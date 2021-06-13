Элегантная электронная зажигалка, получившая оригинальный дизайн, работает, создавая двойную электродугу лёгким нажатием на клавишу. Девайс подзаряжается через USB-интерфейс, имеет защиту от ветра и влажности, экономичный в использовании, а также выполнен из экологически чистого материала. На передней панели устройства размещается небольшой LED-дисплей, отображающий остаток заряда на текущий момент времени.

Цена: US $16.76 / 1202.05 руб.

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Умная приставка-стик для ТВ MK809IV сделает ваш просмотр максимально комфортным. Она оснащена Bluetooth 4.0, Wi-Fi и работает под управлением операционной системы Android 7.1 на 4-ядерном процессоре RK 3229 с 2 ГБ ОЗУ DDRIII и встроенным хранилищем EMMC на 16 ГБ. Предусмотрено расширение памяти с помощью карты MicroSD / TF до 32 ГБ.

Цена: от US $22.99 / 1648.87 руб.

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Отсутствие сварки – довольно серьёзная преграда на пути решения многих задач. Однако теперь можно смело забыть о ней, просто приобретя компактный агрегат Zx7. Конечно, для большого электрода он не подойдёт, поскольку становится возможным задымление, а для электрода «тройка» вполне. Что касается характеристик этой 60-амперной сварочной установки, то она имеет ток дуги 20-250 А и компактные габариты 19 x 8.5 x 12 см.

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Цена: US $46.98 / 3369.46 руб.

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Удобная электрическая отвёртка производства известной компании WORX поможет вам выполнить любые ремонтные работы. Инструмент имеет револьверный зажим с 6 битами в картриджах, силу тока 1.5 ампера, напряжение 3.6 вольта, зарядный USB-кабель, размеры 185 х 45 х 119 мм и вес 200 граммов.

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Цена: US $129.00 / 9323.04 руб.

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Специально для тех, кто часто отвлекается по делу и постоянно забывает о стоящей рядом кружке с чаем или кофе, китайский производитель YOHOLOO выпустил подставку с подогревом. Она в течение длительного времени поддерживает оптимальную температуру 40-55 градусов Цельсия. Устройство имеет приятный дизайн круглой формы и удобное подключение к источнику питания 220 вольт.

Цена: US $13.42 / 962.50 руб.

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Водонагреватель от суббренда Xiaomi Viomi, работающий на газу, продаётся в двух вариантах объема на 13 и 16 литров. Бойлер имеет лаконичный дизайн и большой, информативный дисплей на передней панели. Кроме того, есть возможность управления нагревателем с синхронизированного с ним смартфона, менять настройки и мониторить текущее состояние устройства.

Цена: от US $284.11 / 20376.72 руб.

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Набор для ремонта автомобиля, состоящий из 46 инструментов, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Здесь есть всё – насадки на любой вкус и цвет, трещотка, вороток, 14-миллиметровые сменные головки, гибкий вал, удлинители и торксы.

Цена: от US $16.92 / 1213.52 руб.

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