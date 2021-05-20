Этот красивый светильник один из самых популярных на Aliexpress. Он имеет 16 фиксируемых цветов и четыре режима переключения свечения/мигания. Яркость регулируется, доступно 17 уровней. Очень удобное управление пультом. Цвет меняется также от прикосновения.

Цена: от US $9.29 / 684.76 руб.

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Проектор Xiaomi Wanbo компактный, лёгкий и удобный в переноске, имеет нескользящие накладки и резьбовое отверстие на дне, может быть устойчиво размещён на столе или закреплён с помощью кронштейна. Поддерживает размеры экрана от 15 до 80 дюймов и воспроизведение HD 1080P, внутри располагается лампа на 1000 люмен. Устройство имеет встроенный высококачественный стереодинамик, благодаря которому отпадает необходимость подключения дополнительной акустики. Соотношение сторон 4:3 и 16:9, идеально подходит для игры, просмотра фильмов или футбольных матчей с семьёй и друзьями в любом удобном месте.

Цена: от US $319.99 / 23586.16 руб.

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HDMI KVM-переключатель производства бренда Ugreen поможет использовать одну USB-клавиатуру, USB-мышь и монитор для управления 2 компьютерами. Он предназначен для многозадачной работы с двумя компьютерами в удобное для вас время, что повышает производительность в офисе или дома.

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Цена: от US $14.92 / 1099.74 руб.

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Магнитная часть держателя закреплена на шарнире, что даёт возможность менять угол наклона смартфона в нужное положение. Держатель сделан из алюминиевого сплава и прочного пластика. Предусмотрено несколько вариантов мест для крепления на выбор. В комплектации товара имеется металлическая крепёжная пластина на смартфон.

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Цена: от US $3.99 / 294.10 руб.

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Автоматический дозатор Baseus оснащен инфракрасным датчиком, который распределяет жидкость после приближения к нему руки. Подходит для большинства дезинфицирующих средств, продающихся на современном рынке. Дозатор изготовлен из высококачественного материала, который обеспечивает высокую долговечность и надёжность изделия.

Цена: US $18.39 / 1355.51 руб.

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Принцип жарки аэрофритюрницы Youpin аналогичен принципу жарки в духовке, в которой используется высокоскоростной циркулирующий горячий воздух. Еда, приготовленная в ней, гораздо полезнее, чем на традиционной сковороде. А по сравнению с духовым шкафом большого объёма она позволяет сэкономить место и подходит для повседневного использования.

Цена: US $192.04 / 14155.09 руб.

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Благодаря тканевой оплётке кабель производства известной китайской компании FLOVEME прослужит вам очень долго. А наличие светодиода в штекере поможет отыскать кабель в кромешной темноте и не повредить разъём телефона при подключении. В магазине предлагаются на выбор кабели четырёх цветов.

Цена: US $1.96 / 144.47 руб.

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