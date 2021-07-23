Если вы подолгу и часто ездите на автомобиле, то покрытие рулевого колеса рано или поздно станет затёртым и некрасивым, поэтому ему необходима дополнительная защита. Для этого бренд KAWOSEN предлагает качественные кожаные оплётки на руль, которые идеально подходят и для жаркого лета, когда руки водителя могут сильно потеть. В продаже имеются не только чёрные оплётки, но и коричневого, серого и бежевого цвета, всего магазин предлагает 14 вариантов разной длины.

Цена: US $8.11 / 602.95 руб.

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Мультиметр UNI-T предназначен для обнаружения неисправностей электрической цепи, постоянного и переменного тока, напряжения, частоты, а также сопротивления в сетях с напряжением не более 500 вольт. Результаты измерений выводятся на оснащённый светодиодной подсветкой экран. В комплекте к прибору прилагаются щупы и защитный чехол для удобного хранения и переноски цифрового устройства.

Цена: от US $19.70 / 1472.25 руб.

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Двухрядная магнитная планка производства HUOHOU, выполненная из нержавеющей стали марки 430, которая обладает прочными антиокислительными и антикоррозийными свойствами, предназначена для удобного размещения на ней ножей и кухонных приборов. Он надёжно крепится на очищенную гладкую поверхность на стене с помощью прочного клейкого покрытия с тыльной стороны. Отдельно устанавливается подвижный ряд крючков в цвет держателя. Размеры держателя составляют 402 x 40 x 15.8 мм.

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Цена: от US $19.99 / 1486.19 руб.

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Автомобильный видеорегистратор OBDPEAK в форм-факторе зеркала заднего вида оснащён 10-дюймовым дисплеем, 2ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, GPS-навигацией, поддержкой 4G, Wi-Fi и возможностью записывать видео в качестве HD 1080P. Есть здесь и порт USB 2.0, слот microSD и система безопасности ADAS, мгновенно подающая сигнал при угрозе столкновения, а также контролирующая процесс движения камера заднего вида. Работает устройство под управлением Android 8.1.

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Цена: от US $109.90 / 8170.70 руб.

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Эта необычная кофеварка понравится гурманам кофе и любителям чайных церемоний. Аппарат сифонного типа предназначен для приготовления чая и варки кофе. Как пишут в отзывах покупатели, напитки на выходе из этого причудливого приспособления получаются необычного вкуса. Можно пофантазировать и создать свои рецепты. Магазин предлагает два вида кофеварки, рассчитанных на 3 и 5 чашек.

Цена: от US $29.99 / 2229.66 руб.

Доставка: US $26.16 / 1944.91 руб.

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Шуруповёрт известного бренда WORKPRO оснащён литий-полимерным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч, работает от 12 вольт, имеет скорость вращения до 1350 об./мин. и крутящий момент 25 Нм. Время работы от аккумулятора составляет 45 минут, время зарядки 3.5 часа. Инструмент имеет 2 режима эксплуатации: шуруповёрта и дрели. Универсальный патрон рассчитан на работу со свёрлами диаметром 0.8 - 10 мм.

Цена: от US $35.49 / 2638.56 руб.

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Наконец-то, у любителей домашнего фото появилась возможность дать вторую жизнь старым плёнкам, которые теперь можно оцифровывать с помощью специального компактного аппарата QPIX DIGITAL. На выходе сканера вы получите электронный формат, идеально подходящий для печати стандартных фото размером 10 х 15 сантиметров, или можете просто хранить изображения на компьютере и любом другом цифровом носителе.

Цена: от US $88.46 / 6576.71 руб.

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