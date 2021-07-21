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Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльник, ультразвуковой очиститель, GPS-трекер и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Электрический паяльник с инструментами

Такой компактный набор с паяльником, в комплекте к которому прилагаются щипцы, пинцет, подставка для пайки с оловом, отсос для удаления припоя, мультиметр со щупами и т.д., будет отличным приобретением для любого профессионального электрика или любителя. Все инструменты размещаются в удобном кейсе, поэтому всё всегда будет под рукой.

Цена: от US $15.98 / 1194.24 руб.

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Ночной светильник

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Это не просто светильник, а самая настоящая смарт-свеча от бренда YEELIGHT, в основе которой лежит технология Bluetooth Mesh, обеспечивающая синхронную работу сразу нескольких таких ночников, в результате чего удаётся создавать эффектные интерьерные композиции. Кроме того, вам не придётся путаться в проводах, так как в каждом таком осветительном приборе предусмотрена батарея на 2100 мАч, которой хватает на 8 часов беспрерывной работы. 

Цена: от US $15.98 / 1194.24 руб.

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Ультразвуковой очиститель

Компактная ёмкость на 0.8 литра идеально подойдёт для удаления коррозийных изменений с различных элементов и рабочих узлов авто, включая промывку форсунок. Пригодится и в быту. Для удобства выбора оптимального режима, предусмотрен удобный цифровой дисплей, а для лёгкого слива отработки – съёмный поддон. Очиститель работает от 220 вольт с показателем частоты равным 42000 Герц и мощностью ультразвука 35 Вт.

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Цена: от US $41.12 / 3061.82 руб.

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Подголовник со встроенным монитором

Чтобы вашим пассажирам не пришлось скучать в долгой дороге, стоит приобрести съёмный автомобильный подголовник с вмонтированным 7-дюймовым дисплеем и кнопками управления. Устройство способно воспроизводить любой видео-контент в популярных форматах с возможностью подключения внешних носителей, включая TF-карты памяти и USB-флешки. В комплектацию товара входят пульт управления монитором, а также необходимые кабели для подключения.

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Цена: US $28.07 / 2090.11 руб.

Доставка: US $24.09 / 1793.76 руб.

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Электрическая мясорубка

Если вы ищете сочетание низкой цены и качества, то эта недорогая, но мощная мясорубка от производителя Sonifer из нержавеющей стали и с номинальной мощностью до 1500 Вт обязательно придётся вам по душе. Мясорубка имеет большое количество насадок для перемалывания и рубки мяса, трубочек для формирования тонких охотничьих колбасок, пальчиков и домашней колбасы. Кроме того, при покупке в интернет-магазине можно оформить экспресс-доставку со склада в РФ.

Цена: от US $61.50 / 4596.12 руб.

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Наушники с LED-дисплеем

Стильные и компактные наушники ZEALOT B19 с эргономичным оголовьем и амбушюрами имеют качественное HiFi-звучание и цифровой LED-дисплей, работающий в нескольких режимах. Благодаря предусмотренной поддержке Bluetooth 5.0, Aux, а также TF-карт памяти, можно прослушивать любимые композиции и FM-радио с любого аудио-носителя. Кроме того, устройство имеет микрофон и кнопку ответа на звонки с синхронизированного смартфона. Автономную работу поддерживает аккумуляторная батарея на 400 мАч, полного заряда которой хватает на 6 часов активного воспроизведения музыки.

Цена: от US $61.50 / 4596.12 руб.

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Автомобильный GPS-трекер

Совсем не обязательно платить за дорогую систему навигации, чтобы передвигаться в незнакомой местности – можно ограничиться доступным по цене и многофункциональным GPS-трекером AUTOPMALL, являющимся ещё и дополнительным средством защиты. При помощи этого простого устройства можно заблокировать двери автомобиля на расстоянии, активировать сигнализацию и отследить точное местонахождение транспортного средства. Из прочих преимуществ покупатели в отзывах отмечают простоту установки.

Цена: от US $24.14 / 1797.48 руб.

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