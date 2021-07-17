Недорогие и полезные товары с AliExpress: FM-модулятор, сумка для ноутбука, флешка и другие
FM-модулятор
FM-модулятор от китайского бренда URANT позволяет прямо в автомобиле разговаривать по телефону через громкую связь, заряжать подсевшие мобильные гаджеты, прослушивать популярные радиоканалы и музыку по соединению Bluetooth 5.0 или сразу с USB-флешки. Устройство поддерживает TF карты памяти до 64 ГБ, формат воспроизведения MP3 и работает от автомобильного прикуривателя.
Цена: US $3.99 / 295.70 руб.
Чехол для смартфона
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Ударопрочный чехол KEYSION предназначен для большого количества моделей смартфонов Redmi и Xiaomi. Он защитит ваш гаджет при падении с высоты или на твёрдую поверхность от нежелательных повреждений. Кроме того, чехол имеет удобную выдвигающуюся подставочку. Покупателям предлагается аксессуар тёмно-синего, красного и чёрного цвета.
Цена: US $2.23 / 165.15 руб.
Флешка с доступом по отпечатку пальца
Флеш-накопитель BANQ F16 с интерфейсом USB 3.0 и прочным металлическим корпусом оснащён сканером отпечатка пальца, который легко сканирует и защищает ваши файлы. Он небольшой, весит всего лишь 28 граммов и оснащён кольцом, чтобы можно было повесить на связку с ключами и иметь всегда под рукой. К заказу доступны устройства объёмом 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
Цена: от US $35.91 / 2661.32 руб.
Сумка для ноутбука
Стильную и вместительную сумку для ноутбука можно носить как вертикально, так и горизонтально. Кроме того, имеются два передних боковых кармана, которые обеспечивают дополнительное пространство для хранения таких небольших предметов, как адаптеры питания, кабели, ручки и блокноты. Сама сумка пошита из водонепроницаемой полиэфирной ткани, которая эффективно препятствует попаданию воды или пара внутрь. В магазине есть разные размеры сумки на 10, 13, 14, 15.6 и 17 дюймов, также в комплект входит длинный ремешок.
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Цена: от US $15.99 / 1185.03 руб.
Покрытие для автомобиля
Чтобы защитить свой автомобиль от старения, выцветания, непогоды, солнечного излучения, промышленного порошка и т. д. можно использовать гидрофобное керамическое покрытие DPRO, которое обладает устойчивостью к царапинам и высокой стойкостью к истиранию, благодаря твёрдости и толщине покрытия 9H и 30 мкм, соответственно. Это нетоксичный, безвредный и экологически чистый продукт. У продавца в наличии четыре варианта комплектации товара.
Цена: от US $13.42 / 994.57 руб.
Универсальный настенный кронштейн
Этот кронштейн китайского бренда CNXD предназначен для мониторов и телевизоров, он выдерживает нагрузку до 10 кг, так как изготовлен из прочной холоднокатаной стали. Конструкция полностью регулируемая: можно выдвинуть и повернуть так, как вам удобно и необходимо. В интернет-магазине предлагаются два варианта кронштейна под размеры телевизора (монитора): 10-24дюйма и 14-32 дюйма. Есть быстрая доставка со склада в Российской Федерации.
Цена: от US $12.24 / 907.12 руб.
TWS-наушники
Беспроводные водонепроницаемые (IPX7) наушники-вкладыши VOULAO с микрофоном, сенсорным управлением и сканером отпечатка пальца имеют удобное подключение по Bluetooth 5.0. В комплекте к наушникам идёт специальный кейс-зарядка с дисплеем, отображающим оставшийся заряд наушников, аккумулятором ёмкостью 2200 мАч и поддержкой подзарядки смартфонов. Наушники небольшие, но с очень хорошим качественным звучанием. На выбор доступны четыре варианта комплектации товара.
Цена: от US $6.65 / 492.84 руб.
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