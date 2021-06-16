Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная зарядка, автосигнализация и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 Ti намного дешевле 100 тр</b> в Регарде
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Автомобильная зарядка

Универсальное автомобильное зарядное устройство USLION подходит для любого прикуривателя. Оно оснащено тремя USB-портами на 2.1 А, а также одним портом, который получил поддержку технологии быстрого заряда QC 3.0. Таким образом вы сможете подключить на подзарядку сразу четыре гаджета. Магазин предлагает на выбор два варианта цветового оформления устройства – чёрное и белое.

Цена: US $1.90 / 137.27 руб.

Посмотреть товар

Автосигнализация

реклама

Сегодня без хорошей автосигнализации никуда. И эта 12-вольтная модель станет отличным вариантом для автомобилей, которые не получили такого оснащения по умолчанию. К сигнализации прилагается дистанционный пульт управления с кнопкой запуска двигателя. Кроме того, система порадует простотой установки, для которой не понадобится помощь специалистов.

Цена: US $38.90 / 2739.03 руб.

Посмотреть товар

Поясная сумка

Поясная сумка с ремнём, который можно регулировать по талии до нужного размера, имеет качественные молнии, выход для наушников и два отделения для различной мелочёвки. Материал, из которого пошита сумка, водонепроницаемый. На выбор у продавца есть пятнадцать расцветок товара.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Цена: US $7.85 / 563.01 руб.

Посмотреть товар

Портативный насос

Портативный перезаряжаемый электрический насос для подкачки шин велосипедов, мотоциклов и даже автомобилей работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 4000 мАч и заряжается с помощью USB-кабеля, который входит в комплект. Когда в шинах достигнуто требуемое давление, насос автоматически выключается. Кроме того, девайс оснащён светодиодным фонариком и может использоваться для подзарядки смартфонов.

реклама

Цена: от US $38.53 / 2763.42 руб.

Посмотреть товар

Мультиметр

Карманный цифровой мультиметр OUTEST VC921 со встроенным отделением для хранения щупов будет незаменимым помощником для любого профессионального электрика и даже любителя. Прибор измеряет ёмкость, напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление и частоту. В качестве бесплатного бонуса продавец добавляет к мультиметру в комплект аккумуляторы и зарядное устройство.

Цена: от US $13.76 / 986.88 руб.

Посмотреть товар

Умная газовая плита

Голубая мечта каждой хозяйки – удобная и производительная плита. Китайский бренд Xiaomi предлагает такую по скидке 20%, да ещё и с отличными характеристиками. Чего только стоит компактное оснащение двумя конфорками, работающими на сжиженном газе, наличие противопожарных датчиков и возможность включения в систему «Умный дом» (Mi Smart Home) от производителя.

Цена: от US $274.88 / 19714.73 руб.

Посмотреть товар

Смарт-камера

Бюджетная умная камера видеонаблюдения Xiaomi с 360-градусным панорамным обзором, модулем Wi-Fi и микрофоном может работать в условиях полной темноты, благодаря поддержке технологии Al Enhanced Motion, без подсветки и каких-либо проводов. Кроме того, гаджет синхронизируется со смартфоном, с которого удобно вести наблюдение за комнатой, где стоит камера. 

Цена: от US $34.95 / 2506.66 руб.

Посмотреть товар

Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
24
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
47
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
17
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 42
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 24
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
34
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
14
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
21
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
64
ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
51
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
28
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
39
Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году
21
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
34
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
24
Китайские майнеры присматриваются к РФ и могут наводнить несколько регионов Биткоин-фермами
61
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
315
Скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
150
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса
18
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
49
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
97
Российские цены на GeForce RTX 3080 опустились до рекордных показателей, а скидка составила 70 000 р
38
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
79
Видеокарты продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT доступны со скидкой до 11 000 рублей
23
Расширенный геймплей Escape from Tarkov в локации «Улицы Таркова»
3

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
24
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
20
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
27
10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
+

Сейчас обсуждают

no_fate
07:49
А нахер не пошел бы этот говнарь?
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
Timur vtoroj
07:43
ты бы кастрюлю снял с башки бандерлог облезлый !Гонишь фуфло скаклятское! ВКогда в 1991 когда Украина получила "незалежность" она была о промышленности и научно-производственному потенциалу на уровне...
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
ZjMeT4
07:42
R.I.P S2
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
Батон322
07:37
Какое там у амд преимущество , если 10400ф на днсе по 13к валяются (2600х на тыщу дешевле при пропасти в производительности и качестве)
Видеокарты дешевеют на фоне низкого спроса – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой 70 000 рублей
Antichrist
07:33
Ну правильно, вы там майнеры, друг друга любите.
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:30
Ага, например вендорам перестать продавать свои карты, и майнить самим.
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:29
Он уйдёт к тому времени в ПоСт).
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:27
Эт да, в золотой лихорадке, победили продавцы лопат).
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
14 +++++++++
07:27
Кто кто ?..?б
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
Сергей Шаховал
07:27
20 лет нас приучали к одному, а потом укурки начали воплощать свои нездоровые фантазии. Ведь и XP, и W7 были красивые, а потом безталанные детки богатых родителей выросли и поскольку кроме однотонных ...
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем