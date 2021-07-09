Точилка для ножей пригодится в любом хозяйстве, особенно если речь идёт об универсальном продукте китайского бренда LIHUACHEN. Удобная конструкция, компактность, наличие угла заточки в 20 градусов делают свое дело на отлично, позволяя обработанным ножам резать бумагу на лету. Единственный нюанс – внушительный срез металлического слоя, поэтому использовать станок по поводу и без него – не рекомендуется.

Цена: от US $72.95 / 5413.81 руб.

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С помощью такого инструмента можно легко регулировать размер захватывающих зубьев, что позволит обойтись без целого набора стандартных ключей. Расстояние между зубцами составляет от 6 до 22 мм. Ключ выполнен из высококачественной хром-молибденовой стали и имеет удобную прорезиненную рукоять.

Цена: US $17.64 / 1309.11 руб.

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Грязный воздух – бич нашего времени, поэтому автолюбителям, вынужденным подолгу находиться в машине, не помешает это компактное устройство. Крошечный очиститель способен не только улучшить качество воздуха в салоне автомобиля, но и устранить неприятные запахи, будь то табачный дым, пот, агрессивный ароматизатор или бытовая химия после мойки. Устройство подключается к прикуривателю и оснащено двумя USB-разъёмами для зарядки мобильного телефона или планшета.

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Цена: US $14.05 / 1056.62 руб.

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Такой торцевой ключ бренда YINLONGDAO – достаточно востребованный инструмент из прочной хромованадиевой стали с двойной накидной головкой, которая имеет размеры от 10 x 12 до 30 x 32 мм. Трещотка выполнена с длинным рычагом на зауженном конце и удобным переключателем в форме жёсткого рычажка.

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Цена: от US $8.57 / 644.50 руб.

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Автомобильный видеорегистратор Joyeauto оснащён 4-дюймовым экраном IPS HD, камерой заднего вида 720р и фронтальной Full HD 1080р. Среди явных плюсов – компактность, поддержка g-датчика, автоматическая запись видео и блокировка файлов при аварии, циклической записи, обнаружения движения и одновременный просмотр изображения с двух камер, качественная система ночного видения и множество других полезных функций. Кроме того, регистратор имеет возможность подключения к компьютеру с помощью USB, поддержку TF- карты памяти до 32 ГБ, микрофон и встроенную аккумуляторную батарею на 400 мАч.

Цена: от US $25.65 / 1928.98 руб.

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Светодиодный настенный светильник Сhrasy с деревянным креплением и абажуром из нержавеющей стали выполнен в современном скандинавском стиле и подходит практически под любой интерьер, всё зависит от вашего вкуса и фантазии. Тип цоколя: E27. Размеры: 13 x 22 см. В магазине доступны светильники с чёрным, серым, зелёным и белым абажуром.

Цена: от US $14.99 / 1127.31 руб.

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Многофункциональная беспроводная док-станция для быстрой зарядки Shangke 3 в 1оснащена защитой от перенапряжения. Девайс имеет специальные места для беспроводной зарядки таких мобильных гаджетов с поддержкой технологии QC2.0/QC3.0, как iPhone, Samsung Galaxy и других телефонов на базе Android, а также смарт-часов Apple Watch и наушников Airpods. Покупателям на выбор доступны шесть вариантов беспроводной зарядной станции чёрного и белого цвета.

Цена: от US $16.14 / 1213.79 руб.

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