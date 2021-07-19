Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, кримпер, смарт-ночник и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Высокоточный мультиметр

Благодаря профессиональному цифровому мультиметру Habotest HT118 вы сможете с высокой точностью проверить наличие напряжения, а также измерить параметры переменного и постоянного тока, сопротивления, ёмкости и другие электрические величины. Мультиметр имеет большой дисплей и диапазон измерения сопротивления 600 Ом - 60 мОм. В интернет-магазине покупателям рекомендуются три варианта прибора.

Цена: от US $24.79 / 1838.32 руб.

Посмотреть товар

Кримпер

реклама

Многофункциональный кримпер AMPCOM предназначен для зачистки и обжима разъёмов Ethernet-кабеля RJ 45, RJ 11 и RJ12. Инструмент изготовлен из высококачественной углеродистой стали и пластика, имеет надёжную конструкцию, очень удобные и нескользящие ручки. Размеры кримпера составляют 19.5 х 10.5 х 1.5 см.

Цена: от US $11.90 / 882.45 руб.

Посмотреть товар

Ночной смарт-светильник

Светодиодный ночной смарт-светильник от производителя ZINUO с лёгкостью устанавливается на любую поверхность и оснащён встроенным датчиком движения. Ночник светит мягким светом и не слепит глаза в темноте. Магазин имеет в своём ассортименте два вида смарт-светильника: с теплым и холодным свечением.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цена: от US $1.56 / 115.68 руб.

Посмотреть товар

Смартфон

Смартфон Cubot Note 20 Pro с дисплеем 6.5 дюма и разрешением 1520 x 720 пикселей имеет 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, модуль бесконтактной оплаты NFC, слот на 2 sim-карты и работает на Android 10. У него четыре задние камеры с разрешением 20 Мп + 12 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Автономную работу гаджета поддерживает мощная аккумуляторная батарея на 4200 мАч. 

реклама

Цена: от US $111.99 / 8304.70 руб.

Посмотреть товар

Рыболовная катушка

Рыболовная катушка Piscifun Spark Pro предназначена для спиннинга с магнитной тормозной системой и износостойкими подшипниками. Благодаря компактной эргономичной конструкции, катушка очень прочная и долговечная, подходит для любого вида рыбалки. Ручки расположены ближе к центральной линии стержня, уменьшая колебание стержня и катушки в вашей руке, это приводит к меньшим расходам энергии и более мощному извлечению. У продавца есть два варианта с передаточным отношением 6.6:1 и 8.1:1.

Цена: US $50.68 / 3758.21 руб.

Посмотреть товар

Мини-проектор

Мини-проектор ThundeaL TD90 HD имеет разрешение 1280 x 720 пикселей, контрастность 2000:1 и очень яркое проецируемое изображение в 2800 люмен, можно использовать, как домашний кинотеатр. Устройство подключается к любому гаджету с помощью беспроводной технологии Wi-Fi. Размеры проецируемого изображения составляют 30-200 дюймов. Хорошая система охлаждения вентилятора даёт основную гарантию стабильности и срока службы проектора.

Цена: от US $71.55 / 5302.64 руб.

Посмотреть товар

Игровая мышь

Игровую мышь от Delux M627, оснащённую сенсором повышенной чувствительности PMW3389 и светодиодной подсветкой, можно использовать как с проводом, так и без него. Есть сменные магнитные боковые крылья под правую и левую руку. Ультрасовременный киберспортивный дизайн девайса и удобная в эксплуатации конструкция отлично подходят для заядлых геймеров.

Цена: US $46.99 / 3484.58 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
+
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
11
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
28
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
44

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
215
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
96
Windows 11 перейдёт на новое ядро coreOS 11
36
Полиция Малайзии раздавила катком оборудование для майнинга на сумму более чем 1 млн. долларов
30
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
46
65 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS вместо Android
5
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
87
Китайские майнеры перевозят в Канаду 1 000 000 устройств ASIC для добычи Биткоина
22
Энтузиаст показал, как могли бы выглядеть знаменитые карты Dust 2 и Inferno из Counter-Strike на движке Unreal Engine 5
12
Activision связалась с автором чита на автоприцел в Warzone и убедила его прекратить разработку
36
Начался тест обновления 1.14 в World Of Tanks
27
Один из основателей Эфириума решил избавиться от криптовалюты и начать новую жизнь
26
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
23
Падение стоимости Биткоина стоило криптовалютным миллиардерам потери 15.5 миллиарда долларов
19
Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткойн-майнеров
25
Сооснователь Ethereum покинет криптоиндустрию
9
В 2021 году NVIDIA может продать майнерских видеокарт на 1.5 млрд долларов и на 5 млрд в 22-23 годах
46
Известный оверклокер Der8auer реанимировал пострадавшую в огне видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER
7
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты – GeForce 3080 со скидкой до 100 000 р
20
В Малайзии более 1000 ASIC майнеров отправили под каток
25

Популярные статьи

Собираю свой компьютер для будущих игр
100
Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
17
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
39
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
11
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
9
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
+

Сейчас обсуждают

Антон вырезай его
11:30
шутник? взял самую ссцаную для рязани и на z-чипе для интол. типо равноценно?
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Keltis
11:30
"всего лишь для игры". ну да, а удочки за кучу денег всего лишь для рыбалки, а ТВ всего лишь для кино и т.п. А с такой позицией "нафиг не надо" я бы и за 5000 р. не купил бы, раз оно не нужно, пустая ...
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
Кость
11:28
Забыл уже синие кукареки про "Интел в дифисите!"?
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Кость
11:28
Интел строит? То-то собирается GloFo прикупить.
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Кость
11:26
Терпентий, такой терпентий.
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Антон вырезай его
11:25
эксперт? заходи на биржу, с такими ценными знаниями быстро станешь рокфеллером
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Кость
11:25
Поцелуйтесь уже в дупы, что ли.
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Alexander Stolz
11:23
С чего вы сделали вывод о сфере моей занятости, причём такой скоропалительный и ошибочный? Я маркетолог. Меня всё более чем устраивает.
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
Антон вырезай его
11:21
скорее всего не купишь ничего
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Alexander Stolz
11:19
Мемо-дегенератам зумерским разве что.
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем