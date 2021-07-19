Благодаря профессиональному цифровому мультиметру Habotest HT118 вы сможете с высокой точностью проверить наличие напряжения, а также измерить параметры переменного и постоянного тока, сопротивления, ёмкости и другие электрические величины. Мультиметр имеет большой дисплей и диапазон измерения сопротивления 600 Ом - 60 мОм. В интернет-магазине покупателям рекомендуются три варианта прибора.

Цена: от US $24.79 / 1838.32 руб.

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Многофункциональный кримпер AMPCOM предназначен для зачистки и обжима разъёмов Ethernet-кабеля RJ 45, RJ 11 и RJ12. Инструмент изготовлен из высококачественной углеродистой стали и пластика, имеет надёжную конструкцию, очень удобные и нескользящие ручки. Размеры кримпера составляют 19.5 х 10.5 х 1.5 см.

Цена: от US $11.90 / 882.45 руб.

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Светодиодный ночной смарт-светильник от производителя ZINUO с лёгкостью устанавливается на любую поверхность и оснащён встроенным датчиком движения. Ночник светит мягким светом и не слепит глаза в темноте. Магазин имеет в своём ассортименте два вида смарт-светильника: с теплым и холодным свечением.

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Цена: от US $1.56 / 115.68 руб.

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Смартфон Cubot Note 20 Pro с дисплеем 6.5 дюма и разрешением 1520 x 720 пикселей имеет 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, модуль бесконтактной оплаты NFC, слот на 2 sim-карты и работает на Android 10. У него четыре задние камеры с разрешением 20 Мп + 12 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Автономную работу гаджета поддерживает мощная аккумуляторная батарея на 4200 мАч.

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Цена: от US $111.99 / 8304.70 руб.

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Рыболовная катушка Piscifun Spark Pro предназначена для спиннинга с магнитной тормозной системой и износостойкими подшипниками. Благодаря компактной эргономичной конструкции, катушка очень прочная и долговечная, подходит для любого вида рыбалки. Ручки расположены ближе к центральной линии стержня, уменьшая колебание стержня и катушки в вашей руке, это приводит к меньшим расходам энергии и более мощному извлечению. У продавца есть два варианта с передаточным отношением 6.6:1 и 8.1:1.

Цена: US $50.68 / 3758.21 руб.

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Мини-проектор ThundeaL TD90 HD имеет разрешение 1280 x 720 пикселей, контрастность 2000:1 и очень яркое проецируемое изображение в 2800 люмен, можно использовать, как домашний кинотеатр. Устройство подключается к любому гаджету с помощью беспроводной технологии Wi-Fi. Размеры проецируемого изображения составляют 30-200 дюймов. Хорошая система охлаждения вентилятора даёт основную гарантию стабильности и срока службы проектора.

Цена: от US $71.55 / 5302.64 руб.

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Игровую мышь от Delux M627, оснащённую сенсором повышенной чувствительности PMW3389 и светодиодной подсветкой, можно использовать как с проводом, так и без него. Есть сменные магнитные боковые крылья под правую и левую руку. Ультрасовременный киберспортивный дизайн девайса и удобная в эксплуатации конструкция отлично подходят для заядлых геймеров.

Цена: US $46.99 / 3484.58 руб.

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