Недорогие и полезные товары с AliExpress: газовая зажигалка, автомагнитола и другие
Газовая зажигалка
Стильный ветрозащитный аксессуар от бренда COHIBA с четырьмя горелками, корпусом из пластика и металла, а также компактным размером легко помещается в ладонь и даже в самый небольшой кармашек. Кроме того, у этой эффектной турбозажигалки есть возможность дозаправки и регулировки силы подаваемого пламени.
Цена: US $9.92 / 726.20 руб.
Чехлы на сиденья
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Универсальные чехлы на сидения в салон автомобиля пошиты из современного материала – экокожи. Чехлы подойдут на любые модели машин. В комплектацию товара входят 2 чехла на передние сиденья и 1 на задний диван. В магазине имеется большой выбор цвета и предусмотрена доставка покупки со склада в России.
Цена: от US $5.85 / 428.26 руб.
Подогреватель чашек
Незаменимое приспособление для офиса и дома, которое поможет поддерживать необходимую температуру кофе и других напитков. Для этого предусмотрено три основных режима, удобная кнопка включения и выключения питания, а также защита от воды, предотвращающая порчу девайса при намокании.
Цена: от US $16.98 / 1243.04 руб.
Автомобильная магнитола
Автомобильная 2 din-магнитола JMCQ с удобным 9-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем и отличным качеством звука оснащена FM-радио, GPS-навигатором, Bluetooth, Wi-Fi и Mp4-плеером. Внутренняя память мультимедийного устройства, который работает на операционной системе Android, составляет 128 ГБ, оперативная память - 1ГБ.
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Цена: от US $94.10 / 6888.70 руб.
Чехлы для iPhone
Ударопрочный чехол MOFI для iPhone, пошитый из прочной кожи, защитит любой смартфон от повреждений и загрязнений. Чехол качественный и выглядит очень стильно, устойчивый к падениям и царапинам, прочный, никогда не выцветает. В интернет-магазине доступны три расцветки для 19 моделей.
Цена: от US $3.89 / 284.77 руб.
Led-лампы
Качественные светодиодные лампы с цоколем P21W (1156) устанавливаются в габариты, стопы или поворотники. По яркости свечения не уступают обычным лампам, что касается срока службы и потребления энергии, то по этим параметрам они значительно их превосходят.
Цена: от US $1.51 / 110.54 руб.
Беспроводные наушники
Полностью беспроводные наушники SANLEPUS B1оснащены удобными, надёжными ушными крючками для комфортного применения. Гаджет имеет усиленную конструкцию для защиты от пота и воды во время спортивных тренировок. На каждом наушнике предусмотрены регуляторы громкости и трека, воспроизведение и пауза. Устройства имеют мощный, сбалансированный звук с динамическим диапазоном и шумоизоляцией.
Цена: от US $23.99 / 1756.21 руб.
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