения. Отвёртка управляется с помощью двух кнопок: «R» – вкрутить, «L» – открутить. Инструмент можно использовать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Производитель рекомендует использовать отвёртку в автоматическом режиме для быстрой сборки и в ручном режиме для затягивания болтов. Вес инструмента составляет 185 граммов.

Цена: US $30.93 / 2276.98 руб.

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Электрическая рисоварка

Это рисоварку от бренда Oushiba можно использовать не только дома, но и в автомобиле. В дороге можно готовить разные простые блюда или использовать устройство в качестве удобного ланч-бокса с подогревом. Всё, что нужно для полноценной эксплуатации компактного агрегата, это бесперебойное питание в 240 вольт от домашней электросети или 12-24 В от автомобильной, в зависимости от модификации транспортного средства.

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Цена: от US $19.08 / 1404.62 руб.

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Рюкзак

Отличный рюкзак OZUKO из добротно пошитой непромокаемой ткани с внутренним карманом для ноутбука и удобным регулируемым плечевым ремешком сгодится и для учёбы, и для путешествий. Компактные габариты (17 x 8x 34 см и 20 x 12 x 38 см) позволят не чувствовать сумку на себе, тогда как молния с кодовым замком защитят её владельца от воровства. Невзирая на всю свою компактность, этот рюкзак имеет вместимость до 3 литров и оснащён USB-портом для подключения и зарядки мобильной электроники.

Цена: от US $18.35 / 1350.88 руб.

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Декоративный ночник

Ночник HNGCHOIGE обладает датчиком освещённости и реагирует на движение, диапазон чувствительности составляет 4 метра и 120°. В тёмное время суток, при обнаружении движения, он светится в течение 15 секунд, а потом автоматически отключается. Ночник имеет температуру свечения 2700 - 3200 К, встроенную батарею ёмкостью 500 мАч, которая заряжается от USB, и универсальный подвес на магнитах, основная часть изготовлена из дерева.

Цена: US $11.49 / 845.86 руб.

Доставка: US $4.08 / 300.36 руб.

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Портативный SSD-накопитель

Компактный внешний SSD-накопитель Netac ZSLIM оснащён кабелем с интерфейсами подключения USB 3.2 - Type-C и имеет максимальную скорость передачи данных 500 Мбит/с и металлический корпус. В магазине предлагаются диски объёмом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Вес одного внешнего накопителя, который продаётся с комплектным чехлом, составляет 40 граммов, а размеры 100 x 29.4 x 9мм.

Цена: от US $32.77 / 2412.44 руб.

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Владимир Захаров
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Настало время удивительных истории ))
Нижняя граница цен на AMD Radeon RX 6600 XT расположится на отметке 499 евро
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