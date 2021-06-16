Универсальное автомобильное зарядное устройство USLION подходит для любого прикуривателя. Оно оснащено тремя USB-портами на 2.1 А, а также одним портом, который получил поддержку технологии быстрого заряда QC 3.0. Таким образом вы сможете подключить на подзарядку сразу четыре гаджета. Магазин предлагает на выбор два варианта цветового оформления устройства – чёрное и белое.

Цена: US $1.90 / 137.27 руб.

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Сегодня без хорошей автосигнализации никуда. И эта 12-вольтная модель станет отличным вариантом для автомобилей, которые не получили такого оснащения по умолчанию. К сигнализации прилагается дистанционный пульт управления с кнопкой запуска двигателя. Кроме того, система порадует простотой установки, для которой не понадобится помощь специалистов.

Цена: US $38.90 / 2739.03 руб.

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Поясная сумка с ремнём, который можно регулировать по талии до нужного размера, имеет качественные молнии, выход для наушников и два отделения для различной мелочёвки. Материал, из которого пошита сумка, водонепроницаемый. На выбор у продавца есть пятнадцать расцветок товара.

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Цена: US $7.85 / 563.01 руб.

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Портативный перезаряжаемый электрический насос для подкачки шин велосипедов, мотоциклов и даже автомобилей работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 4000 мАч и заряжается с помощью USB-кабеля, который входит в комплект. Когда в шинах достигнуто требуемое давление, насос автоматически выключается. Кроме того, девайс оснащён светодиодным фонариком и может использоваться для подзарядки смартфонов.

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Цена: от US $38.53 / 2763.42 руб.

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Карманный цифровой мультиметр OUTEST VC921 со встроенным отделением для хранения щупов будет незаменимым помощником для любого профессионального электрика и даже любителя. Прибор измеряет ёмкость, напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление и частоту. В качестве бесплатного бонуса продавец добавляет к мультиметру в комплект аккумуляторы и зарядное устройство.

Цена: от US $13.76 / 986.88 руб.

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Голубая мечта каждой хозяйки – удобная и производительная плита. Китайский бренд Xiaomi предлагает такую по скидке 20%, да ещё и с отличными характеристиками. Чего только стоит компактное оснащение двумя конфорками, работающими на сжиженном газе, наличие противопожарных датчиков и возможность включения в систему «Умный дом» (Mi Smart Home) от производителя.

Цена: от US $274.88 / 19714.73 руб.

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Бюджетная умная камера видеонаблюдения Xiaomi с 360-градусным панорамным обзором, модулем Wi-Fi и микрофоном может работать в условиях полной темноты, благодаря поддержке технологии Al Enhanced Motion, без подсветки и каких-либо проводов. Кроме того, гаджет синхронизируется со смартфоном, с которого удобно вести наблюдение за комнатой, где стоит камера.

Цена: от US $34.95 / 2506.66 руб.

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