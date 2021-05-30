Этот автомобильный девайс помимо того, что имеет поддержку радио FM, предназначен воспроизведения аудиозаписей с USB-флешки и с помощью карты памяти TF-формата. Также предусмотрено проводное подключение через гнездо AUX и беспроводная синхронизация по Bluetooth-соединению. В комплекте к устройству прилагается компактный пульт дистанционного управления.

Цена: US $4.18 / 307.83 руб.

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С набором Hi-Spec любая работа будет ладиться. Дома, в мастерской и в гараже – такое количество сменных бит и свёрл позволит налегке справляться с поставленными задачами. Всё разложено по полочкам, поскольку весь инструментарий дополняется отличным органайзером из прочного пластика.

Цена: от US $35.99 / 2650.50 руб.

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Электрический распылитель PROSTORMER – это незаменимый помощник на хозяйстве у дачника и автомобилиста, с помощью которого можно в считанные минуты окрасить любую поверхность. Имеет мощную равномерную струю и литровую вместимость. Возможно, кто-то удивится, но данный краскопульт подойдёт не только для окрашивания стен, но и для декорирования кондитерских изделий. Кроме того, чтобы вашу покупку доставили быстро, доступен заказ с российского склада.

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Цена: от US $35.99 / 2650.50 руб.

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Ёмкость портативного повербанка Essager составляет 30000 мАч, поэтому её с лихвой хватит на целых три устройства. Вне зависимости от количества подключаемой техники, повербанк не греется, равноценно обеспечивая энергией все мобильные гаджеты. Полного заряда устройства хватает на 5-6 подзарядок одного смартфона.

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Цена: от US $19.99 / 1472.17 руб.

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Универсальная модель видеорегистратора с откидывающимся экраном подходит для любой машины. Система Junsun работает под управлением ОС Android 5.1, оснащена модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth, GPS-навигацией, а также поддержкой 4G. Кроме того, пользователь может подключить к устройству камеру заднего вида и при необходимости записывать всё происходящее на карту памяти, а затем выводить записанные видеоролики на 7.84-дюймовую панель.

Цена: от US $131.13 / 9625.23 руб.

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Весьма стильная вещица, в которой довольно трудно узнать раскладной перочинный нож. Между тем, это действительно так, в чём можно убедиться, взяв его в руки. Длина лезвия составляет 5 см, что позволяет всегда носить нож при себе. К плюсам этого миниатюрного ножа можно отнести добротность креплений, а также использование качественной стали для изготовления лезвия, которое, к тому же, прекрасно точится.

Цена: от US $7.02 / 516.99 руб.

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Керамическое покрытие и удобная насадка фильтра делает его незаменимым помощником на кухне, способным максимально деликатно очищать проточную воду. Особенно уместной его установка будет в старых квартирах, где из-за изношенной инфраструктуры по трубам течёт грязная вода с огромным количеством вредных примесей. Радует и выгодность такого решения, особенно если учесть скидку и отказ от дорогой бутилированной воды, как альтернативного варианта.

Цена: от US $12.67 / 933.09 руб.

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