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Известно, что на фоне пандемии образовался дефицит полупроводниковых компонентов, серьёзно тормозящий производственные процессы многих крупных компаний. Кроме того, некоторые из них столкнулись с трудностями в поставках на фоне санкций, наглядным примером тому стала компания Huawei, попавшая в немилость американского правительства.

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Потеряв доступ к производственным мощностям TSMC китайский производитель, был вынужден принять нестандартное решение, которое поможет сдержать данное ранее обещание по сохранению всего рабочего штата HiSilicon. Согласно информации авторитетного издания DigiTimes, этим решением оказалось открытие к 2022 году собственного производства компонентов для обслуживания сетевого оборудования, которое будет сосредоточено в Ухани.

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Немного подробнее эта новость была озвучена ресурсом Sparrows News, который поспешил обозначить, что ранее компания не работала в этом промышленном сегменте, перепоручая производственные процессы сторонним исполнителем, и предприятие такого рода в Ухани станет первым для Huawei. Также стало известно, что на нём будут создаваться цифровые сигнальные процессоры для оптоволоконной сетевой инфраструктуры без необходимости применения современной литографии, а также обрабатываться кремниевые пластины.

Стоит напомнить, что в этом же китайском городе у компании несколько лет работает центр, занимающийся разработками и исследованиями, и именно в ведомстве этого предприятия лежат проекты HiSilicon, телекоммуникаций и лидаров для полноценного автопилотирования. Не исключено, что новое производство, открытие которого запланировано уже на следующий год, будет работать в коммуникации с этим центром.