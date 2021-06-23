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Недорогие и полезные товары с AliExpress: FM‑передатчик, зарядная станция, ноутбук и другие

На популярной торговой интернет-площадке AliExpress проходит большая летняя распродажа «Яркий сезон». Всем покупателям предлагаются отличные скидки на товары и хорошие бонусы к ним.
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FM‑передатчик

Это полезное устройство для автомобилистов от бренда Tancredy представляет собой FM-передатчик, работающий от прикуривателя напряжением 12/ 24 В. Водитель может вести разговор по громкой связи, воспроизводить любой музыкальный контент через беспроводное соединение Bluetooth 5.0, с карты памяти microSD или съёмного флеш-накопителя, а также заряжать гаджеты через предусмотренные USB-порты.

Цена: от US $8.11 / 594.23 руб.

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Зарядная станция

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Такое зарядное устройство, выполненное в виде хаба и работая всего лишь от одной розетки, способно в полном объёме раздавать энергию одновременно на несколько гаджетов. Девайс имеет 8 портов USB, две универсальные розетки, с которыми можно обходиться без переходников или адаптеров, а также беспроводную зарядку, подходящую для всех смартфонов, поддерживающих эту технологию QI.

Цена: от US $21.50 / 1575.33 руб.

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Набор инструментов

Полный набор от ведущего китайского производителя WORKPRO обеспечит всем необходимым как простого мастера-любителя, так и настоящего профессионала. Производитель представил сразу несколько конфигураций, если есть необходимость в каких-то определенных приоритетах по наполнению кейса, который прилагается ко всем этим инструментам, выполненным из крепкой хромированной стали. 

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7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
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-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
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-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Цена: от US $18.00 / 1318.88 руб.

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Одеяло с подогревом

Флисовое одеяло для автомобиля с подогревом и с регулировкой температуры работает от розетки прикуривателя напряжением 12 вольт. Максимальная температура нагрева составляет 65 градусов по Цельсию. Размер одеяла – около 150 х 110 см.

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Цена: US $26.26 / 1889.48 руб.

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Очиститель воздуха

Отличный очиститель воздуха, подходит для автомобиля, дома и офиса. Питается от 6 вольт, подключается к источнику через интерфейс USB. Благодаря инфракрасному датчику, управление (вкл./выкл. и выбор низкой/высокой скоростей) осуществляется жестами руки.

Цена: US $41.75 / 3059.06 руб.

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Ноутбук

Новейший ноутбук Teclast F7S имеет 14.1-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей, 2-мегапиксельную фронтальную камеру, работает на операционной системе Windows 10 и мощном аккумуляторе ёмкостью 38000 mWh. Объём жесткого диска составляет 128 ГБ, ОЗУ 8 ГБ. Ноутбук с такой конфигурацией удобно использовать как для активной ежедневной работы, так и для учебного процесса.

Цена: US $257.08 / 18836.50 руб.

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Лампы для автомобильных фар

Яркие светодиодные лампы для автомобильных фар BraveWAY с мощностью 80 Вт и алюминиевым корпусом подходят для машин любой марки. Фары имеют яркость 16000 люмен, степень защиты от воды IP 67. Рабочую температуру от -40 до +80 градусов по Цельсию, цветовую температуру 6500 K и срок службы около 30000 часов.

Цена: US $14.34 / 1050.71 руб.

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Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!

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