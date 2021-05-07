Индия не даёт разрешение на импорт Wi-Fi-модулей из Китая
У популярных производителей, среди которых Dell, Xiaomi, Vivo, Lenovo и HP образовался внезапный простой, причём в весьма перспективном направлении.
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Забастовал индийский рынок, об этом сообщает проинформированное из авторитетных отраслевых источников агентство Reuters. Согласно этим данным, индийский Отдел планирования и координации беспроводной связи не даёт добро и всячески стопорит поставки китайских Wi-Fi-модулей, делая это ещё с прошлого ноября.
И это всё несмотря на многочисленные заявки, которые то и дело поступают в блокирующее поставки ведомство из таких стран, как США, Южнокорейская республика, и само собой КНР. Не могут добиться прогресса в этом деле и те компании, работающие под индийским флагом, которые напрямую сотрудничают с Поднебесной, ввозя на территорию страны различную технику с встроенными Wi-Fi-модулями.
Всему этому есть простое объяснение – Индия мечтает о полной экономической самостоятельности, о чём поспешил сообщить действующий премьер-министр государства Нарендра Моди. Стоит отметить, что избранная политика этого высокопоставленного чиновника позволила нарастить объёмы собираемых на территории страны мобильных телефонов.
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Если так пойдёт и дальше, то не исключено, что Моди и его команде удастся добиться поставленной цели, которая сводится к привлечению максимального количества популярных производителей с дальнейшим размещением их производственных мощностей в Индии.
Чиновники уверены, что организация такого процесса с нуля – это долгая, хлопотная и дорогостоящая история, ответственность за которую неплохо было бы переложить на ведущих производителей. В то же время Моди понимает, что вводимые его командой запреты на импорт чреваты многомиллионными убытками, явно требуя более щадящего альтернативного решения.
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