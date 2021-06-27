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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мультиметр, HDMI‑сплиттер, точильный станок и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Мультиметр

Портативный мультиметр HABOTEST HT112 оснащён большим 2.88-дюймовым цифровым дисплеем, точно измеряет напряжение, переменный и постоянный токи, сопротивление и другие параметры электрической сети. Прибор работает от 2 батареек CR2032, в комплекте прилагаются 4 штуки. Щупы подключаются специальными разъёмами.

Цена: US $21.00 / 1514.60 руб.

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Кухонные электронные весы

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Портативные электронные цифровые весы с ЖК-дисплеем китайского бренда WanHenDa могут применяться для взвешивания продуктов на кухне, ювелирных изделий или почтовых отправлений. В комплекте к весам прилагается компактный лоток из пластика. Источник питания устройства: 2 батарейки типа AAA, они в комплектацию товара не входят.

Цена: от US $5.99 / 432.02 руб.

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HDMI‑сплиттер

Если у вашего телевизора скудный интерфейс, не хватает цифровых портов HDMI, можно приобрести специальный сплиттер от компании Baseus, фактически раздваивающий предусмотренный на панели ТВ вход и обеспечивающий удобное подключение сразу двух устройств и переключение между кабелями. Чтобы не запутаться в том, какой из них активен на текущий момент, сплиттер оснащён световым индикатором. Кроме того, возможна докомплектация на 1-2 дополнительных метровых HDMI-кабеля.

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-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Цена: от US $12.99 / 936.89 руб.

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Беспроводная мышь

Ультратонкая беспроводная мышь Сentechia с оптическим разрешением 1200 точек на дюйм подключается к любому устройству с помощью 2.4 ГГц. Девайс удобно сидит в руке и легко скользит по коврику во время работы. В интернет-магазине на выбор доступны одиннадцать вариантов комплектации товара.

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Цена: от US $6.98 / 503.42 руб.

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Ультразвуковой увлажнитель

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Himist в форме маленького кактуса с ёмкостью 280 мл подходит для больших комнат, гостиных, спален, автомобилей, детских комнат и т. д. Кроме того, его можно использовать как ночник и аромодиффузор эфирного масла.

Цена: от US $11.83 / 853.23 руб.

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Инструмент для резки труб

Качественный инструмент, предназначенный для удобной резки труб из меди, латуни, тонкостенной стали, пластика и алюминия, подойдёт для изделий, диаметр которых составляет от 3 до 30 мм. В рукоятке предусмотрено запасное лезвие для замены, когда первое придёт в негодность. Труборез справляется со своей задачей на твёрдую пятёрку.

Цена: US $7.43 / 535.88 руб.

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Точильный станок

Бытовой электрический станок Milda предназначенный для заточки свёрл, ножей, ножниц и лезвий укомплектован запасным шлифовальным крупнозернистым (600) диском. Для прочного закрепления на рабочем столе или в мастерской на верстаке в основании станка предусмотрены четыре отверстия для монтажа. В целом, для домашнего использования очень хорошая вещь, также инструмент имеет много положительных отзывов от покупателей.

Цена: US $35.76 / 2579.15 руб.

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