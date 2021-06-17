Такой большой набор инструментов от известного китайского бренда WORKPRO поможет вам выполнить работу любой сложности дома, в мастерской или гараже. В комплект входят 77 наименований, включая отвёртки и плоскогубцы, а также молоток, канцелярский нож, уровень, рулетка и т.д., поэтому каждый мастер сможет найти в нём всё необходимое для проведения ремонтных работ.

Цена: US $58.99 / 4250.08 руб.

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Несмотря на свой необычный форм-фактор, этот разводной ключ с переворачивающимся механизмом подвижной части пригоден для любых сантехнических работ. Большая длина рабочей части, обеспечивающая максимально эффективный захват с диапазоном 1.6 - 6.8 см, существенно упрощает применение инструмента.

Цена: от US $7.32 / 537.70 руб.

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Портативное устройство SaengQ поможет решить такую распространенную проблему, как сухость воздуха в помещении, идеально вписываясь практически в любой интерьер. Наличием датчика контроля влажности обеспечивается автономное включение/выключение полезного прибора. Кроме того, устройство имеет LED-подсветку разных цветов и работает от источника питания 5 вольт.

Цена: от US $7.71 / 558.74 руб.

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Складной четырёхканальный дрон HGIYI Е68 имеет дистанционное управление и оборудован видеокамерой с разрешением 1080 P. Теперь вы с лёгкостью сможете сделать интересные фотографии и видеоролики. Благодаря аккумуляторной батарее на 800 мАч, продолжительность полёта дрона равна 15 мин. К летательному аппарату прилагаются сумка для хранения и переноски, а также пульт ДУ дроном.

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Цена: от US $26.99 / 1975.83 руб.

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Домашняя камера YI имеет четырёхкратный зум и оснащена функцией ночного видения, датчиком движения и двусторонней голосовой связью, поэтому может применяться, как видеоняня. Угол обзора камеры составляет 112 градусов, запись видео ведётся в формате Full HD, после чего всё записанное отсылается на смартфон в специальное приложение.

Цена: от US $30.00 / 2165.27 руб.

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Проводные накладные наушники от Oneodio оснащены встроенным микрофоном, мягкими амбушюрами и регулируемым ободом. Устройство имеет качественную сборку и чистое звучание, благодаря 50-миллиметровому неодимовому драйверу. Магазин предоставляет быструю доставку с российского склада и по желанию годовую гарантию на товар.

Цена: от US $18.25 / 1314.87 руб.

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Умные часы P8 бренда Run Speed, оснащённые сенсорным экраном, 14 спортивными программами, пульсометром и мониторингом сердечного ритма, поддерживают все функции фитнес-трекера (подсчёт пройденных шагов, сожжённых калорий и т.д.) и отправляют полученную информацию на синхронизированный смартфон в мобильное приложение. Корпус смарт-часов получил защиту от влаги по стандарту IP67.

Цена: US $20.27 / 1460.40 руб.

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