Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой тестер для батареек, мощный повербанк и другие
Цифровой тестер для батареек
Если у вас нет уверенности в том, рабочие батарейки или нет, стоит задействовать этот элементарный в применении тестер ANENG AN-168, который моментально выводит на экран напряжение без малейших погрешностей. Подходит устройство и для тестирования аккумуляторных батарей любых типоразмеров. Качество пластикового корпуса и сборки самого тестера хорошее.
Цена: US $3.63 / 260.35 руб.
Беспроводные наушники
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Красивые и стильные беспроводные стереонаушники JIESEMWER - это отличный спортивный аксессуар с функцией активного шумоподавления, микрофоном и модулем передачи данных последнего поколения Bluetooth 5.0. Также наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX4, светодиодную индикацию и стильно оформленный комплектный кейс для их хранения и зарядки ёмкостью 1200 мАч.
Цена: US $37.54 / 2692.42 руб.
Мощный мини-повербанк
Компактный мини-повербанк RAXFLY ёмкостью 10000 мАч оснащён двумя портами USB, разъёмами Type-C и Lightning, а также microUSB и светодиодным индикатором оставшегося заряда в процентах. Тип батареи: литий-полимерная. Устройство поддерживает технологию Fast Charger.
Цена: US $13.02 / 933.81 руб.
Универсальный ключ
С таким гаечным ключом любые неполадки будут вами легко устраняться, ведь речь идёт об универсальном инструменте. Не подкачало и качество его исполнения – сборка и износостойкая хромванадиевая сталь позволят эксплуатировать ключ на протяжении многих лет. В интернет-магазине предлагаются на выбор четыре варианта комплектации товара и бесплатная доставка.
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Цена: от US $7.23 / 518.54 руб.
Bluetooth-колонка
Портативная колонка BW-AS2 производства компании Blitzwolf общей мощностью 40 Вт с усиленным басом и аккумуляторной литий-ионной батареей ёмкостью 5200 мАч поддерживает проводное подключение через разъём AUX и беспроводное по Bluetooth V4.2. Материал изготовления: металлическая сетка и жесткий пластик из ПВХ. В комплект входят USB кабель для зарядки и 3.5-миллиметровый аудио кабель.
Цена: от US $72.87 / 5226.33 руб.
Бортовой компьютер
Многофункциональный бортовой компьютер AUTOOL X80 с разъёмом OBD II даёт возможность всегда контролировать состояние собственного автомобиля, оперативно вычисляя любую ошибку. Кроме того, доступна и комплексная диагностика транспортного средства, причём вне зависимости от модели автомобиля. Устройство поддерживает русский язык и на ЖК-дисплее отображает скорость, температура воды, внешнюю температуру, напряжение, температуру топлива, давление моторного масла, нагрузку двигателя, расход и уровень топлива, положение дроссельной заслонки и т.д.
Цена: от US $38.00 / 2725.41 руб.
Нож для гравировки
Этот нож – идеальный инструмент для резьбы с цанговой рукояткой, который подходит для работы по дереву, пластику, толстому картону, бумаге и многим другим материалам. Наличие сменных лезвий, надёжно фиксируемых с помощью специального механизма, позволяет выполнять работы различной степени сложности.
Цена: US $1.52 / 109.02 руб.
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