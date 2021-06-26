Большой ассортимент инструментов из хромованадиевой стали для ремонта автомобиля и различной техники от китайской компании YINLONGDAO имеет девять вариантов различной комплектации. В прочных пластиковых чемоданчиках для транспортировки и хранения производитель собрал только всё самое необходимое, начиная с разнообразных гаечных трещоточных ключей и заканчивая отвёрткой, битами и торцевыми головками.

Цена: от US $17.07 / 1233.68 руб.

Посмотреть товар

реклама

Портативная беспроводная колонка TOPROAD с удобным светодиодным экраном, двумя динамиками, микрофоном, чистым звуком и аккумулятором ёмкостью 2200 мАч воспроизводит музыку непосредственно с tf-карты, через USB-порт с флешки, Bluetooth, а также подключение при помощи разъёма 3.5 мм. Магазин предлагает на выбор колонку золотого и серебристого цвета.

Цена: от US $16.96 / 1225.73 руб.

Посмотреть товар

Аккумуляторный гайковёрт Abeden оснащён бесщёточным двигателем. Инструмент имеет 4 скорости, подсветку рабочей зоны, реверс и поддерживает литиевый аккумулятор на 18 ватт. Номинальное напряжение составляет 21 вольт, скорость холостого хода — 2700 оборотов в минуту. Батарея в комплектацию товара не входит.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Цена: от US $69.84 / 5047.47 руб.

Посмотреть товар

Мини-концентратор iMice имеет сразу три USB-порта 2-го или 3-го поколения (есть две конфигурации на выбор) и четыре слота под карты памяти разного формата. Подключение устройства осуществляется через USB-интерфейс, и при желании можно использовать модель на ПК, работающих не только на Windows, но и на macOS.

реклама

Цена: от US $69.84 / 5047.47 руб.

Посмотреть товар

Доработанная версия видеорегистратора YI Nightscape Dash имеет увеличенный до 140 градусов обзор и улучшенную матрицу, обеспечивающую максимально детализированную съёмку днём и ночью. Порадует вас и качество звука модернизированного гаджета, его усиленный карбоновый корпус, русифицированный интерфейс, а также полный набор комплектных аксессуаров.

Цена: US $35.00 / 2564.48 руб.

Посмотреть товар

Универсальные наушники-вкладыши XT90 от известной компании Lenovo укомплектованы стильным зарядным кейсом с аккумулятором ёмкостью 300 мАч, обеспечивающим 20-часовую автономность, и модулем беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0. Довольно долгоиграющими являются и сами наушники (около 3 часов) с их аккумуляторами на 35 мАч, которые вдобавок ко всему прочему не боятся влаги, так как являются защищёнными по стандарту IPX5.

Цена: от US $12.36 / 893.28 руб.

Посмотреть товар

Накладная модель розетки BlitzWolf BW-SHP5 с вилкой европейского стандарта вставляется в обычную розетку, оснащена двумя USB‑портами, модулем Wi‑Fi для удалённого управления через мобильное приложение Smart Life и поддерживает такие голосовые помощники, как Amazon Alexa и Google Assistant. При помощи данного устройства можно также мониторить количество потребляемой электроэнергии, кроме того, включение и отключение смарт-розетки можно настроить по расписанию.

Цена: от US $13.18 / 974.23 руб.

Посмотреть товар

реклама





Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!