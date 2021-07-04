Недорогие и полезные товары с AliExpress: охотничий нож, метеостанция, видеодомофон и другие
Охотничий нож
Этот складной охотничий нож смотрится очень эффектно и благородно, ведь продукция бренда TYRANT смотрится достойно в любой коллекции. Его рукоятка выполнена из эбенового дерева и украшена узорами и тематическими рисунками. На лезвии так же есть рисунки. Твёрдость стали клинка: 57 HRC, материал лезвия – 440C. Длина лезвия составляет 9 см, длина ручки – 13 см, а всего ножа – 22 см. Ширина лезвия – 3.1 см, а толщина – 3.3 мм. Вес ножа: 321 грамм.
Цена: US $29.90 / 2203.24 руб.
Метеостанция
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Двухблочная портативная метеостанция FanJu не займёт много места, зато вы всегда будете знать такие показатели, как температуру в доме и за его пределами, уровень влажности, а также атмосферное давление. Вся полезная информация выводится на основной дисплей, тогда как все точные данные, включая прогноз погоды, отображает дополнительный внутренний экран. Размеры метеостанции составляют 12.5 х 16.5 см.
Цена: от US $29.24 / 2154.60 руб.
Беспроводная зарядка
Портативная аккумуляторная батарея USAMS ёмкостью 10000 мАч поддерживает технологию быстрого заряда Quick Charge 3.0 на 18 ватт. Для проводного подключения смартфонов устройство оснащено 2 разъёмами USB и одним портом USB Type-C. Также имеются специальные присоски для мобильных гаджетов, поддерживающих беспроводную зарядку, от брендов Samsung, Xiaomi, Huawei и аппаратов других производителей.
Цена: от US $15.88 / 1170.15 руб.
Видеодомофон
Гибридное устройство VANSOALL выполняет функцию «2 в 1», являясь видеодомофоном, оборудованным 7-дюмовым цветным дисплеем с широкоформатной HD-камерой, и дверным звонком одновременно. Смарт-комплекс укомплектован дактилоскопическим сканером и опцией автоматического открытия дверей. Также устройство имеет сенсорные кнопки, встроенный микрофон, широкий угол обзора 120°, стандарт защиты IP65 и поддерживает технологию ночного видения FLNV.
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Цена: от US $67.77 / 4993.76 руб.
Штатив + селфи палка
Компактный девайс Xiaomi для любителей смартфонной съёмки позволяет делать идеальные селфи и фотографироваться на расстоянии без посторонней помощи. Подключение аксессуара к смартфону осуществляется с помощью модуля бесконтактной передачи Bluetooth 3.0, причём использовать можно практически любую продукцию, начиная с бюджетных телефонов Xiaomi и заканчивая топовыми аппаратами от Apple и Samsung.
Цена: US $15.99 / 1178.25 руб.
Ультратонкий планшет
Ультратонкий планшет Teclast M40 с 8-ядерным процессором и 10.1-дюймовым дисплеем разрешением Full HD 1920 х 1200 пикселей работает на Android 10. Гаджет имеет 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч позволяет без усилий наслаждаться чтением, просмотром фильмов и играми. Есть две камеры на 8 и 5 Мп, слоты для двух сим-карт, Bluetooth 5.0, WiFi 2.4+5 МГц.
Цена: от US $175.31 / 12918.05 руб.
Насадка-фильтр на кран
Теперь можно забыть о дорогостоящих стационарных фильтрах и громоздких баклажках с покупной водой! Устанавливайте насадку на кран и пользуйтесь до тех пор, пока сменный картридж не утратит свои свойства. В комплект входят несколько таких насадок и фильтров, что хотя бы на первых порах сокращает расходы. Есть здесь и двухрежимная подача воды: проточная для технических целей и очищенная питьевая, поэтому использование обоих режимов поможет продлить срок действия картриджей. Доступна доставка из России.
Цена: от US $22.35 / 1646.90 руб.
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