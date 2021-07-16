Чехол для смартфона KISSCASE имеет удобную крышку и секции, предназначенные для банковских карт и денежных купюр, а также выдвижную подставку и дополнительное отделение-карманчик на молнии для разной мелочёвки. Аксессуар поможет защитить ваш мобильный телефон от царапин и ударов в случае падения, проникновения пыли и т. д. Товар предлагается четырёх цветов: чёрный, синий, красный и коричневый.

Цена: от US $13.59 / 1006.47 руб.

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Фитнес-браслет Honor Band 5 с 0.95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем, датчиками сердечного ритма и уровня кислорода в крови способен выдерживать погружения в воду до 50 метров. В активном режиме гаджет работает около 6 дней от одной полной зарядки встроенного аккумулятора ёмкостью 100 мАч.

Цена: от US $26.99 / 1998.86 руб.

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Мини-увлажнитель воздуха ELOOLE подходит как для домашнего применения, так и для использования в офисе. Объём резервуара для воды составляет 260 мл. Если капнуть в воду несколько капель эфирного масла, то устройство, помимо основной функции, наполнит комнату, в которой стоит, приятным ароматом.

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Цена: US $6.29 / 465.83 руб.

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Водонепроницаемый велосипедный компьютер CooSpo оснащён 2.4-дюймовым экраном с антибликовым покрытием и имеет встроенный секундомер, спидометр, датчик сердечного ритма и многое другое. Девайс легко подключается к любому устройству по Bluetooth-соединению, а в ночное время суток автоматически включается функция подсветки, и вы можете легко читать данные, не останавливаясь во время езды.

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Цена: US $51.75 / 3832.57 руб.

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Флеш-накопитель STICKDRIVE с ударопрочным, водонепроницаемым корпусом и интерфейсом USB 2.0 имеет скорость чтения 12-18 Мбит/сек. и скорость записи 4-6 МБ/сек. Благодаря компактности, флешку удобно использовать в автомобиле. Устройство доступно с объёмами памяти на 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.

Цена: от US $2.50 / 185.15 руб.

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Смартфон Cubot X30 с 8-ядерным процессором и оперативной памятью 8 ГБ оснащён 6.4-дюймовым экраном с разрешением 2310 x 1080 пикселей. Устройство имеет пять задних камер на 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 0.3Мп, ОЗУ на 6/8 ГБ, встроенную память на 128/256 ГБ и аккумуляторную батарею ёмкостью 4200 мАч. В магазине доступны на выбор смартфоны трёх цветов: синий, чёрный и градиентно-зелёный.

Цена: от US $149.99 / 11192.16 руб.

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Такие 3D-очки предназначены для смартфонов со стандартным аудиоразъёмом 3.5 мм и подойдут, как для Аndroid-устройств, так и для гаджетов на iOS. Теперь вы можете смотреть видеофильмы и играть в игры, находясь в виртуальной реальности. В магазине на выбор предлагаются разные комплектации устройства, в том числе с джойстиком и наушниками.

Цена: от US $12.98 / 961.29 руб.

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