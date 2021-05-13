TWS-наушники Mifa X8 подключаются по беспроводной технологии Bluetooth 5.0, оснащены сенсорным переключением для удобного управления и подходят для любого смартфона. Устройства обеспечивают первоклассное звучание и работают от одного полного заряда около четырёх часов, а стильный круглый футляр имеет аккумулятор ёмкостью 450 мАч и может зарядить наушники до 4-5 раз. Для заказа доступны наушники чёрного и белого цвета.

Цена: US $19.80 / 1468.85 руб.

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Зеркало заднего вида Bluavido имеет 12-дюймовый ЖК-дисплей, заднюю камеру, G-сенсор, циклическую запись, обнаружение движения, мониторинг парковки, детектор радаров и отображает время и дату. Кроме того, доступно применение SIM-карты, чтобы подключить интернет и установить мобильные приложения из PlayMarket.

Цена: от US $72.28 / 5362.03 руб.

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Графический планшет Artisul D16 с 15.6-дюймовым экраном разрешением 1920 x 1080 пикселей порадует своего обладателя невероятной чувствительностью и отзывчивостью на каждое прикосновение. Подставка добавляет ещё больше удобства и комфорта. В набор входят проводное перо и сменные насадки. Гаджет имеет 7 программируемых кнопок быстрого доступа, и совместим с операционными системами Windows и MacOS. Поверхность экрана покрыта плёнкой AG с функцией антибликов, защиты от отпечатков пальцев и царапин.

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Цена: US $259.84 / 19276.00 руб.

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Кухонная электрическая кофемолка бренда JE J. COTTON. DESIGN с мощным мотором работает от сети 220 В. Корпус выполнен из крепкого пластика, а лезвие из нержавеющей стали. Такая кофемолка отлично подойдёт для измельчения не только кофейных зёрен, но и крупной соли или перца.

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Цена: US $21.46 / 1591.99 руб.

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Эта беспроводная и водонепроницаемая колонка под названием Zealot S1 имеет чистый звук и удобное подключение к любому устройству, поддерживающему Bluetooth-технологию. Кроме того, она оснащена ярким светодиодным фонариком и специальным креплением на велосипедный руль. В магазине предлагаются на выбор колонки разного цвета: красного, голубого, серого, коричневого и зелёного.

Цена: US $19.99 / 1482.94 руб.

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Эргономичная вертикальная мышь Delux M618 работает в двух беспроводных режимах: Bluetooth 4.0 и 2.4 ГГц. Манипулятор совместим с большинством операционных систем, включая Windows, Mac и Linux, и оснащён встроенным литий-ионным аккумулятором, который легко подзаряжается по USB-кабелю даже во время эксплуатации компьютерной мышки.

Цена: US $29.99 / 2224.78 руб.

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Робот для мытья окон LIMABEAN подходит как для влажной, так и сухой уборки. Аппарат имеет надёжное крепление к стеклу, которое обусловлено наличием мощного двигателя у устройства. Робот-мойщик не оставляет разводов и подходит для всех типов окон. В магазине для покупки доступны три варианта модели с разными принципами управления, в том числе с помощью пульта ДУ или смартфона.

Цена: от US $117.60 / 8724.05 руб.

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