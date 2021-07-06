Не стоит тратиться на полноценную электропилу в случае, если на повестке дня стоит вопрос о разовом её использовании. Вместо этого можно ограничиться компактной насадкой HILDA для шуруповёрта. Качество работы такой пилы удовлетворяет всем требованиям, да и использовать её гораздо удобнее, чем громоздкий инвентарь.

Цена: от US $13.37 / 985.19 руб.

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В домах с централизованным горячим водоснабжением редко кто ставит водонагреватели, рискуя остаться без воды в любой момент, ведь поломки случаются даже в элитных комплексах. Если же монтировать бойлер всё равно нет желания ввиду его громоздкости, то есть смысл установить кран ATWFS с вмонтированным электронагревателем. Компактное устройство имеет стильное оформление, информативный цифровой дисплей и встроенную систему очистки, что самым благоприятным образом отражается на его сроке службы.

Цена: от US $17.80 / 1311.63 руб.

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Надёжная аккумуляторная болгарка NANWEI подходит как для бытовых, так и для профессиональных нужд. У неё удобная рукоятка, хороший заряд аккумулятора и небольшой вес. К преимуществам можно отнести наличие светодиодной подсветки. Кнопки сконструированы таким образом, что пользователю не страшны случайные нажатия.

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Цена: от US $59.89 / 4413.11 руб.

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Ручной отпариватель бренда ROSPEC - это очень удобный девайс для обработки вещей и домашнего текстиля, который заменит утюг и ручную стирку. 140-миллилитровая ёмкость резервуара и мощность на 1100 ватт позволят быстро привести в порядок практически любую вещь, что особенно актуально в дороге. Номинальные напряжение и частота отпаривателя составляют 220 В и 50 Гц.

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Цена: от US $17.68 / 1302.78 руб.

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Домашняя IP-камера от компании INQMEGA снимает в Full HD разрешении. Запись может храниться как в облачном хранилище, так и на электронном накопителе. В камере имеются встроенные микрофон и динамик. Это позволяет обеспечить двустороннюю связь и общаться с людьми на расстоянии. К дополнительным преимуществам относятся наличие датчика движения и функции ночного видения.

Цена: от US $22.40 / 1650.59 руб.

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Портативный Bluetooth-приёмник быстро подключается к AUX-выходу любой современной автомобильной магнитолы. Устройство очень компактное. В комплекте идёт USB-кабель для подзарядки приёмника. В слот устройства можно вставлять карту памяти или транслировать музыку через Bluetooth 4.1 со смартфона.

Цена: от US $22.40 / 1650.59 руб.

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«Умный» замок с металлическим тросом имеет Bluetooth-модуль и синхронизируется со смартфоном через специальное мобильное приложение. На смартфон приходят уведомления, если кто-то пытается взломать замок. Также срабатывает и звуковая сигнализация. Замок водонепроницаемый и функционируют на трёх ААА-батарейках. Длина троса составляет 80 см.

Цена: US $19.31 / 1422.89 руб.

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