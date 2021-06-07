Это универсальное зарядное прекрасно подойдёт для батареек AA и AAA типа, причём как литий-ионных, так и щелочных. При этом количество разъёмов позволяет одновременно подключать до 4-х источников питания, определяя с помощью индикации их состояние. Имеется здесь и экран, а также поддержка 12-вольтной потребительской зарядки и комплектный адаптер на 220 В.

Цена: от US $9.11 / 666.81 руб.

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Компактный аксессуар, занимающий минимум места в сумке, благодаря своим скромным габаритам 15 x 9.7 см, мгновенно раскладывается в полноценную клавиатуру с 64 механическими клавишами и удобным боковым расположением тачпада, для которого предусмотрена отдельная створка. Устройство подходит не только для ПК, но и для планшетного компьютера, ТВ-приставки и даже смартфона. Подключение обеспечивает Bluetooth, работающий в радиусе 15 м, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 140 мАч. В продаже есть руссифицированная клавиатура.

Цена: US $23.79 / 1747.52 руб.

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Данная система видеонаблюдения от надёжного производителя AZDOME имеет такие достоинства, как хорошая апертура F/1.8, широкоугольный объектив, поддержка видео формата 4K и возможность съёмки в ночное время суток. Кроме того, видеорегистратор оснащён GPS-навигатором и модулем беспроводной передачи данных Wi-Fi.

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Цена: от US $55.86 / 4088.67 руб.

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Система контроля давления в шинах Deelife имеет широкий диапазон настройки и поддерживает звуковые оповещения. Приёмник TPMS подключается через порт USB к автомобильному плееру, работающему на базе операционной системы Android, значения давления и температуры в шинах выводятся на экран. Звуковое оповещение включается через динамики автомобиля. Есть возможность купить товар со склада в Российской Федерации.

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Цена: от US $26.40 / 1939.25 руб.

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Двухскоростная электродрель-шуруповёрт ANEERPOWER имеет мощность 130 ватт и при этом работает бесшумно и без проводов на аккумуляторах. Аккумуляторы заряжаются около 1.5-2 часов. Первая скорость равна 0-400 оборотов в мин., вторая скорость - 0-1500 оборотов в мин. Товар укомплектован специальным пластиковым кейсом для хранения и переноски, блоком питания для подзарядки инструмента, разными битами, а также насадками. У продавца на выбор десять комплектаций товара.

Цена: от US $23.90 / 1749.36 руб.

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Карманная игровая ретро-консоль TECTINTER поддерживает подключение к телевизору через AV-кабель и комплектуется дополнительным джойстиком. Гаджет имеет 3-дюймовый IPS- дисплей, удобные кнопки управления, динамик и выход 3.5 мм для наушников. Кроме того, на девайсе по умолчанию предустановлены 400 восьми битных игр.

Цена: от US $9.72 / 711.46 руб.

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Цифровой радиоприёмник Radiwow R-108 с ЖК-дисплеем и подсветкой выдаёт качественный и громкий звук, а также имеет автоматический поиск. Есть встроенный будильник и ночной режим. Приёмник выполнен в чёрном и сером цвете, доступна бесплатная доставка со склада в России.

Цена: от US $43.16 / 3159.58 руб.

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