Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая зажигалка, смартфон, повербанк и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Электрическая зажигалка

Отличительной особенностью этого аксессуара является не только его невысокая стоимость, но и оснащение USB-портом со встроенным аккумулятором, позволяющим заряжать зажигалку. Кроме того, этот компактный и практичный прикуриватель является на 100% экологически чистым продуктом с надёжной ветрозащитой, сенсорным включением и светодиодной индикацией, отображающей остаток заряда.

Цена: от US $4.99 / 363.66 руб.

Посмотреть товар

Портативное зарядное устройство

реклама

Портативный аккумулятор Essager оснащён двумя портами USB, одним порт Type-C и Micro-USB и имеет ёмкость 20000 или 10000 мАч. На верхней панели предусмотрен удобный светодиодный дисплей для контроля заряда. Также есть возможность выбрать аккумулятор чёрного или белого цвета.

Цена: от US $9.59 / 698.90 руб.

Посмотреть товар

Смартфон

Если вы ищете современный камерофон по доступной цене, обратите внимание на стильный аппарат Realme 6S с 6.5-дюймовым безрамочным дисплеем, каплеобразным вырезом под селфи-камеру на 16 Мп и глянцевой задней крышкой. На ней разместился продольный квадромодуль с LED-вспышкой и разрешением датчиков на 48, 8, 2 и 2 Мп. Порадует вас и высокая автономность модели, обеспечиваемая ёмким аккумулятором на 4300 мАч, наличие модуля бесконтактной оплаты NFC, вполне приличная аппаратная основа Helio G90T от MTK, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Цена: US $213.29 / 15544.20 руб.

Посмотреть товар

Автомобильная сигнализация

Усиленные меры безопасности никогда не будут лишними, поэтому не стоит скупиться на качественную автомобильную сигнализацию NFLH LH001 B9, тем более что стоит она вполне приемлемо. Простая в установке и применении, компактная, поддерживающая опцию автозапуска – эта защита станет особенно актуальной в том случае, если приходится часто оставлять транспортное средство на уличной парковке. Кроме того, сигнализацией можно управлять со смартфона через мобильное приложение.

реклама

Цена: US $67.55 / 4922.93 руб.

Посмотреть товар

Стильный ремень

Ремень китайского бренда CCOOLERFIRE с красивой металлической пряжкой сделан из натуральной коровьей кожи. Ширина ремня составляет 3.7см, а длина от 100 см до 135 см на выбор. Кроме того, продавец предлагает ремни двух цветов: чёрный и кофейного оттенка.

Цена: от US $6.94 / 505.77 руб.

Посмотреть товар

Газовая плита для кемпинга

Любителям активного отдыха однозначно стоит присмотреться к этому товару с пьезоэлектрической керамической зажигалкой и потреблением газа 50-100 г/ч. Такая маленькая, компактная и удобная в эксплуатации горелка поможет быстро и легко приготовить практически любое походное блюдо, что особенно актуально для пешеходных туристов и фанатов кемпинга.

Цена: от US $11.79 / 859.23 руб.

Посмотреть товар

Настольная лампа

Этот стильный светодиодный светильник-органайзер позволит иметь под рукой всё необходимое, включая смартфон, который получит надёжную опору. Также осветительный прибор имеет сенсорное затемнение, дающее возможность использовать лампу не только на рабочем столе, но и на прикроватных тумбочках, обеспечивая оптимальный для вечернего досуга тёплый рассеянный свет.

Цена: от US $11.39 / 830.08 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
4
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
8
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
18

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
174
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
73
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
39
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
40
Казахстан ввёл налог на майнеров, вызвавший опасения у китайских фермеров
36
Дорогущие коллекционки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России раскупили по предзаказам менее чем за день
47
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
43
Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки
7
GeForce RTX 3070 Ti в магазинах РФ стоит дешевле 100 000 р, а цена GeForce RTX 2060 упала в 2 раза
41
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 дешевеют на 230-1 000 евро из-за низкого спроса
31
Из-за обвала рынка криптовалют видеокарты GeForce RTX 3090 доступны со скидкой до 146 000 рублей
17
NVIDIA готовит режим Ultra Quality для DLSS версии 2.2.9.0
12
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
15
На YouTube-канале Dead Space сменился логотип, фанаты серии надеются на скорый анонс новой части
9
Авторы Diablo IV в подробностях рассказали о системе кастомизации персонажей, снабдив отчёт роликами и скриншотами
3
Глобальная стратегия Old World от создателя Civilization IV выбралась из раннего доступа
2
Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
51
Встроенная графика AMD Ryzen 7 5750G приблизилась к Radeon RX 560 в первом тесте
47
Совершен первый междугородний перелет на автомобиле
20
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
24

Популярные статьи

Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
122
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
20
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
60
Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
21
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
3

Сейчас обсуждают

Константин Пашин
08:50
что оборзевший ситилинк ? уже не продаются по конским ценам ?? ну фигня не плачте накинте еще 10000% , может лохи и найдутся
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
Сергей Буценов
08:49
ничего страшно в покупке карты с ферм нет. Свою 1080ти взял после майнинга года 3 назад и до сих пор работает. Другое дело, что тогда её покупал за 30к, в то время как в магазинах новьё предлагалось з...
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
Arhilexx
08:47
Если бы у бабушки были...
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
JohnGrasshopper
08:40
Ты и в обзоре камрада на оперативку негодовал, что всё не по уставу и картинки там? Я тебе ещё там сказал, чтобы ты гулял в гарнизон. Ты не военный случаем? Всем нравятся смешные картинки, а этому сур...
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
Кот Котов
08:40
Прибыль это когда оборудование окупило свою стоемость и приносит выгоду. А то что у тя там 300$ доход в месяц, так ты свои 1080 по 600$ брал и окупать будеш 13 месяцев и только потом получиш прибыль. ...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Дым Туман
08:38
концовка-чистая "я легенда".
Напряжённый геймплейный трейлер Dying Light 2
Зеновий Радеонович
08:35
с того, что они все равно майнят, хоть и похуже 3000. А значит в 99% случаев майнили. А тот 1% геймеров/дизайнеров оставит карту себе, а не будет сейчас продавать. Итого, на вторичке, что 3000, что 6...
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
Каа
08:35
Интересуют только простые SK Hynix, ну или накрайняк Samsung... Остальное необоснованно дорого, профит в процентах.
ZADAK объявляет о выпуске комплектов памяти Spark DDR5 емкостью 16 и 32 ГБ со скоростью до 7200 МТ/с
Анна Гриценко
08:34
Пиар говномагазина без номера телефона для обратной связи. С позавчера жду звонка их оператора для подтверждения заказа №71286. В отбивке на почту пишут "Время доставки уточняйте по телефону" - нет ни...
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
100ri4ok Tot
08:31
Статистика любопытная, стоит продолжать. Но, автор, поработайте над грамотностью. Хоть в ворд загоняйте текст перед выкладкой, что ли. Ошибки глаз режут.
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем