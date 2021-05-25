Этот миниатюрный электрический ленточный шлифовальный станок со своими основными задачами справится всегда без нареканий. Он поможет легко и качественно заточить любую необходимую деталь. Потребляемое напряжение корректируется под требуемый объём работ, для этого машинка дополнена специальным комплектным адаптером. В зависимости от этого будет меняться и скорость оборотов шлифовальной ленты, поддерживая оптимальный режим рабочего процесса.

Цена: US $27.96 / 2061.78 руб.

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С этим миниатюрным устройством от известного производителя Baseus зарядка гаджета в пути не составит особого труда. Модель К8-С Grain Car Charger с подсветкой, выполненная из износостойкого пластика ABS, имеет размер 4.5 x 2.4 х 2.4 см. Для полноценной работы девайса требуется входящее напряжение от 12 до 24 В, что позволяет использовать его в любом автомобиле без каких-либо перебоев.

Цена: US $4.29 / 316.35 руб.

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Суперкомпактные наушники, способные передавать контент по воздуху благодаря интеграции последней версии Bluetooth 5.0, обладают множеством достоинств. Среди них – стереозвук, высокая автономность и стильный комплектный кейс для хранения, транспортировки и подзарядки устройства.

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Цена: от US $4.99 / 367.97 руб.

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«Умная» сигнализация от бренда KERUI с датчиками движения, открытия окон и дверей, сиреной, а также возможностью подключения детектора дыма и камеры наблюдения защищает вашу собственность изнутри. Устройство отправляет мобильные оповещения, когда двери или окна открываются и когда в доме обнаруживается движение.

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Цена: от US $39.89 / 2941.51 руб.

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Электронный дальномер бреда Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния лазером. Кроме того, прибор имеет функцию замера площади, а также объёма. Расстояние измерения устройства достигает от 40 до 100 метров. Магазин предлагает девять вариантов конфигурации функционала дальномера.

Цена: от US $15.72 / 1159.20 руб.

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Необычный мини-ПК умещается в руке и работает на процессоре Intel Celeron N4100, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ eMMC. Устройством можно пользоваться дома и если требуется брать для работы в офисе. Также мини-компьютер поддерживает установку операционной системы Windows 10 или Linux на выбор. Легко подключается к монитору или ТВ кабелем с интерфейсом HDMI 2.0. Кроме того, к мини-ПК подключаются беспроводная клавиатура и мышь через соединение Bluetooth 4.2.

Цена: US $223.20 / 16458.88 руб.

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Автомагнитолы с выдвижным экраном всегда пользовались популярностью, и модель PolarLander 9601А с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и поддержкой русского языка в мультиязычном интерфейсе — не исключение. В ней, действительно, есть всё самое необходимое, причём по вполне доступной цене: поддержка всех форматов мультимедиа, модуль Bluetooth для беспроводной передачи данных, удобное кнопочное управление на рулевом колесе, мощный звук усилителя MOSFET и многое другое.

Цена: US $63.72 / 4698.74 руб.

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