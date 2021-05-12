Не стоит дожидаться, когда сотрётся покрытие рулевого колеса, ведь тогда оно непременно заскрипит в руках, делая процесс вождения менее комфортным. Вместо этого стоит присмотреться к такой оплётке из натуральной кожи, которая представлена онлайн-магазином в 8-ми цветовых вариантах. В комплекте прилагается игла и нить, благодаря этому можно справиться с оборачиванием руля самостоятельно.

Цена: US $8.70 / 643.55 руб.

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Чтобы не было беспорядка в машине, нужно позаботиться о том, чтобы всё лежало на местах, и было всегда под рукой. Для этого достаточно обзавестись таким универсальным органайзером, который легко крепится к козырьку, размещая в своих отделениях все необходимые документы, аксессуары и прочую мелочёвку. Здесь есть даже фиксаторы для пластиковых карточек, очков и ручек, и всё это представлено в магазине в 4-х разных цветах.

Цена: US $8.62 / 637.63 руб.

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Это не просто часы, а самый настоящий тайник с несколькими внутренними отделениями для хранения ценных вещей, денег, ювелирных изделий и тому подобное. Ещё, например, на скрытых за циферблатом полочках можно прятать ключи или лекарственные препараты от детей – как говорится, всё гениальное просто.

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Цена: US $14.42 / 1066.66 руб.

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При помощи такого нехитрого переходника-адаптера можно легко подключить любой электроприбор к электрической сети, если не имеется поблизости доступа к розетке. Для этого достаточно просто вкрутить его вместе стандартного патрона е27, и вы получите своеобразное подобие удлинителя, если его нет в наличии. Переходник пригодится как для работы электрикам, так и для использования в домашних условиях.

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Цена: US $1.83 / 135.37 руб.

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Этот портативный беспроводной Bluetooth-динамик, доступный в двух вариантах на 3 и 5 Вт идеально подойдёт для домашнего применения или автомобиле. Устройство работает автономно, благодаря оснащению аккумуляторной батареей ёмкостью 600 мАч, в 5-ваттном динамике установлена батарея на 1000 мАч. Из других особенностей девайса стоит упомянуть поддержку карт памяти, TWS-подключение к смартфону для эксплуатации в паре, а также разъёмы USB и AUX.

Цена: от US $12.14 / 898.01 руб.

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Такие ножницы - это незаменимое подспорье как для профессиональных швей, так и для простых любителей кройки и шитья, ведь они оснащены лазерным наведением, позволяющим разрезать ткань по идеально ровной направляющей. Кроме того, производитель позаботился и о качественной заточке инструмента, сделав его полностью готовым к эксплуатации.

Цена: US $7.55 / 558.48 руб.

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Универсальный налобный фонарь имеет две отдельно регулируемые светодиодные линзы дальнего и ближнего свечения, что, безусловно, очень удобно в эксплуатации, а также возможность заряда от любого носителя энергии с USB-разъёмом, главное, не забыть заказать перезаряжающуюся батарею. Фонарь продаётся в комплектации с чехлами, переходниками для прикуривателя и прочими аксессуарами.

Цена: от US $3.73 / 275.91 руб.

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