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Недорогие и полезные товары с AliExpress: большой набор инструментов, дрон с камерой и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Набор инструментов

Такой большой набор инструментов от известного китайского бренда WORKPRO поможет вам выполнить работу любой сложности дома, в мастерской или гараже. В комплект входят 77 наименований, включая отвёртки и плоскогубцы, а также молоток, канцелярский нож, уровень, рулетка и т.д., поэтому каждый мастер сможет найти в нём всё необходимое для проведения ремонтных работ.

Цена: US $58.99 / 4250.08 руб.

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Универсальный гаечный ключ

Несмотря на свой необычный форм-фактор, этот разводной ключ с переворачивающимся механизмом подвижной части пригоден для любых сантехнических работ. Большая длина рабочей части, обеспечивающая максимально эффективный захват с диапазоном 1.6 - 6.8 см, существенно упрощает применение инструмента.

Цена: от US $7.32 / 537.70 руб.

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Электрический увлажнитель воздуха

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-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Портативное устройство SaengQ поможет решить такую распространенную проблему, как сухость воздуха в помещении, идеально вписываясь практически в любой интерьер. Наличием датчика контроля влажности обеспечивается автономное включение/выключение полезного прибора. Кроме того, устройство имеет LED-подсветку разных цветов и работает от источника питания 5 вольт.

Цена: от US $7.71 / 558.74 руб.

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Дрон с камерой

Складной четырёхканальный дрон HGIYI Е68 имеет дистанционное управление и оборудован видеокамерой с разрешением 1080 P. Теперь вы с лёгкостью сможете сделать интересные фотографии и видеоролики. Благодаря аккумуляторной батарее на 800 мАч, продолжительность полёта дрона равна 15 мин. К летательному аппарату прилагаются сумка для хранения и переноски, а также пульт ДУ дроном.

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Цена: от US $26.99 / 1975.83 руб.

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Домашняя камера

Домашняя камера YI имеет четырёхкратный зум и оснащена функцией ночного видения, датчиком движения и двусторонней голосовой связью, поэтому может применяться, как видеоняня. Угол обзора камеры составляет 112 градусов, запись видео ведётся в формате Full HD, после чего всё записанное отсылается на смартфон в специальное приложение. 

Цена: от US $30.00 / 2165.27 руб.

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Профессиональные наушники

Проводные накладные наушники от Oneodio оснащены встроенным микрофоном, мягкими амбушюрами и регулируемым ободом. Устройство имеет качественную сборку и чистое звучание, благодаря 50-миллиметровому неодимовому драйверу. Магазин предоставляет быструю доставку с российского склада и по желанию годовую гарантию на товар.

Цена: от US $18.25 / 1314.87 руб.

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Смарт-часы

Умные часы P8 бренда Run Speed, оснащённые сенсорным экраном, 14 спортивными программами, пульсометром и мониторингом сердечного ритма, поддерживают все функции фитнес-трекера (подсчёт пройденных шагов, сожжённых калорий и т.д.) и отправляют полученную информацию на синхронизированный смартфон в мобильное приложение. Корпус смарт-часов получил защиту от влаги по стандарту IP67. 

Цена: US $20.27 / 1460.40 руб.

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Батон322
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Значит нвидиа заинтересованы не только в продаже карт всяким майнеркам, а ещё в технологиях которые они производят, которые кстате в будущем принесут куда больше прибыли и профита нежели тупо шифровка...
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nazarovoru
08:07
Все серьезные шахтеры покупают карты напрямую с завода, там в комплекте флешка с правильными драйверами.
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