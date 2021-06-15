Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой тестер для батареек, мощный повербанк и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Цифровой тестер для батареек

Если у вас нет уверенности в том, рабочие батарейки или нет, стоит задействовать этот элементарный в применении тестер ANENG AN-168, который моментально выводит на экран напряжение без малейших погрешностей. Подходит устройство и для тестирования аккумуляторных батарей любых типоразмеров. Качество пластикового корпуса и сборки самого тестера хорошее.

Цена: US $3.63 / 260.35 руб.

Посмотреть товар

Беспроводные наушники

реклама

Красивые и стильные беспроводные стереонаушники JIESEMWER - это отличный спортивный аксессуар с функцией активного шумоподавления, микрофоном и модулем передачи данных последнего поколения Bluetooth 5.0. Также наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX4, светодиодную индикацию и стильно оформленный комплектный кейс для их хранения и зарядки ёмкостью 1200 мАч. 

Цена: US $37.54 / 2692.42 руб.

Посмотреть товар

Мощный мини-повербанк

Компактный мини-повербанк RAXFLY ёмкостью 10000 мАч оснащён двумя портами USB, разъёмами Type-C и Lightning, а также microUSB и светодиодным индикатором оставшегося заряда в процентах. Тип батареи: литий-полимерная. Устройство поддерживает технологию Fast Charger.

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Цена: US $13.02 / 933.81 руб.

Посмотреть товар

Универсальный ключ

С таким гаечным ключом любые неполадки будут вами легко устраняться, ведь речь идёт об универсальном инструменте. Не подкачало и качество его исполнения – сборка и износостойкая хромванадиевая сталь позволят эксплуатировать ключ на протяжении многих лет. В интернет-магазине предлагаются на выбор четыре варианта комплектации товара и бесплатная доставка.

реклама

Цена: от US $7.23 / 518.54 руб.

Посмотреть товар

Bluetooth-колонка

Портативная колонка BW-AS2 производства компании Blitzwolf общей мощностью 40 Вт с усиленным басом и аккумуляторной литий-ионной батареей ёмкостью 5200 мАч поддерживает проводное подключение через разъём AUX и беспроводное по Bluetooth V4.2. Материал изготовления: металлическая сетка и жесткий пластик из ПВХ. В комплект входят USB кабель для зарядки и 3.5-миллиметровый аудио кабель.

Цена: от US $72.87 / 5226.33 руб.

Посмотреть товар

Бортовой компьютер

Многофункциональный бортовой компьютер AUTOOL X80 с разъёмом OBD II даёт возможность всегда контролировать состояние собственного автомобиля, оперативно вычисляя любую ошибку. Кроме того, доступна и комплексная диагностика транспортного средства, причём вне зависимости от модели автомобиля. Устройство поддерживает русский язык и на ЖК-дисплее отображает скорость, температура воды, внешнюю температуру, напряжение, температуру топлива, давление моторного масла, нагрузку двигателя, расход и уровень топлива, положение дроссельной заслонки и т.д.

Цена: от US $38.00 / 2725.41 руб.

Посмотреть товар

Нож для гравировки

Этот нож – идеальный инструмент для резьбы с цанговой рукояткой, который подходит для работы по дереву, пластику, толстому картону, бумаге и многим другим материалам. Наличие сменных лезвий, надёжно фиксируемых с помощью специального механизма, позволяет выполнять работы различной степени сложности.

Цена: US $1.52 / 109.02 руб.

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на нашем канале Яндекс.Дзен, в Телеграм ALIEXPRESSO SHOP, а также в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, у нас всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
227
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
28
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
43
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
50
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
59
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
18
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
49
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
87
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
37
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
25
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
57
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
19
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
11
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
88
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
6
Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
3
Huawei готова сохранить HiSilicon любой ценой
3

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
75
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
5
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
2

Сейчас обсуждают

Руслан Бондарь
07:29
В днс за 57 000, это дешевле на 100000
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Mr. Night
07:23
Название уж больно пророссийское. Правильнее было бы назвать Chornobil
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Евгений Сардак
07:20
Именно так я и сделал.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Petrov Roman
07:15
100 фпс на этом разрешении) На ультрах)))))) НА 2080TI))))))))))))))))) Ахаха. Сразу советую посетить Строберри и Сен Дени, чтобы разрушить все свои мечты о жестокий камень под названием 40 фпс и люты...
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Сергей Кузнецов
07:14
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус )) Скоро опять что нить отмочит и цена упадет, а выиграет только он.
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Зеновий Радеонович
07:12
дрочильня - серия асасинов. А тут просто чуть более высокий порог вхождения
Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
Petrov Roman
07:10
Там не то что мыло, там артефакты какие-то. Но не везде, конечно. В радуге на это пофиг, там всё слишком быстро происходит
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Petrov Roman
07:09
И охота же вам заниматься этим онанизмом))
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Агалар Малхасов
07:07
У меня все супер работает после обновления. Redmi 9T
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
Михаил
07:07
Видеокарт вам больше не увидеть. Теперь видеокарты будут только на распродажах в ДНС. Будут как птицам по зернышку выкидывать, по одной. Ухаха. По 100-300 тысяч только ненормальные карты будут покупат...
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем