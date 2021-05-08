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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая точилка, усилитель сигнала, домкрат и другие

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Электрическая точилка для ножей

Универсальная точилка с несколькими камнями высокой степени абразивности с самой мелкой зернистостью позволит содержать в надлежащем виде любые ножи – кухонные, охотничьи, перочинные, рабочие и пр. Мощность прибора позволяет обрабатывать даже самые тупые клинки в считанные секунды, а удобная кнопка пуска – контролировать его работу в целом.

Цена: от US $17.46 / 1301.28 руб.

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Кровать-трансформер

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Легким движением руки это элегантное кресло превращается в полноценную односпальную кровать. Мало того, его можно использовать в качестве удобного лежака для чтения, спинка получила 5 легко регулируемых по наклону положений. Допускается и регулировка отдельных зон для головы и ног, что делает использование этого универсального трансформера максимально удобным. Приятным это кресло является и на ощупь благодаря своей натуральной обивке из плотного льна.

Цена: US $141.78 / 10518.82 руб.

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Складной автомобильный домкрат

Универсальный домкрат винтового типа с прилагающимся трещоточным ключом в комплекте позволит легко поднять любой автомобиль весом до 2 т, для чего увеличено плечо нагрузки механизма. Среди прочих преимуществ – надежность и качество сборки, что позволяет избегать различных проблем во время эксплуатации.

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Цена: US $16.20 / 1201.90 руб.

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Электрический триммер

С таким аккумуляторным триммером удастся привести в порядок даже самый запущенный газон, причем в кратчайшие сроки. Для этого на борту инструмента было предусмотрено все необходимое, начиная с 12-дюймового режущего блока и заканчивая высоким потенциалом в 8,5 тысяч об/мин. Высокую автономность устройства обеспечивает емкая батарея на 2000 мАч, одного заряда которой хватит на 50 мин непрерывной эксплуатации.

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Цена: от US $71.99 / 5341.02 руб.

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Усилитель сигнала

Благодаря этому устройству удастся в значительной мере улучшить качество связи. Достаточно просто направить его антенну в сторону ближайшей вышки, используя в случае необходимости комплектный кабель для подключения, чтобы получить по-настоящему качественное бесперебойное соединение.

Цена: от US $79.80 / 5920,45 руб.

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Электронные весы

Эти маленькие весы с крючком способны поднять груз до 40 кг. Идеальный вариант для рыбалки, который позволяет взвешивать даже негабаритные грузы с минимальной погрешностью. Сзади устройства имеется паз, в который можно спрятать крючок, чтобы прятать весы в карман или сумку, не боясь ничего повредить его острием. 

Цена: от US $1.57 / 116.48 руб.

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Нож

Китайский бренд chongming радует высоким качеством продукции по самой доступной цене, в пользу чего говорит и этот острый клинок, выполненный из маркированной нержавеющей стали 57HRC. Длина острия вместе с деревянной рукояткой составляет 21 см, из которых 9 см приходится на перо. В комплекте к ножу прилагается красивая упаковка, что позволяет использовать его, как презент.

Цена: US $13.16 / 976.36 руб.

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