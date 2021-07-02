Отличительной особенностью этого аксессуара является не только его невысокая стоимость, но и оснащение USB-портом со встроенным аккумулятором, позволяющим заряжать зажигалку. Кроме того, этот компактный и практичный прикуриватель является на 100% экологически чистым продуктом с надёжной ветрозащитой, сенсорным включением и светодиодной индикацией, отображающей остаток заряда.

Цена: от US $4.99 / 363.66 руб.

Посмотреть товар

реклама

Портативный аккумулятор Essager оснащён двумя портами USB, одним порт Type-C и Micro-USB и имеет ёмкость 20000 или 10000 мАч. На верхней панели предусмотрен удобный светодиодный дисплей для контроля заряда. Также есть возможность выбрать аккумулятор чёрного или белого цвета.

Цена: от US $9.59 / 698.90 руб.

Посмотреть товар

Если вы ищете современный камерофон по доступной цене, обратите внимание на стильный аппарат Realme 6S с 6.5-дюймовым безрамочным дисплеем, каплеобразным вырезом под селфи-камеру на 16 Мп и глянцевой задней крышкой. На ней разместился продольный квадромодуль с LED-вспышкой и разрешением датчиков на 48, 8, 2 и 2 Мп. Порадует вас и высокая автономность модели, обеспечиваемая ёмким аккумулятором на 4300 мАч, наличие модуля бесконтактной оплаты NFC, вполне приличная аппаратная основа Helio G90T от MTK, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Цена: US $213.29 / 15544.20 руб.

Посмотреть товар

Усиленные меры безопасности никогда не будут лишними, поэтому не стоит скупиться на качественную автомобильную сигнализацию NFLH LH001 B9, тем более что стоит она вполне приемлемо. Простая в установке и применении, компактная, поддерживающая опцию автозапуска – эта защита станет особенно актуальной в том случае, если приходится часто оставлять транспортное средство на уличной парковке. Кроме того, сигнализацией можно управлять со смартфона через мобильное приложение.

реклама

Цена: US $67.55 / 4922.93 руб.

Посмотреть товар

Ремень китайского бренда CCOOLERFIRE с красивой металлической пряжкой сделан из натуральной коровьей кожи. Ширина ремня составляет 3.7см, а длина от 100 см до 135 см на выбор. Кроме того, продавец предлагает ремни двух цветов: чёрный и кофейного оттенка.

Цена: от US $6.94 / 505.77 руб.

Посмотреть товар

Любителям активного отдыха однозначно стоит присмотреться к этому товару с пьезоэлектрической керамической зажигалкой и потреблением газа 50-100 г/ч. Такая маленькая, компактная и удобная в эксплуатации горелка поможет быстро и легко приготовить практически любое походное блюдо, что особенно актуально для пешеходных туристов и фанатов кемпинга.

Цена: от US $11.79 / 859.23 руб.

Посмотреть товар

Этот стильный светодиодный светильник-органайзер позволит иметь под рукой всё необходимое, включая смартфон, который получит надёжную опору. Также осветительный прибор имеет сенсорное затемнение, дающее возможность использовать лампу не только на рабочем столе, но и на прикроватных тумбочках, обеспечивая оптимальный для вечернего досуга тёплый рассеянный свет.

Цена: от US $11.39 / 830.08 руб.

Посмотреть товар

реклама





Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!