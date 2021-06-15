Если у вас нет уверенности в том, рабочие батарейки или нет, стоит задействовать этот элементарный в применении тестер ANENG AN-168, который моментально выводит на экран напряжение без малейших погрешностей. Подходит устройство и для тестирования аккумуляторных батарей любых типоразмеров. Качество пластикового корпуса и сборки самого тестера хорошее.

Цена: US $3.63 / 260.35 руб.

Посмотреть товар

реклама

Красивые и стильные беспроводные стереонаушники JIESEMWER - это отличный спортивный аксессуар с функцией активного шумоподавления, микрофоном и модулем передачи данных последнего поколения Bluetooth 5.0. Также наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX4, светодиодную индикацию и стильно оформленный комплектный кейс для их хранения и зарядки ёмкостью 1200 мАч.

Цена: US $37.54 / 2692.42 руб.

Посмотреть товар

Компактный мини-повербанк RAXFLY ёмкостью 10000 мАч оснащён двумя портами USB, разъёмами Type-C и Lightning, а также microUSB и светодиодным индикатором оставшегося заряда в процентах. Тип батареи: литий-полимерная. Устройство поддерживает технологию Fast Charger.

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Цена: US $13.02 / 933.81 руб.

Посмотреть товар

С таким гаечным ключом любые неполадки будут вами легко устраняться, ведь речь идёт об универсальном инструменте. Не подкачало и качество его исполнения – сборка и износостойкая хромванадиевая сталь позволят эксплуатировать ключ на протяжении многих лет. В интернет-магазине предлагаются на выбор четыре варианта комплектации товара и бесплатная доставка.

реклама

Цена: от US $7.23 / 518.54 руб.

Посмотреть товар

Портативная колонка BW-AS2 производства компании Blitzwolf общей мощностью 40 Вт с усиленным басом и аккумуляторной литий-ионной батареей ёмкостью 5200 мАч поддерживает проводное подключение через разъём AUX и беспроводное по Bluetooth V4.2. Материал изготовления: металлическая сетка и жесткий пластик из ПВХ. В комплект входят USB кабель для зарядки и 3.5-миллиметровый аудио кабель.

Цена: от US $72.87 / 5226.33 руб.

Посмотреть товар

Многофункциональный бортовой компьютер AUTOOL X80 с разъёмом OBD II даёт возможность всегда контролировать состояние собственного автомобиля, оперативно вычисляя любую ошибку. Кроме того, доступна и комплексная диагностика транспортного средства, причём вне зависимости от модели автомобиля. Устройство поддерживает русский язык и на ЖК-дисплее отображает скорость, температура воды, внешнюю температуру, напряжение, температуру топлива, давление моторного масла, нагрузку двигателя, расход и уровень топлива, положение дроссельной заслонки и т.д.

Цена: от US $38.00 / 2725.41 руб.

Посмотреть товар

Этот нож – идеальный инструмент для резьбы с цанговой рукояткой, который подходит для работы по дереву, пластику, толстому картону, бумаге и многим другим материалам. Наличие сменных лезвий, надёжно фиксируемых с помощью специального механизма, позволяет выполнять работы различной степени сложности.

Цена: US $1.52 / 109.02 руб.

Посмотреть товар

реклама





Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!