Зарядный кабель бренда ESSAGER имеет Т-образный штекер и сменные магнитные наконечники с интерфейсами TYPE-C, Lightning, а также Micro-USB. При желании его можно не вынимать из гнезда смартфона, чтобы не расшатывать разъём и защитить гаджет от попадания внутрь пыли. Длина провода составляет 1 и 2 метра на выбор.

Цена: от US $0.79 / 57.02 руб.

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Этот компактный гаджет бренда UARELIFFE, имеющий четыре режима работы, позволит всегда поддерживать нужную температуру напитков. Мощность 170-граммовой подставки с размерами 17 х 12.2 см составляет всего лишь 10 ватт. Однако этого потенциала более чем достаточно для того, чтобы подогреть остывший чай, молоко или кофе.

Цена: US $10.99 / 793.21 руб.

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Датчик Doberman Security крепится на окне, столе, ящике или сейфе с помощью двустороннего скотча. Сигнальный прибор улавливает вибрационные колебания и воспроизводит громкий звук через предусмотренный встроенный динамик. Чувствительность сенсора на датчике разработана таким образом, чтобы максимально избежать ложного срабатывания при дожде, порывах ветра или проезжающей возле дома машины. Работает девайс на трёх батарейках LR44, которые входят в комплект.

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Цена: US $8.99 / 648.86 руб.

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Универсальные настольные часы BT506 с зеркальной лицевой панелью, будильником, Bluetooth 4.0, FM-радио, встроенной колонкой и аккумулятором ёмкостью 2000 мАч. На корпусе устройства располагаются механические кнопки управления, порт micro USB для зарядки, слот для карты памяти micro SD/TF с поддержкой до 32 ГБ и аудиоразъём 3.5 мм.

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Цена: US $15.24 / 1099.96 руб.

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С виду совершенно обычное украшение имеет сверхчувствительное в термическом плане покрытие, моментально меняющее свой цвет, если температура его носителя падает или повышается. Приобрести такой необычный термометр можно в нескольких оттенках (5 вариантов на выбор), правда, меняются они все одинаково. Также у продавца имеется размерная таблица, чтобы покупатель мог подобрать себе кольцо по размеру.

Цена: от US $0.60 / 43.31 руб.

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Антимоскитную электронную лампу SFOED с цоколем Е27 можно применять в двух режимах: в качестве ночника и как прибор для избавления от докучливых комаров и других разных мошек. Продолжительность жизни лампы составляет 50000 часов. Кроме того, у продавца также можно приобрести подходящий патрон со встроенной вилкой.

Цена: US $3.25 / 234.57 руб.

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Отличный вариант «умных» часов для прекрасных дам, привлекающий внимание своим эффектным дизайном и универсальным оснащением. Аксессуар имеет всё необходимое – от передатчика данных Bluetooth 4.0 до измерителя частоты сердечных сокращений. Кроме того, стоит выделить возможность синхронизации этих smart-watch с мобильными устройствами, работающими под управлением популярных операционных систем iOS и Android.

Цена: US $25.83 / 1864.30 руб.

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