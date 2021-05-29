Мощная ветрозащищённая тройная зажигалка HONEST с газовой заправкой - это стильный и красивый подарок для любого мужчины. Интернет-магазин предлагает на выбор четыре варианта цветового исполнения этого, казалось бы, обычного, но практичного товара. Кроме того, в посылку продавец кладёт небольшие подарки для покупателей.

Цена: US $7.35 / 539.51 руб.

Доставка: US $3.54 / 259.84 руб.

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Этот девайс подойдёт не только автомобилистам, но и владельцам любых других транспортных средств, поскольку с его помощью можно восстановить давление в любых шинах, просто задав нужную величину и включив питание. Подобное приобретение, в самом деле, будет очень полезным, так как устройство имеет яркий дисплей, качественную пайку корпуса, металлический шток и редуктор, а также фонарик, позволяющий работать в тёмное время суток.

Цена: от US $30.50 / 2238.77 руб.

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Этот необыкновенно красивый проектор-ночник оснащён динамиком, модулем Bluetooth и пультом дистанционного управления. Вы сможете одновременно слушать музыку с синхронизированного смартфона и наслаждаться различными световыми эффектами. Гаджет работает на встроенном аккумуляторе, который заряжается через USB-разъём. Такой необычный сюрприз будет прекрасным подарком для ребёнка.

Цена: от US $14.18 / 1040.84 руб.

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Портативный массажёр Jeeback G3 от суббренда Youpin компании Xiaomi в течение 15 минут делает компресс и подаёт безопасные и расслабляющие импульсы тока. Устройство имеет 4 массажные головки, 6 режимов и 9 скоростей работы. Отлично помогает при долгой сидячей работе и тяжёлых нагрузках, имитируя ручной массаж.

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Цена: от US $39.72 / 2925.17 руб.

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Лёгкий, компактный, эргономичный – этот чемоданчик не займет много места в багажнике, зато в нем есть все необходимое, начиная со сменных бит и заканчивая ключами-трещотками и удобными отвёртками с магнитными держателями. Среди прочих особенностей представленного в наборе ассортимента – наличие специальных насадок-удлинителей и воротка с боковым размещением. В общем, вполне достойный набор и по заверениям продавца и, согласно отзывам покупателей.

Цена: от US $23.08 / 1694.12 руб.

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Ударопрочный чехол WeeYRN предназначен для смартфонов Redmi, он защитит ваш гаджет при падении от нежелательных повреждений. Чехол имеет магнитную крышку, благодаря которой мобильное устройство будет защищено со всех сторон. В интернет-магазине доступны четыре цвета: красный, чёрный, голубой и зелёный.

Цена: от US $7.19 / 527.76 руб.

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Отличный вариант видеорегистратора от бренда ANSTAR работает на Android, оснащён 10-дюймовым дисплеем с поддержкой полноэкранного режима FHD и камерами с широкоугольным обзором, обеспечивающим быструю и безопасную парковку при движении задним ходом. Кроме того, устройство можно синхронизировать со смартфоном и устанавливать на него всевозможные приложения. Имеется здесь и GPS-навигация, и Bluetooth с Wi-Fi, и система ADAS.

Цена: от US $108.00 / 7927.44 руб.

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