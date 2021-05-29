Недорогие и полезные товары с AliExpress: газовая зажигалка, набор инструментов и другие
Газовая зажигалка
Мощная ветрозащищённая тройная зажигалка HONEST с газовой заправкой - это стильный и красивый подарок для любого мужчины. Интернет-магазин предлагает на выбор четыре варианта цветового исполнения этого, казалось бы, обычного, но практичного товара. Кроме того, в посылку продавец кладёт небольшие подарки для покупателей.
Цена: US $7.35 / 539.51 руб.
Доставка: US $3.54 / 259.84 руб.
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Портативный компрессор
Этот девайс подойдёт не только автомобилистам, но и владельцам любых других транспортных средств, поскольку с его помощью можно восстановить давление в любых шинах, просто задав нужную величину и включив питание. Подобное приобретение, в самом деле, будет очень полезным, так как устройство имеет яркий дисплей, качественную пайку корпуса, металлический шток и редуктор, а также фонарик, позволяющий работать в тёмное время суток.
Цена: от US $30.50 / 2238.77 руб.
Проектор-ночник
Этот необыкновенно красивый проектор-ночник оснащён динамиком, модулем Bluetooth и пультом дистанционного управления. Вы сможете одновременно слушать музыку с синхронизированного смартфона и наслаждаться различными световыми эффектами. Гаджет работает на встроенном аккумуляторе, который заряжается через USB-разъём. Такой необычный сюрприз будет прекрасным подарком для ребёнка.
Цена: от US $14.18 / 1040.84 руб.
Умный шейный массажёр
Портативный массажёр Jeeback G3 от суббренда Youpin компании Xiaomi в течение 15 минут делает компресс и подаёт безопасные и расслабляющие импульсы тока. Устройство имеет 4 массажные головки, 6 режимов и 9 скоростей работы. Отлично помогает при долгой сидячей работе и тяжёлых нагрузках, имитируя ручной массаж.
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Цена: от US $39.72 / 2925.17 руб.
Набор инструментов
Лёгкий, компактный, эргономичный – этот чемоданчик не займет много места в багажнике, зато в нем есть все необходимое, начиная со сменных бит и заканчивая ключами-трещотками и удобными отвёртками с магнитными держателями. Среди прочих особенностей представленного в наборе ассортимента – наличие специальных насадок-удлинителей и воротка с боковым размещением. В общем, вполне достойный набор и по заверениям продавца и, согласно отзывам покупателей.
Цена: от US $23.08 / 1694.12 руб.
Чехол для смартфона
Ударопрочный чехол WeeYRN предназначен для смартфонов Redmi, он защитит ваш гаджет при падении от нежелательных повреждений. Чехол имеет магнитную крышку, благодаря которой мобильное устройство будет защищено со всех сторон. В интернет-магазине доступны четыре цвета: красный, чёрный, голубой и зелёный.
Цена: от US $7.19 / 527.76 руб.
Видеорегистратор
Отличный вариант видеорегистратора от бренда ANSTAR работает на Android, оснащён 10-дюймовым дисплеем с поддержкой полноэкранного режима FHD и камерами с широкоугольным обзором, обеспечивающим быструю и безопасную парковку при движении задним ходом. Кроме того, устройство можно синхронизировать со смартфоном и устанавливать на него всевозможные приложения. Имеется здесь и GPS-навигация, и Bluetooth с Wi-Fi, и система ADAS.
Цена: от US $108.00 / 7927.44 руб.
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