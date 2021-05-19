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Недорогие и полезные товары с AliExpress: медиаплеер, стилус, универсальная точилка и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Медиаплеер

Это устройство предназначено для автомобиля и позволяет воспроизводить аудио контент при помощи чтения карт памяти стандарта SD и TF. Можно выполнять подключение через AUX, USB или беспроводное соединение по технологии Bluetooth. Всё просто и понятно, причем не только в эксплуатации с кнопочным управлением, но и в установочном процессе, для чего используется основная консоль и напряжение 5-12 В.

Цена: от US $2.43 / 179.01 руб.

Доставка: US $1.83 / 134.81 руб.

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Многофункциональная точилка

Универсальный аппарат от HILDA для заточки и шлифовки любых инструментов «3 в 1» имеет мощность на 96 ватт. Здесь есть всё, начиная с обычной точилки и ножниц, и заканчивая HSS- дрелью и свёрлами для скручивания креплений. Имеется даже долото. И всё это вполне доступной цене.

Цена: US $30.97 / 2281.51 руб.

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Спортивные смарт-часы Bip U от Amazfit получили не только стильный дизайн, но и надёжную защиту от воды и пыли IP68, позволяющую носить их во время занятий спортом или на пробежке. Гаджет имеет 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, эргономичный силиконовый ремешок, GPS-навигацию, точечный пульсометр, а также поддерживает синхронизацию с продукцией Apple и Android. 

Цена: от US $59.99 / 4419.37 руб.

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Электрический домкрат

С таким домкратом даже самая хрупкая блондинка сможет поменять запаску, поставив своего железного коня на дыбы, благо, грузоподъёмность в 5 тонн позволяет. Более опытным автолюбителям этот набор может помочь в проведении временного ремонта, для чего производителем предусмотрен удобный комплектный бокс, фонари, молоток и электрический гаечный ключ.

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Цена: от US $66.97 / 4933.57 руб.

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ТВ-бокс Xiaomi Mi TV Stick

Если вы хотите приобрести Smart-TV, но у вас мало места, рекомендуем этот компакетный портативный ТВ-бокс. Миниатюрный девайс существенно расширят функциональные возможности вашего телевизора, так как работает на ОС Android 9 и поддерживает много приложений Google. Конечно, 1 ГБ памяти в устройстве мало для хорошего гейминга или просмотра контента в самом высоком разрешении, но всё остальное устройство потянет. Порадует и комплектация бокса, оснащённого пультом ДУ, зарядным устройством и прилагающимся к нему кабелем.

Цена: от US $35.99 / 2651.33 руб.

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Беспроводная колонка

Портативная беспроводная мини колонка от бренда Anker имеет надёжный влагозащищённый корпус и работает по Bluetooth-соединению. И хотя устройство получило небольшие компактные размеры, однако оно обладает мощностью на 12 Вт, качественными басами и чистым звучанием даже на максимальной громкости. Из других особенносте стоит выделить крупные кнопки управления, расположенные на верхней панели и отличную автономность, которая составляет около 24 часов.

Цена: от US $49.36 / 3636.27 руб.

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Стилус

Чувствительный и точный стилус для сенсорных экранов с наконечником 1,5 мм от бренда AIEACH - это аналог знаменитого Apple Pencil. Он подходит абсолютно для всех брендов (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo) и имеет 3 типа смарт линий, 1 кнопку для сопряжения и поддержку операционных систем iOS, Android и Window. Одного заряда аккумулятора стилуса ёмкостью 140 мАч хватает на 10 часов работы.

Цена: US $12.70 / 935.59 руб.

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