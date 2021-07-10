Универсальный FM-передатчик для автомобилей от бренда USLION позволит вам вести разговоры по громкой связи с синхронизированного смартфона через соединение Bluetooth 5.0, подзаряжать различные мобильные гаджеты. Кроме того, можно слушать радиотрансляции на частотах 87.5-108 MГц и крутить любимую музыку с USB-накопителя. Девайс запитывается от прикуривателя.

Цена: US $4.99 / 375.27 руб.

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Эти щипцы позволят проводить ремонт автомобильной тормозной системы своими руками. Инструмент изготовлен из высококачественного металлического сплава. Ручки щипцов имеют адаптер и плоский наконечник, который служит для демонтажа пружин из анкерных пальцев. С другой стороны щипцы имеют специальный крючок для быстрого монтажа стяжных пружин.

Цена: US $14.80 / 1113.02 руб.

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Квадрокоптером Holy Stone HS240 легко управлять с помощью пульта дистанционного управления или со смартфона. Аппарат оснащён продвинутой 5G 1080P FHD камерой, которая делает потрясающие фотографии и видеоролики отличного качества. Работает квадрокоптер на аккумуляторной батарее ёмкостью 2800 мАч, обеспечивающей до 20 минут полёта.

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Цена: от US $39.45 / 2966.80 руб.

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Не стоит думать, что такой вместительный 50-литровый рюкзак подойдёт исключительно военным. Не маркий и непромокаемый материал (для пошива модели использовался нейлон Oudoor 600D) позволяет применять его в сфере активного туризма. Кроме того, с такой системой хранения «4 в 1» становится удобным даже поход в горы, а уж пляжный отдых дикарями и подавно.

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Цена: от US $25.53 / 1894.65 руб.

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Качественный кабель Orico длиной 1 метр с интерфейсами USB и TYPE-C и максимальным током в 5 ампер долго прослужит для быстрой зарядки ваших мобильных устройств. Шнур обмотан прочным нейлоном, который защищает кабель от изгибов и повреждений, а также доступен в чёрном и белом цвете.

Цена: US $3.70 / 278.26 руб.

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Как известно многим водителям, при выходе картерных газов происходит частичное попадание моторного масла во впускной коллектор, избежать которого можно только с помощью качественного маслоуловителя. Данный вариант будет оптимальным для каждого автомобилиста и отлично справится с поставленной задачей.

Цена: от US $22.85 / 1695.76 руб.

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Умный дверной звонок KAK-DV-DD2 оборудован 2.8-дюймовым ЖК-экраном высокой чёткости и камерой с углом обзора 120°. Также устройство имеет два инфракрасных датчика IR-LED, которые позволяют прекрасно видеть даже в темноте. Когда кто-то нажимает на звонок, устройство включается и автоматически делает фотографию, она сохраняется на внутренней памяти. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1200 мАч легко заряжается через USB в течение 3-5 часов, а затем может работать до 3 месяцев.

Цена: US $32.52 / 2445.64 руб.

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