Эта компактная рулетка с цифровым дисплеем имеет лазерный дальномер и ленту, оснащённую магнитным крюком. Лента поможет проводить измерение длиной до пяти метров, а лазер позволяет увеличить диапазон замеров до 40 или 60 метров. Устройство автоматически подсчитывает площадь помещения и высвечивает её и длину на дисплее.

Цена: от US $36.00 / 2661.37 руб.

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Отвёртка суббренда популярной китайской компании Xiaomi Sata продаётся в комплекте с 24 битами, которые разложены в небольшом пластиковом кейсе. Кроме того, 6 бит можно поместить в стержень компактной отвёртки, чтобы при необходимости иметь всегда под рукой. Все биты разных размеров и формы, поэтому такой набор будет очень полезен всем, кто занимается ремонтом электроники.

Цена: US $28.99 / 2143.14 руб.

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Bluetooth-геймпад производителя Terios T3 X3, подходит ко всем ПК, телевизионным панелям, ТВ‐приставкам, планшетам и смартфонам, устройство работает в 2 режимах. Первый режим является беспроводным, а во втором предусмотрено подключение к смартфону: нужно выдвинуть из геймпада держатель, зафиксировать в нём мобильник и можно играть.

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Цена: от US $10.32 / 762.93 руб.

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Этот компактный прибор бренда VXDIAG служит для определения процента содержания воды в тормозной жидкости автомобиля, требуется всего лишь снять с тестера колпачок, и опустить электроды в бачок. Жёлтые индикаторы сигнализируют о том, что вода в допустимой норме от 1-5% до 3%. Красные лампочки показывают, что жидкость пора менять, так как воды в ней больше 3%. Зелёный светодиод говорит о содержании воды в тормозной жидкости меньше 1-5% и нормальном заряде батарейки AAA-типа.

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Цена: US $2.34 / 197.3 руб.

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Такой термостойкий скотч легко выдерживает температуру до 280 °С и пригодится там, где обычный просто расплавится. Также широко используется в качестве электрической изоляции для трансформатора, двигателя, катушки, конденсатора в электронной промышленности. Продаётся мотками длиной 30 метров и шириной от 3 до 100 мм.

Цена: от US $1.89 / 139.72 руб.

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В наборе от WORKPRO собраны только самые необходимые инструменты, которые пригодятся при проведении какого-либо ремонта - это молоток, пассатижи, отвёртка с набором бит, уровень, канцелярский нож, разводной ключ и обычные рожковые ключи. Всего в набор входит 156 наименований. Весь комплект размещается по соответствующим карманам в удобной сумке-чехле.

Цена: от US $35.19 / 2601.49 руб.

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Планшет Teclast P20 HD с восьмиядерным процессором и экраном 10.1 дюйма работает на новейшей операционной системе Android 10, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Батарея большой ёмкости на 6000 мАч позволяет работать планшету до 10 часов.

Цена: US $142.90 / 10564.16 руб.

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