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Недорогие и полезные товары с AliExpress: газовая зажигалка, HDMI-кабель, рулетка и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Газовая зажигалка

Эта газовая зажигалка, предлагаемая брендом OLOEY, имеет прочный металлический корпус. Она обязательно пригодится в случае, если вам потребуется разжечь барбекю, подкурить сигару, а также для кухонной плиты. Зажигалка очень компактная, поэтому с лёгкостью поместится в кармане или небольшой сумке. Для обеспечения безопасности мощность нагрева регулируется. В магазине предлагаются зажигалки золотого, серебряного и чёрного цвета. При оформлении заказа обязательно сообщите продавцу о своём выборе, чтобы получить зажигалку именно такого цвета, какой вам понравился.

Цена: US $7.17 / 531.70 руб.

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HDMI-кабель 4K UltraHD

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Высококачественный позолоченный соединительный плетёный кабель бренда Pusanren штекер-штекер с интерфейсом HDMI 2.0 выполнен из бескислородной меди и поддерживает воспроизведение форматов 3D, 4 K и 2 K со скоростью передачи данных 10.2 Гбит/сек. В магазине предлагаются кабели длиной от 0.5 до 20 метров.

Цена: от US $1.59 / 117.91 руб.

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Умные роликовые жалюзи

Умные роликовые жалюзи MoesHouse с удобным и простым управлением с помощью специального приложения на смартфоне работают с любой пластиковой бисерной цепью или металлической цепью. Двигатель работает за счёт питания от солнечной батареи или от зарядного устройства. Есть возможность заказать доставку покупки со склада в Российской Федерации.

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Цена: US $43.32 / 3212.43 руб.

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Рулетка

Рулетка для измерения длины в стильном кожаном чехле подойдёт в первую очередь тем людям, которые занимаются шитьём, либо каким-то другим рукоделием. Рулетка автоматически фиксируется, если её вытащить, а чтобы смотать обратно, нужно всего лишь нажать на кнопку в центре.

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Цена: US $3.90 / 289.03 руб.

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Кожаный ремень

Качественный стильный ремень от бренда HREECOW из натуральной кожи с красивой металлической пряжкой в виде головы дракона можно приобрести как для себя, так и в качестве подарка. Ширина ремня составляет 3.5 см, а длина 105 см, 110 см, 115 см, 120 см и 125 см. Магазин предлагает на выбор четыре варианта цветового оформления.

Цена: US $13.85 / 1027.06 руб.

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Настенный кронштейн для телевизора

С надёжным креплением в виде кронштейна Beishi WMX001, изготовленного из стали холодной прокатки SPCC, вы сможете легко зафиксировать, наклонить, расширить, сложить и повернуть телевизор под любым углом обзора, какой бы вы ни захотели. Размер телевизора должен быть от 32 до 65 дюймов. Благодаря передовым технологиям изменение угла обзора стало лёгким и удобным.

Цена: от US $29.50 / 2187.59 руб.

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Лёгкая палатка

Водонепроницаемая палатка Naturehike из плотного нейлона и с алюминиевым корпусом поможет комфортно переночевать в любых местах. Она ультралёгкая и вмещает в себе одно-три спальных места в зависимости от выбранной модели. У продавца в наличии до 15 различных вариантов палатки на любой цвет и габариты.

Цена: от US $86.16 / 6389.26 руб.

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