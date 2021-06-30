Эта зарядка от известного производителя Baseus хороша не только своими основными характеристиками, но и оснащением цифровым дисплеем, демонстрирующим показатели напряжения. Среди прочих плюсов – микрофон и синхронизация со смартфоном для совершения звонков, возможность одновременного заряда двух устройств, а также поддержка USB-флешек и карт microSD. Кроме того, имеется модуль Bluetooth 4.0 и FM-трансмиттер.

Цена: US $12.99 / 936.89 руб.

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Зачем таскать с собой повсюду тяжелый громоздкий инструментарий для ремонта велосипеда, если вместо этого можно обзавестись гораздо более компактным помощником. Вполне реально приобрести целый набор в виде мультитула, состоящего из 8 отвёрток и 4 ключей, который запросто поместится в кармане, не оттопыривая его, благодаря практически невесомому алюминиевому корпусу.

Цена: от US $7.10 / 512.08 руб.

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Видеорегистратор Faaodoen с ночным видением и углом обзора 170 градусов легко размещается на автомобильном торпедо и ведёт запись в высоком качестве Full HD 1080P 24FPS. Также регистратор поддерживает SD карты памяти объёмом 8, 16, 32 ГБ и технологию WDR, которая обеспечивает отличное качество видео и изображения. Что касается просмотра, то специально для этого предусмотрен ЖК-дисплей с 2-дюймовой диагональю и интерфейс передачи: USB 2.0.

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Цена: от US $35.69 / 2578.89 руб.

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Смарт-часы Xiaomi Mi Band 5 с цветным дисплеем диагональю 1.1 дюйма и приятной цветопередачей оснащены NFC, Bluetooth 5.0, полным набором опций фитнес-трекера и имеют защиту от воды 5 АТМ. Часы отслеживают физическую активность и следят за частотой сокращений сердечных мышц пользователя. Ёмкость аккумулятора гаджета составляет 125 мАч.

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Цена: от US $29.39 / 2123.67 руб.

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Беспроводная игровая приставка DATA FROG работает с любым телевизором или монитором через HDMI-разъём. Устройство поддерживает воспроизведение в 4K, более 750 различных игр в формате NES и предусмотрено для двух игроков. Кроме того, есть возможность скачать дополнительно свои любимые игры на TF-карту. Таким образом, теперь можно играть в ретро-игры на большом экране и без проводов.

Цена: от US $19.30 / 1394.58 руб.

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Универсальное устройство CHUWI Hi10 Go, идеально подходящее не только для работы, сёрфинга или просмотра видео в формате 4K, но и для работы в графических редакторах. Основа гаджета построена на процессоре Intel с 6-гигабайтном ОЗУ и ПЗУ на 128 ГБ. Дисплей – полноразмерный, с 10.1-дюймовой диагональю IPS-матрицы. Также гаджет имеет крепкий алюминиевый корпус, съёмную клавиатуру, комплектный стилус, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, слот для карт памяти TF, 3.5 мм разъём под наушники и батарею на 3500 мАч.

Цена: от US $278.56 / 20128.22 руб.

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Универсальный зарядный девайс Liitokala Lii500 прекрасно подойдёт для батареек AA и AAA типа, причём как литий-ионных, так и щелочных. При этом количество разъёмов позволяет одновременно подключать до 4-х источников питания, определяя с помощью индикации их состояние. Имеется здесь также экран, поддержка 12-вольтной зарядки и комплектный адаптер на 220 В.

Цена: от US $21.65 / 1564.39 руб.

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